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    Игнатьев: «Перед игрой со «Спартаком» отказался продлевать контракт, а на завтра меня перевели в «Краснодар-2»

    Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев рассказал, по каким причинам он не попал в заявку на матч 18-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:1) и был переведен во вторую команду.

    «После предыгровой тренировки состоялись переговоры… Хотя так назвать их нельзя. Скорее пообщались с руководством.

    Я пришeл один, официального агента пока нет. Мне сделали определeнное предложение, от которого я отказался. Я не был инициатором подписания нового договора и уж точно не требовал каких-то гигантских денег. Просто в случае подписания долгосрочного пятилетнего контракта, в период его действия я буду уже не молодым футболистом, а у них и зарплаты отличаются от ребят моего возраста. Поэтому я предложил дождаться окончания сезона, а потом уже пообщаться. Объяснил, что сейчас для этого неподходящий момент.

    Меня спросили, буду ли я подписывать предложенный контракт. Ответил отрицательно. А на следующий день увидел в расписании, что теперь занимаюсь с «Краснодаром-2». Понятно, что после отчисления из первой команды в голове крутились разные мысли. Думал: «Может, дело не в этих неудачных переговорах… мало ли что натворил». Но потом понял, что других причин нет», – сказал Игнатьев.

    • 20-летний футболист дебютировал за основную команду «Краснодара» в июле 2017 года.
    • За все время Игнатьев провел в составе «быков» 27 матчей, забил девять голов и сделал две результативные передачи.
    • Действующий контракт форварда с краснодарским клубом рассчитан до лета 2021 года.

    Источник: RT

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    12.03.2019 19:00
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    Комментарии46
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      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 13 марта 2019, 10:31

      Руководство Краснодара боится прецедента, но не думаю, что игроков уровня Игнатьева будет прям куча. Хотя желаю этого клубу.

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      Рейтинг: +9928

      Ковастер 13 марта 2019, 09:41

      В данной ситуации Игнатьев попал а просак. По старому контракту он игрок К2 . Ему предложили новый контракт, с повышенной зарплатой. Однако Иван изъявил желание играть по старому контракту в К2. Никаких юридических и моральных претензий Краснодару не предъявишь. В команде рабства нет. Не хочет играть в основе и не хватает совести подписывать новый контракт

      98
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      Рейтинг: +87

      ЧаплиN 13 марта 2019, 03:11

      А суть в том, что за этим Игнатьевым и Сулеймановым идёт армия детей, которые стремятся на их место. И тут очень важно поступить разумно и познавательно.

      0
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      Рейтинг: +87

      ЧаплиN 13 марта 2019, 03:01

      Не первый случай когда игрока основы отправляют в дубль на перевоспитание. Тебе дают шанс играть. Играй, доказывай что ты стоишь другого отношения. А если ты играешь за то, что на спине написано, а не то что на груди с твоего детства нарисовано, значит кто-то очень сильно в тебе ошибся.

      0
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      Рейтинг: +9928

      Ковастер > ЧаплиN 13 марта 2019, 09:43

      Тут ситуация ещё смешнее. По старому контакту он игрок К2. Ему предложили новый контракт с переводом в основу. Он отказался. Значит игроком К2 он и остаётся.

      98
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 13 марта 2019, 01:19

      еще ничего не представляющий из себя игрок уже требует бабло.. карьеры Кокорина ,Сычева не дает покоя.. играй,, доказывай что ты лучший и бабло само придет..

      1
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      Рейтинг: +213

      nik_59 12 марта 2019, 22:54

      За что гроши.

      0
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      Рейтинг: +3609

      александр п 12 марта 2019, 22:42

      В мире полно случаев когда игроки отказываются продлить контракт.Что тут обсуждать? Парень всё правильно сделал,в первое же трансферное окно уйдёт.И выиграет в зарплате раз в десять как минимум.А если он действительно талант ,то и раз в 100.

      3
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      Рейтинг: +9928

      Ковастер > александр п 12 марта 2019, 23:25

      Представь себе , что весной Игнатьву придёт повестка из военкомата, и придётся выполнять долг перед Родиной. Ведь никто не пойдёт в открытую против закона, проплачивать ему отмазку.

      99
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик > александр п 13 марта 2019, 01:22

      у него еще 2,5 года контракта.. сгниет в дубле..

      0
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      Рейтинг: +3609

      александр п > Ковастер 13 марта 2019, 07:08

      Те люди кто подарили ему авто и отмажут.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > кошмарик 13 марта 2019, 07:11

      В ближайшее трансферное окно уйдёт,на гораздо лучших условиях чем ему предложил Краснодар.Ему нужно спешить пока лимит не смягчили или отменили.

      0
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик > александр п 13 марта 2019, 21:26

      чтобы уйти, нужно еще и желание "Краснодара"

      0
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      Рейтинг: +2030

      morgan59 12 марта 2019, 21:36

      А это интервью -самая большая глупость. Пойти в открытую контр атаку против своего клуба в таком возрасте- это приговор. И теперь вряд ли какой клуб захочет иметь с ним дело.

      91
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      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus 12 марта 2019, 21:21

      Бл@. Пол лимона я в год получаю... Охерели совсем, Еще ничего не добился парень, пол сезона отыграл в основе и все считает несправедливым. А то, что если бы не этот клуб и его владелец, паренек бы за "Урожай" играл в лучшем случае... В Европе, например, ты сначала добиваешься результата на поле, а уже потом на бумаге...

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      Рейтинг: +9928

      Ковастер > ruverzema29rus 12 марта 2019, 21:32

      Не за Урожай, за голодранск-морозный. Его в сибири подобрали 3 года назад

      99
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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 > ruverzema29rus 12 марта 2019, 23:07

      " Это не он такой , это жизнь ( футбольная ) такая "

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 12 марта 2019, 21:14

      видать парень не промах с головой дружит

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