Фирмино и Ловрен пропустили сегодняшнюю тренировку «Ливерпуля». Завтра игра с «Баварией»

У Баварии тоже есть потери -Боатенг.
Нападающий Роберто Фирмино и защитник Деян Ловрен, скорее всего, пропустят первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии».
Оба футболиста отсутствовали на сегодняшней тренировке мерсисайдцев.
В игре также не сможет принять участие защитник Вирджил ван Дейк. Голландец дисквалифицирован на один матч из-за перебора желтых карточек.
- Матч «Ливерпуль» – «Бавария» пройдет во вторник, 19 февраля. Начало – в 23:00 по московскому времени.
- Ответная встреча состоится в Мюнхене 13 марта.