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    «Легче распродать футболистов и поделить 20 миллионов под столом». Белоус – о причине ликвидации ФК «Москва»

    Прошло девять лет с момента исчезновения ФК «Москва». Бывший генеральный директор клуба Юрий Белоус поговорил о причине ликвидации организации.

    «Единственное, что могло спасти клуб – продажа. Покупатели были, я точно знаю. Предлагали 20 миллионов долларов. Но… «Москву» погубила алчность людей, которые управляли клубом. Деньги-то куда придут? В «Норильский Никель». По безналу. Ничего не прилипнет к рукам.

    Проще распродать футболистов, поделить те же 20 миллионов под столом. А клуб закрыть. Вот и вся логика. Знаете официальную цифру, за которую ушел Александр Шешуков в «Спартак»? Тысяча долларов! При том, что его реальная цена на тот момент – полтора миллиона евро.

    Жаль, что так все закончилось. Это была красивая история, мы создали экологически чистый клуб, добивались неплохих результатов. У «Москвы» никогда не было долгов. Казалось, у команды отличные перспективы. Но ей решили сделать эвтаназию…» – полагает Белоус.

    • ФК «Москва» существовал с 1997 по 2010 год.
    • Высшее достижение в РПЛ – четвертое место.
    • Домашние матчи команда проводила на московском стадионе имени Эдуарда Стрельцова.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.02.2019 19:43
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1430

      balam 19 февраля 2019, 06:13

      белоус и в ростове отметился.ну не везет парню с хозяевами

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 17 февраля 2019, 20:24

      Искусственный клуб, без нормальной болельщицкой базы.. Никто и не пожалел сильно, скоро вообще не вспомнят, что было такое..

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 17 февраля 2019, 19:52

      Это всем аукнулось, когда начали делиться с Торпедо. Теперь Торпедо прозябает в ПФЛ, а "Моквы" и вовсе нет. Зато ушлые успели набить свои карманы.

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