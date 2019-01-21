Кубок «Матч Премьер». «Спартак» в концовке матча вырвал победу над «Ростовом»

Сегодня состоялся дебютный матч Кубка «Матч Премьер». В нем «Спартак» обыграл «Ростов». Победу москвичам принесли голы Луиса Адриано с пенальти и Дениса Глушакова. У «Ростова» забитым мячом отличился Видар Кьяртассон.

Кубок «Матч Премьер»

Спартак (Россия) – Ростов (Россия) – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Кьяртассон, 40; 1:1 – Адриано, 58 (с пенальти); 2:1 – Глушаков, 90+1.

«Спартак»: Максименко, Айртон (Комбаров, 46), Кутепов, Джикия, Рассказов (Маслов, 69), Мельгарехо (Ломовицкий, 46), Гулиев (Глушаков, 46), Умяров (Игнатов, 46), Ташаев (Ханни, 46), Роша (Мелкадзе, 46), Адриано (Глушенков, 69).

«Ростов»: Песьяков, Плиев (Хаджикадунич, 46), Ингасон (Вилюш, 46. Сухомлинов, 84), Новосельцев (Логашов, 46), Паршивлюк (Осинов, 46), Гулевский (Глебов, 46), Гацкан (Трошечкин, 46), Зайнутдинов (Салетрос, 46), Щадин (Скопинцев, 46), Кьяртассон (Сигурдарсон, 46), Зуев (Ионов, 46).