«Легче распродать футболистов и поделить 20 миллионов под столом». Белоус – о причине ликвидации ФК «Москва»

Прошло девять лет с момента исчезновения ФК «Москва». Бывший генеральный директор клуба Юрий Белоус поговорил о причине ликвидации организации.

«Единственное, что могло спасти клуб – продажа. Покупатели были, я точно знаю. Предлагали 20 миллионов долларов. Но… «Москву» погубила алчность людей, которые управляли клубом. Деньги-то куда придут? В «Норильский Никель». По безналу. Ничего не прилипнет к рукам.

Проще распродать футболистов, поделить те же 20 миллионов под столом. А клуб закрыть. Вот и вся логика. Знаете официальную цифру, за которую ушел Александр Шешуков в «Спартак»? Тысяча долларов! При том, что его реальная цена на тот момент – полтора миллиона евро.

Жаль, что так все закончилось. Это была красивая история, мы создали экологически чистый клуб, добивались неплохих результатов. У «Москвы» никогда не было долгов. Казалось, у команды отличные перспективы. Но ей решили сделать эвтаназию…» – полагает Белоус.