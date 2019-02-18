«Зенит» интересуется Пасторе. Хавбек не хочет ехать в Россию

Нужно брать его обязательно. отсутствие ума компенсируют деньги.
«Зенит» проявляет интерес к полузащитнику «Ромы» Хавьеру Пасторе.
Петербургский клуб связался с представителями аргентинца, но получили отрицательный ответ. Футболист не хочет ехать в Россию, несмотря на присутствие в «Зените» нескольких его соотечественников.
На данный момент 29-летний игрок планирует остаться в Риме и посмотреть, чем закончится сезон. Окончательное решение о своем будущем хавбек будет принимать летом.
- Трансферное окно в РПЛ открыто до 26 февраля.
- Пасторе перешел в «Рому» из «ПСЖ» в июле 2018 года за 25 миллионов евро.
- В этом сезоне полузащитник провел за римлян 13 матчей, забил три гола и сделал одну результативную передачу.