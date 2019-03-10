РПЛ. Азмун и Ригони помогли «Зениту» победить «Уфу»

«Зенит» одержал победу над «Уфой» в матче 19-го тура РПЛ.

Гости отличились первыми: на 25-й минуте отличился полузащитник Кэтэлин Карп. Спустя пять минут нападающий петербуржцев Сердар Азмун счет сравнял, а на 35-й минуте хавбек Эмилиано Ригони принес «Зениту» победу.

Чемпионат России. РПЛ. 19-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Уфа – 2:1 (2:1)

Голы: 0:1 – Карп, 25; 1:1 – Азмун, 30; 2:1 – Ригони, 35.

«Зенит»: Лунев, Иванович, Смольников, Ракицкий, Жирков, Нобоа (Оздоев, 60), Кузяев (Шатов, 86), Барриос, Дзюба (Дриусси, 78), Азмун, Ригони.

«Уфа»: Беленов, Сухов, Аликин, Пуцко (Кротов, 78), Йокич, Неделчару, Карп, Тилль, Сысуев (Алиев, 67), Игбун, Бизяк (Вомбергар, 57).

Предупреждения: нет – Бизяк, 16; Игбун, 67.

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