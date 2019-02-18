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    «Зенит» интересуется Пасторе. Хавбек не хочет ехать в Россию

    «Зенит» проявляет интерес к полузащитнику «Ромы» Хавьеру Пасторе.

    Петербургский клуб связался с представителями аргентинца, но получили отрицательный ответ. Футболист не хочет ехать в Россию, несмотря на присутствие в «Зените» нескольких его соотечественников.

    На данный момент 29-летний игрок планирует остаться в Риме и посмотреть, чем закончится сезон. Окончательное решение о своем будущем хавбек будет принимать летом.

    • Трансферное окно в РПЛ открыто до 26 февраля.
    • Пасторе перешел в «Рому» из «ПСЖ» в июле 2018 года за 25 миллионов евро.
    • В этом сезоне полузащитник провел за римлян 13 матчей, забил три гола и сделал одну результативную передачу.

    Источник: Calciomercatoweb

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    18.02.2019 17:48
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    Комментарии10
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      Рейтинг: -680

      Spartak Piter 19 февраля 2019, 15:01

      Нужно брать его обязательно. отсутствие ума компенсируют деньги.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 18 февраля 2019, 23:28

      в бардаке зенитовском ничего не меняется

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +12337

      Вомбат 18 февраля 2019, 22:19

      Ну и на фиг Зениту брать еще возрастных легионеров, если лимит так и не отменили? Исполнять роль манекена на тренировках, чтобы Заболотный не ушибся? Так уже есть Маркизио, который больше ни что не годен.

      2
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 18 февраля 2019, 22:05

      Скорей всего до лета он никуда не поедет.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 18 февраля 2019, 20:51

      хоть один умный арг попался

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 18 февраля 2019, 20:16

      Миллер таких упрямых любит и побивает их упрямство числом нулей в контрактах.

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 18 февраля 2019, 20:14

      Не хочет и не надо!

      0
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      Рейтинг: +2077

      upiter622 18 февраля 2019, 19:24

      Не понимаю политику Зенита,хотят игрока,который целый год сидел в запасе!

      3
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > upiter622 18 февраля 2019, 20:15

      Откат хотят получить кое кто.

      1
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      Рейтинг: +6445

      Ганнибал Лектор 18 февраля 2019, 19:15

      А Россия хочет, чтоб Пасторе в нее ехал?

      1
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