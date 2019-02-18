«Зенит» интересуется Пасторе. Хавбек не хочет ехать в Россию

«Зенит» проявляет интерес к полузащитнику «Ромы» Хавьеру Пасторе.

Петербургский клуб связался с представителями аргентинца, но получили отрицательный ответ. Футболист не хочет ехать в Россию, несмотря на присутствие в «Зените» нескольких его соотечественников.

На данный момент 29-летний игрок планирует остаться в Риме и посмотреть, чем закончится сезон. Окончательное решение о своем будущем хавбек будет принимать летом.