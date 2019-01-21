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    Роналду пытается убедить Марсело перейти в «Ювентус»

    Защитник «Реала» Марсело может оказаться в «Ювентусе».

    В Турине бразильца хочет видеть его бывший партнер по мадридской команде Криштиану Роналду. По информации AS, футболисты постоянно общаются по телефону. Португалец пытается убедить защитника присоединиться к нему в «Ювентусе».

    Марсело заявил своему окружению, что вариант с переходом не исключен.

    • В последних двух матчах Примеры Марсело на поле не выходил, оставаясь в запасе.
    • Контракт 30-летнего игрока с «Реалом» истекает в июле 2022 года.
    • Ранее сообщалось, что Марсело не играет из-за лишнего веса.

    Источник: AS

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    21.01.2019 14:11
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 21 января 2019, 15:00

      Ни для кого не секрет, что они близкие друзья, кореша можно сказать. И Рон не раз звал за собой Марсело в " Юве". Тем более у последнего сейчас конфликт с тренером из-за лишнего веса футболиста. По крайней мере нам так преподносят. Поэтому всё возможно, тем более в " Реале"...

      5
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    • ...
      Рейтинг: +905

      VVadic 21 января 2019, 14:59

      Марсело от расстройства располнел???

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 21 января 2019, 14:46

      AS прослушивает телефонные разговоры КРИСТИНКИ С МАРСЕЛО? интересно ! новость из разряда тех что кокорин переходит в баварию !

      1
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 21 января 2019, 14:42

      там Алекс Сандро играет, куда Марсело то еще? мариновать?)

      0
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      Рейтинг: +101

      Vlad Mourinho > овертайм 21 января 2019, 15:24

      Сандро в Реал пусть уходит

      0
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      Рейтинг: +1036

      овертайм > Vlad Mourinho 22 января 2019, 06:10

      сандро фору даст марселе)

      0
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      Рейтинг: +101

      Vlad Mourinho > овертайм 22 января 2019, 11:49

      возможно

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