Goal: «Атлетико» договорился с «Челси» об аренде Мораты с правом выкупа за 55 миллионов

Успешное пополнение для Атлетов. Китайцы - готовьте свои миллионы на Косту!!!
«Атлетико» достиг договоренности с «Челси» по поводу трансфера нападающего Альваро Мораты.
По информации Goal, мадридцы возьмут футболиста в аренду до лета с правом выкупа за 48,5 миллионов фунтов стерлингов (около 55 миллионов евро).
- Мората – воспитанник «Атлетико».
- Перешел в «Челси» из «Реала» летом 2017 года за 66 миллионов евро.
- В этом сезоне 26-летний форвард принял участие в 24 матчах лондонской команды и забил девять голов.