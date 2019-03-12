Игнатьев: «Перед игрой со «Спартаком» отказался продлевать контракт, а на завтра меня перевели в «Краснодар-2»

Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев рассказал, по каким причинам он не попал в заявку на матч 18-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:1) и был переведен во вторую команду.

«После предыгровой тренировки состоялись переговоры… Хотя так назвать их нельзя. Скорее пообщались с руководством.

Я пришeл один, официального агента пока нет. Мне сделали определeнное предложение, от которого я отказался. Я не был инициатором подписания нового договора и уж точно не требовал каких-то гигантских денег. Просто в случае подписания долгосрочного пятилетнего контракта, в период его действия я буду уже не молодым футболистом, а у них и зарплаты отличаются от ребят моего возраста. Поэтому я предложил дождаться окончания сезона, а потом уже пообщаться. Объяснил, что сейчас для этого неподходящий момент.

Меня спросили, буду ли я подписывать предложенный контракт. Ответил отрицательно. А на следующий день увидел в расписании, что теперь занимаюсь с «Краснодаром-2». Понятно, что после отчисления из первой команды в голове крутились разные мысли. Думал: «Может, дело не в этих неудачных переговорах… мало ли что натворил». Но потом понял, что других причин нет», – сказал Игнатьев.