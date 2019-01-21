Главные новости дня. Кокорин назвал народ «стадом баранов», «Спартак» победил в первой игре Кубка «Матч Премьер»

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    Источник: Бомбардир.ру

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    21.01.2019 23:25
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12337

      Вомбат 21 января 2019, 23:55

      Который год несчастный лавочник Лацио в Зенит-то переходит, дай бог памяти? Четвертый, кажется. Причем почему-то всегда зимой. Почему Лацио никак летом не может договариваться про Баделя. Потому что летом бред про Зенит не так охотно читают? А Кокорин мне начал нравиться. Смело выступил. Но глупо, потому что перед характеристикой народа написал "скоро буду на воле." Что сомнительно. Про игру Спартак-Ростов ничего хорошего не скажу. Никому не нужная мясорубка.

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      Рейтинг: +51

      гость..... 21 января 2019, 23:49

      Обиделся су.........нышь, видать немного не нравится сизошная похлебка.))) Паку респект за то, что определил хоть на время эту борзоту куда уже давно следует.

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