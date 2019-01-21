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    Кубок «Матч Премьер». «Спартак» в концовке матча вырвал победу над «Ростовом»

    Сегодня состоялся дебютный матч Кубка «Матч Премьер». В нем «Спартак» обыграл «Ростов». Победу москвичам принесли голы Луиса Адриано с пенальти и Дениса Глушакова. У «Ростова» забитым мячом отличился Видар Кьяртассон.

    Кубок «Матч Премьер»

    Спартак (Россия) – Ростов (Россия) – 2:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Кьяртассон, 40; 1:1 – Адриано, 58 (с пенальти); 2:1 – Глушаков, 90+1.

    «Спартак»: Максименко, Айртон (Комбаров, 46), Кутепов, Джикия, Рассказов (Маслов, 69), Мельгарехо (Ломовицкий, 46), Гулиев (Глушаков, 46), Умяров (Игнатов, 46), Ташаев (Ханни, 46), Роша (Мелкадзе, 46), Адриано (Глушенков, 69).

    «Ростов»: Песьяков, Плиев (Хаджикадунич, 46), Ингасон (Вилюш, 46. Сухомлинов, 84), Новосельцев (Логашов, 46), Паршивлюк (Осинов, 46), Гулевский (Глебов, 46), Гацкан (Трошечкин, 46), Зайнутдинов (Салетрос, 46), Щадин (Скопинцев, 46), Кьяртассон (Сигурдарсон, 46), Зуев (Ионов, 46).

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.01.2019 21:56
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 22 января 2019, 09:29

      Понятно,что все игроки в тренировочном процессе,в разном состоянии формы,но удручает обилие технического и тактического брака! При атаке обоих команд в штрафной происходит сутолока,сумбур -невольно приходит мысль о дворовом футболе,когда за мячом несутся сразу несколько человек-в общем пока не готовы даже на 50 процентов!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1637

      Леха из Твери 21 января 2019, 23:31

      Сколько визгу-то! Спартачи штурмуют очередной "Копа Дель Соль", чтоб не так было обидно за проваленный сезон.

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14956

      vka1970 21 января 2019, 23:27

      Неплохую тренировку провели команды.
      Посмотрим что будет дальше.
      И естественно Спартак с победой.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2934

      +50/-50 21 января 2019, 23:25

      Не понятный турнир. Тренировочный. К чему он? Команды только вышли из отпуска. Что хотят от этого турнира.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 21 января 2019, 22:59

      Карпин правильно сказал: Это ТРЕНИРОВОЧНЫЙ матч, не товарищеский и не контрольный! Были 2 разных тайма! Играли по 2 состава с каждой стороны! Реализация хромает у обеих команд! Не пойму чему радуется Кононов и чему он доволен! А Карпину есть тема для размышления и есть над чем работать. Нужно еще ставить и ставить игру обеим командам и набирать форму к чемпионату!

      6
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      Рейтинг: +1080

      Красный май > Serjoga 21 января 2019, 23:28

      Как чему? Первый трофей в тренерской карьере стал ближе!

      4
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      ...
      Рейтинг: +2420

      zritelx > Serjoga 22 января 2019, 09:26

      Странно- Логашов и Ионов, дело не в пенальти, даже не на нуле , а ниже. Скопинцев очень много ошибался- почувствовав внимание более богатых клубов возомнил себя состоявшимся игроком элитного уровня- тяжело будет падать вниз и больно, может быть и ошибаюсь, желаю вышеперечисленным успехов.

      2
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > zritelx 22 января 2019, 18:52

      Согласен! Вот матч и показал состояние и настрой игроков. И хорошо, что Ростов проиграл! Все ляпы ярче видно!

      1
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 21 января 2019, 22:21

      Неплохо для начала. Волевая победа. Максименко надо сказать "спасибо".

      18
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      Рейтинг: +20839

      derrik2000 > zigbert 21 января 2019, 22:31

      Ну, справедливости ради, нужно также сказать "спасибо" и раздолбаю Ионову, который пробил 11-метровый кое-как.
      Мяч в ворота мог, конечно, влететь и после ТАКОГО удара, но у нас в воротах стоял Максименко, а не Песьяков.

      9
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      Рейтинг: +33447

      oyabun > derrik2000 21 января 2019, 22:31

      Не люблю Песьякова с тех времен, когда он еще косячил в Спартаке, но справедливости ради надо сказать что сегодня он отразил массу ударов с игры и не считая странного ляпа в 1-м тайме когда его обокрал Роша, в целом смотрелся очень надежно.

      4
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      Рейтинг: +20839

      derrik2000 > oyabun 21 января 2019, 22:34

      Не.
      Песьяков - хороший вратарь.
      А Варелик его полюбил ещё со времён Спартака за хорошую для голкипера игру ногами.
      Но Спартак - совсем другой психологический уровень.
      Уверен, что в провинциальных командах, да у того же Карпина, Песьяков себя ещё покажет с самой лучшей стороны.
      Но "для нашего дела слабый" (с) )))

      4
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 21 января 2019, 22:20

      Кононову надо ещё защиту шлифовать бреши и провалы случаются иногда ждём Жигу может наладится эта проблема

      8
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      Рейтинг: +33447

      oyabun > Полная Канистра 21 января 2019, 22:24

      Фактически у Ростова и был то в игре единственный игровой момент после обреза Умярова, который они и реализовали. Понравилось как быстро Ростов после атаки возвращается в оборону, Спартаку этого пока не хватает.

      9
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      Рейтинг: +3609

      александр п > Полная Канистра 21 января 2019, 22:27

      Игра под нагрузками.Провалов в защите у Спартака не заметил.Ханни показал свой класс,большие вопросы к Каррере.

      1
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      Рейтинг: +290

      Pablo845 21 января 2019, 22:10

      Игра двух дворовых команд.......

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6063

      rash1959 > Pablo845 21 января 2019, 22:28

      дворовые завтра играют

      6
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 21 января 2019, 22:09

      Неплохой матч для января получился.Боевой.Интересно было посмотреть на новичков.На мой взгляд "чертановская парочка" должна усилить москвичей.Гулиев пока не вписался ,Мелкадзе неплох,только вот с дисциплиной плоховато (что ж поделать- кавказская кровь!).Бразилец Айртон пока не понял куда он попал.У ростовчан понравился новичок из Казахстана.Боевой и техничный парень.В первом же тайме понравился Щадин.Если будет стабилен,то это несомненно усилит игру южан.Выиграть сегодня могли обе команды.Спартак больше реализовал свои шансы.Ростов -нет.С хорошим футболом всех!

      13
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      Рейтинг: +3609

      александр п > Krossmen73 21 января 2019, 22:24

      Шансы у Ростова не заметил.

      2
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 > александр п 22 января 2019, 05:20

      Так их 100%х всего два и было.Это гол Кьяртассона и не забитый пенальти Ионова.С остальными подходами и попытками Ростова пробить оборона красно-белых справилась.

      1
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      Рейтинг: +3609

      александр п > Krossmen73 22 января 2019, 08:52

      Так оба сами себе спартаковцы и создали.Но к Ростову претензий нет,команда потеряла ряд ведущих игроков.

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 21 января 2019, 22:07

      всё закономерно Спартак имел небольшое преимущество по игре мог и в 1 тайме уйти в 2 мяча забив но и могла ничейка быть 2-2 Ростов сам не захотел забить пенальти и проиграли. А так игра норм смотрелась спасибо спартачи за игру и победу!

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