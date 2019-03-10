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    РПЛ. Азмун и Ригони помогли «Зениту» победить «Уфу»

    «Зенит» одержал победу над «Уфой» в матче 19-го тура РПЛ.

    Гости отличились первыми: на 25-й минуте отличился полузащитник Кэтэлин Карп. Спустя пять минут нападающий петербуржцев Сердар Азмун счет сравнял, а на 35-й минуте хавбек Эмилиано Ригони принес «Зениту» победу.

    Чемпионат России. РПЛ. 19-й тур

    Зенит (Санкт-Петербург) – Уфа – 2:1 (2:1)

    Голы: 0:1 – Карп, 25; 1:1 – Азмун, 30; 2:1 – Ригони, 35.

    «Зенит»: Лунев, Иванович, Смольников, Ракицкий, Жирков, Нобоа (Оздоев, 60), Кузяев (Шатов, 86), Барриос, Дзюба (Дриусси, 78), Азмун, Ригони.

    «Уфа»: Беленов, Сухов, Аликин, Пуцко (Кротов, 78), Йокич, Неделчару, Карп, Тилль, Сысуев (Алиев, 67), Игбун, Бизяк (Вомбергар, 57).

    Предупреждения: нет – Бизяк, 16; Игбун, 67.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.03.2019 18:24
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    Комментарии56
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      Рейтинг: +4848

      neveldomha 11 марта 2019, 08:39

      С уефа все закончилось. Так что имет смысл уже сейчас готовить команду к игре со Спартаком, а в Испанию отправить дубль из молодежки. Если конечно Семак вообще способен, что то подготовить из этого. Для меня если Семак сложит с себя полномочия в конце сезона, то заслужит большего уважения, чем то, что он сейчас якобы делает. Не тянет. Нет никаких мыслей, плана на игру. Скучная бестолковая тягомотина.

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > neveldomha 11 марта 2019, 09:22

      Победителей не судят, если будет чемпионом.

      1
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      Рейтинг: +3609

      александр п > neveldomha 11 марта 2019, 15:29

      А мне игра понравилась.И Уфа молодцы.

      0
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 11 марта 2019, 08:28

      С такой игрой делать нечего в Испании. Если отправят второй состав ничего не потеряют.а только приобретут. Но не получится такое. Место в основе стоит денег.

      1
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      Рейтинг: +3609

      александр п > petrucho-spb 11 марта 2019, 15:35

      Форму набирают через игры.,мяч круглый.Ригони разыгрался,Азмун в порядке.Нужно играть в три центральных,что позволит использовать подключения в атаку Жиркова и Мака.А вот Дзюба нужно дать отдых.

      0
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb > александр п 12 марта 2019, 02:47

      ну дай Бог чтобы я ошибся

      1
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      Рейтинг: +589

      lexazenit_89 11 марта 2019, 07:52

      ВСЕХ БОЛЕЛЬЩИКОВ ЗЕНИТА С ПОБЕДОЙ!!!??

      2
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      Рейтинг: +67330

      portero 10 марта 2019, 21:36

      Ригони хорош когда в центр смещается, Азмун то молодца . парнеров бы ему вместо бревен Дзюбы и Смольникова

      16
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 10 марта 2019, 21:24

      ФУФА - конченные костоломы. Особенно этот, из Дошираки пришедший, Бизик или Пиз...ик, как его там... Да и другие не лучше. Ладно, хоть без травм у Зенита обошлось.

      3
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      Рейтинг: +1311

      Taps 10 марта 2019, 21:22

      Загорелый Бариос играл отвратительно, все пасы только назад.
      Надо посадить на лавку, затем продать.

      3
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      ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > Taps 10 марта 2019, 21:24

      Нормально он играл, в отборе очень хорош.

      4
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      ...
      Рейтинг: +67330

      portero > Taps 10 марта 2019, 21:26

      фанаты как покричали его фамилию (минут 5), так у него крышу снесло

      13
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      ...
      Рейтинг: +1311

      Taps > prezent2017 10 марта 2019, 21:29

      Проще ушлёпка Денисова вернуть ...

      1
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      Рейтинг: +4934

      polt 10 марта 2019, 20:13

      И опять Зенит ничего не показал, уровень-середнячка РПЛ, которому повезло в игре с аутсайдером лиги. Похоже становится понятным, что Семаку игру команде не поставить, бляха-муха!

      6
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      ...
      Рейтинг: +67330

      portero > polt 10 марта 2019, 21:25

      стоячками встали моментами и стояли, в Испании с такой физикой им ппц

      12
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      Рейтинг: +1637

      Леха из Твери 10 марта 2019, 20:10

      Думаю в след за отменой статуса легионеров у белорусов и других бывших представителей СССР, г-ну Дюкову нужно отменить "легионерство" у аргентинцев. Ну а чего? Почти что уже братский народ. И кокаин поставляют депутатам и с англичанами в контрах...

      5
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      Рейтинг: +67330

      portero > Леха из Твери 10 марта 2019, 21:35

      игроков там много, но наши опять всё второсортное привезут

      12
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      Рейтинг: +1637

      Леха из Твери > portero 10 марта 2019, 22:44

      Дюков скорефанился с паханом Барсы. Глядишь может толкнет старого Мессии в обмен на трубу с газом))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 10 марта 2019, 19:54

      И чего Семак Ригони не ставил, классный же игрок - гол+пас!

      3
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      ...
      Рейтинг: +67330

      portero > prezent2017 10 марта 2019, 21:28

      он стоял несколько игр на бровке и не смещался в центр, думаю ему установку тренера так переводили.

      12
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      Рейтинг: +3960

      Kollljan 10 марта 2019, 19:47

      Игра получилась не равная, как тут замечали некоторые. Зенит имел игровое преимущество. Уфа борется за выживание и играет на максимуме своих возможностей. А Зенит не играет на максимуме своих возможностей, пока.

      3
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > Kollljan 10 марта 2019, 19:54

      Не пока, а весь сезон. Разучились напрягаться.

      5
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      Рейтинг: +1311

      Taps > Kollljan 10 марта 2019, 21:23

      Проще бабло стричь не потея.

      4
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      Рейтинг: +67330

      portero > Kollljan 10 марта 2019, 21:34

      Уфа временами давила, движение и игра в пас у Зенита плохо идет.
      как в Испании играть?

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