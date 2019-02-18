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    Фирмино и Ловрен пропустили сегодняшнюю тренировку «Ливерпуля». Завтра игра с «Баварией»

    Нападающий Роберто Фирмино и защитник Деян Ловрен, скорее всего, пропустят первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии».

    Оба футболиста отсутствовали на сегодняшней тренировке мерсисайдцев.

    В игре также не сможет принять участие защитник Вирджил ван Дейк. Голландец дисквалифицирован на один матч из-за перебора желтых карточек.

    • Матч «Ливерпуль» – «Бавария» пройдет во вторник, 19 февраля. Начало – в 23:00 по московскому времени.
    • Ответная встреча состоится в Мюнхене 13 марта.

    Источник: Liverpool Echo

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    18.02.2019 19:30
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 19 февраля 2019, 12:08

      У Баварии тоже есть потери -Боатенг.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +7720

      mihail200606 18 февраля 2019, 20:50

      от ловрена избавляться надо.. слабое звено..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 18 февраля 2019, 19:59

      За то, что Ловрен не будет играть это только счастье

      5
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