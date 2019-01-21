Роналду пытается убедить Марсело перейти в «Ювентус»

Защитник «Реала» Марсело может оказаться в «Ювентусе».

В Турине бразильца хочет видеть его бывший партнер по мадридской команде Криштиану Роналду. По информации AS, футболисты постоянно общаются по телефону. Португалец пытается убедить защитника присоединиться к нему в «Ювентусе».

Марсело заявил своему окружению, что вариант с переходом не исключен.