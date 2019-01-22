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    «Кардифф» запретил своим игрокам обсуждать в СМИ исчезновение самолета с Салой

    Руководство «Кардиффа» запретило своим футболистам давать какие-либо комментарии в СМИ по поводу исчезновения самолета, на борту которого находится новичок команды – нападающий Эмилиано Сала.

    В воскресенье валлийский клуб объявил о переходе аргентинца из «Нанта». Вчера 28-летний игрок попрощался с футболистами «Нанта» и вылетел на частном самолете в Уэльс. Спустя примерно полчаса после вылета самолет исчез с радаров управления воздушным движением. Связь с ним оборвалась.

    В настоящее время в районе Нормандских островов ведется поисковая операция.

    • «Кардифф» приобрел аргентинца за 20 миллионов евро, что стало самым дорогим трансфером в истории клуба.
    • В этом сезоне Сала провел за «Нант» клуб 21 матч, забил 13 голов и сделал две результативные передачи.

    Пропал самолет с новичком «Кардиффа». Шансов на спасение мало

    Источник: L’Equipe

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    22.01.2019 15:28
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