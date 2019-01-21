Роналду пытается убедить Марсело перейти в «Ювентус»

Ни для кого не секрет, что они близкие друзья, кореша можно сказать. И Рон не раз звал за собой Марсело в " Юве". Тем более у последнего сейчас конфликт с тренером из-за лишнего веса футболиста. По крайней мере нам так преподносят. Поэтому всё возможно, тем более в " Реале"...
Защитник «Реала» Марсело может оказаться в «Ювентусе».
В Турине бразильца хочет видеть его бывший партнер по мадридской команде Криштиану Роналду. По информации AS, футболисты постоянно общаются по телефону. Португалец пытается убедить защитника присоединиться к нему в «Ювентусе».
Марсело заявил своему окружению, что вариант с переходом не исключен.
- В последних двух матчах Примеры Марсело на поле не выходил, оставаясь в запасе.
- Контракт 30-летнего игрока с «Реалом» истекает в июле 2022 года.
- Ранее сообщалось, что Марсело не играет из-за лишнего веса.