Кубок «Матч Премьер». «Спартак» в концовке матча вырвал победу над «Ростовом»

Понятно,что все игроки в тренировочном процессе,в разном состоянии формы,но удручает обилие технического и тактического брака! При атаке обоих команд в штрафной происходит сутолока,сумбур -невольно приходит мысль о дворовом футболе,когда за мячом несутся сразу несколько человек-в общем пока не готовы даже на 50 процентов!
Сегодня состоялся дебютный матч Кубка «Матч Премьер». В нем «Спартак» обыграл «Ростов». Победу москвичам принесли голы Луиса Адриано с пенальти и Дениса Глушакова. У «Ростова» забитым мячом отличился Видар Кьяртассон.
Кубок «Матч Премьер»
Спартак (Россия) – Ростов (Россия) – 2:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Кьяртассон, 40; 1:1 – Адриано, 58 (с пенальти); 2:1 – Глушаков, 90+1.
«Спартак»: Максименко, Айртон (Комбаров, 46), Кутепов, Джикия, Рассказов (Маслов, 69), Мельгарехо (Ломовицкий, 46), Гулиев (Глушаков, 46), Умяров (Игнатов, 46), Ташаев (Ханни, 46), Роша (Мелкадзе, 46), Адриано (Глушенков, 69).
«Ростов»: Песьяков, Плиев (Хаджикадунич, 46), Ингасон (Вилюш, 46. Сухомлинов, 84), Новосельцев (Логашов, 46), Паршивлюк (Осинов, 46), Гулевский (Глебов, 46), Гацкан (Трошечкин, 46), Зайнутдинов (Салетрос, 46), Щадин (Скопинцев, 46), Кьяртассон (Сигурдарсон, 46), Зуев (Ионов, 46).