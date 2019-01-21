Goal: «Атлетико» договорился с «Челси» об аренде Мораты с правом выкупа за 55 миллионов

«Атлетико» достиг договоренности с «Челси» по поводу трансфера нападающего Альваро Мораты.

По информации Goal, мадридцы возьмут футболиста в аренду до лета с правом выкупа за 48,5 миллионов фунтов стерлингов (около 55 миллионов евро).