Фирмино и Ловрен пропустили сегодняшнюю тренировку «Ливерпуля». Завтра игра с «Баварией»

Нападающий Роберто Фирмино и защитник Деян Ловрен, скорее всего, пропустят первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии».

Оба футболиста отсутствовали на сегодняшней тренировке мерсисайдцев.

В игре также не сможет принять участие защитник Вирджил ван Дейк. Голландец дисквалифицирован на один матч из-за перебора желтых карточек.