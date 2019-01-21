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    Goal: «Атлетико» договорился с «Челси» об аренде Мораты с правом выкупа за 55 миллионов

    «Атлетико» достиг договоренности с «Челси» по поводу трансфера нападающего Альваро Мораты.

    По информации Goal, мадридцы возьмут футболиста в аренду до лета с правом выкупа за 48,5 миллионов фунтов стерлингов (около 55 миллионов евро).

    • Мората – воспитанник «Атлетико».
    • Перешел в «Челси» из «Реала» летом 2017 года за 66 миллионов евро.
    • В этом сезоне 26-летний форвард принял участие в 24 матчах лондонской команды и забил девять голов.

    Источник: Goal

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    21.01.2019 17:52
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +905

      VVadic 21 января 2019, 18:52

      Успешное пополнение для Атлетов. Китайцы - готовьте свои миллионы на Косту!!!

      3
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      Рейтинг: +2258

      Maxi_7 > VVadic 21 января 2019, 19:05

      Косту не продадут, он все еще топ форвард каких в мире мало, пару сезонов еще точно проведет на высшем уровне.

      2
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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 > Maxi_7 21 января 2019, 19:06

      Вот лучше бы Морату на него поменяли с доплатой со стороны атлетов лямов в 10-15.

      0
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      Рейтинг: +905

      VVadic > Maxi_7 21 января 2019, 21:48

      1 мяч забил всего. 1, Карл!!! Косту в утиль. Да он и сам давно в Китай хочет и китайцы его хотят. В добрый путь!!!

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      Рейтинг: +2258

      Maxi_7 21 января 2019, 18:40

      Правильный выбор для Альваро. Диего всегда умел делать из надломленных психологически игроков цепных псов, готовых порвать все живое на своем пути - вспомните Фернандо Торреса после Челси, когда он казался трупом на ногах - не было ни характера, ни куража, ни искры в глазах....и как он умирал, дрался и убивал за Атлетико в свои последние годы за матрасников. Надеюсь и жду с нетерпением дня, когда можно будет смело сказать - Альваро Мората воскрес и живее всех живых!

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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 > Maxi_7 21 января 2019, 19:04

      Ну по Торресу не могу согласиться, он прибавил, и значительно, в агрессии и уверенности, но игра на чистых мячах времён Челси так и осталась.

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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 21 января 2019, 18:38

      Мне вот интересно как инфантильный и мягкотелый Днората уживётся с Симеоне, у которого вся команда работает всю игру в поте лица и на чистых мячах никто не играет.

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      Рейтинг: +2258

      Maxi_7 > Shotlandets86 21 января 2019, 18:43

      Мората не совсем инфальтильный, да он мягковатый и в целом его можно описать как такой "хороший мальчик с челочкой набок", но характер у него все же есть, как и честолюбие и талант, несомненно, ему нужно лишь поддать агрессии и направить....убивать.... в Атлетико с этим справляются лучше всех в мире, так что Мората по адресу.

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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 > Maxi_7 21 января 2019, 19:02

      Будем посмотреть, как говорится.

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 21 января 2019, 18:01

      это в отмеску за куртуа )))

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