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    «Народ – стадо баранов. Что им скажут, то и говорят». Кокорин из СИЗО ответил на письмо болельщика

    Портал «Невские новости» предоставил письмо нападающего «Зенита» Александра Кокорина из СИЗО одному из болельщиков.

    «Все нормально. Скоро буду.

    По поводу мнения народа – не слушай никого. Это стадо баранов, что им скажут, то и говорят. Стыдно даже. «Зенит» – чемпион», – написал футболист.

    Кокорин, его младший брат Кирилл и нападающий «Краснодара» Павел Мамаев были арестованы 11 октября на два месяца. 5 декабря суд продлил их содержание в СИЗО до 8 февраля. Все трое обвиняются по статьям «Побои» и «Хулиганство».

    Источник: «Невские новости»

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    21.01.2019 17:13
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    Комментарии118
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      Рейтинг: +5888

      Павелий 22 января 2019, 18:14

      1. Кокорин - дебил.
      2. В документы написаны 2 тезиса, оба из которых являются ошибочными. Народ - не бараны, Зенит - не чемпион!

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Павелий 22 января 2019, 19:43

      Если народ не бараны ,так кто выбрал ЕР в думу и сейчас нищает из за этого на глазах.

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      Рейтинг: +11479

      alex1951 > александр п 22 января 2019, 20:43

      При сегодняшних то технологиях и бараны не нужны.
      Но это так к слову. А по сути вы правы.

      2
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      Рейтинг: +3609

      александр п > ZSB 23 января 2019, 21:27

      Я едросов не выбирал,мне за Россию обидно.А по сравнению с тобой лузером я в шоколаде.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > ZSB 23 января 2019, 21:46

      В отличии от тебя ,лузер,я создал сотни рабочих мест,выплатил сотни миллионов налогов.Всё заработанное вложил в Россию ,а не вывез, как твои хозяева за бугор.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > ZSB 23 января 2019, 21:48

      Не плачусь я,а скорблю по разграбленной стране.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > ZSB 24 января 2019, 09:08

      Портянка ты дешёвая.За бабки по клаве стучишь,вот и всё твоё производство.

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      Рейтинг: +718

      ДВС 22 января 2019, 12:34

      И тупой баран, и хитрый лис не имеют шансов одинаково, чтобы оценивать реальность за горизонтом информационных событий.

      1
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 22 января 2019, 10:56

      Разве Кокорин не в стаде баранов набезобразничал? Или он себя волком возомнил?

      3
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      Рейтинг: +2636

      Andrering87 22 января 2019, 10:46

      Мда...он просто у*бищ*..поскорей бы посадили время подумать будет о многом....

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      Рейтинг: +1311

      Taps 22 января 2019, 09:22

      А некоторые ещё этого ***** защищают.
      Гнилой ублюдок.

      6
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      Рейтинг: +1847

      mahan 22 января 2019, 09:03

      Мда... ничему тебя жизнь не учит. Гнать таких из футбола надо.

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      Рейтинг: +457

      DENZILLO-Спартак 22 января 2019, 07:57

      Письмо болела в студию!

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      Рейтинг: +3490

      serhio80 22 января 2019, 07:37

      Жена Мамаева о народе)

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      Рейтинг: +1207

      Серёга Краснодарский 22 января 2019, 07:28

      не хочу защитить кокорина но статья похожа на ананимку-бомбардир опустился очень высоко. где имя и фамилия этого чмошника болельщика который выставил письмо. за такие вещи уже по делу по роже дают.

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      Рейтинг: +702

      19element87 > Серёга Краснодарский 22 января 2019, 07:39

      Эта "анонимка" и на мыле висит!

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      Рейтинг: +1969

      Niko 22 января 2019, 07:09

      По народу нашему вопросов нет, реально стадо баранов, мало что из себя представляющих, безвольное стадо. Но Саша... ё моё... ты один из худших представителей нашего народа... даже при всём своём бабле, окружении, ты не создал ничего!!! Кроме пары ударов по мячу о тебе хорошего и вспомнить то нечего... стоит все таки на долго сажать... озлоблен он уже, а раскаяния не наблюдается, как и мозгов

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