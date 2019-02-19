Главные новости дня. Кудряшов забил в дебютном матче за «Истанбул», «Челси» может уволить Сарри

The Sun: Зидан готов возглавить «Челси», если клуб выполнит три его условия
Daily Mail: «Челси» может уволить Сарри на этой неделе
«Зенит» интересуется Пасторе. Хавбек не хочет ехать в Россию
Фирмино и Ловрен пропустили сегодняшнюю тренировку «Ливерпуля». Завтра игра с «Баварией»
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Кубок Англии. «МЮ» впервые с 2013 года победил «Челси» на «Стэмфорд Бридж»