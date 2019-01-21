Главные новости дня. Кокорин назвал народ «стадом баранов», «Спартак» победил в первой игре Кубка «Матч Премьер»

Который год несчастный лавочник Лацио в Зенит-то переходит, дай бог памяти? Четвертый, кажется. Причем почему-то всегда зимой. Почему Лацио никак летом не может договариваться про Баделя. Потому что летом бред про Зенит не так охотно читают? А Кокорин мне начал нравиться. Смело выступил. Но глупо, потому что перед характеристикой народа написал "скоро буду на воле." Что сомнительно. Про игру Спартак-Ростов ничего хорошего не скажу. Никому не нужная мясорубка.
«Краснодар» может пополниться игроком польского «Леха».
«Лацио» договаривается с «Зенитом» о продаже Баделя.
Кокорин написал в ответ на письмо фаната: «Народ – стадо баранов».
ЦСКА забил пять голов в первом матче года.
«Спартак» выиграл у «Ростова» в стартовой игре Кубка «Матч Премьер».
«Леганес» обратился в Федерацию футбола Испании из-за гола Суареса.
Кевин-Принс Боатенг переходит в «Барселону».
Роналду хочет видеть в «Ювентусе» Марсело.
Эшли Коул будет играть в команде, которую тренирует Лэмпард.
«Атлетико» и «Челси» согласовали трансфер Мораты.