«Народ – стадо баранов. Что им скажут, то и говорят». Кокорин из СИЗО ответил на письмо болельщика

Портал «Невские новости» предоставил письмо нападающего «Зенита» Александра Кокорина из СИЗО одному из болельщиков.

«Все нормально. Скоро буду.

По поводу мнения народа – не слушай никого. Это стадо баранов, что им скажут, то и говорят. Стыдно даже. «Зенит» – чемпион», – написал футболист.

Кокорин, его младший брат Кирилл и нападающий «Краснодара» Павел Мамаев были арестованы 11 октября на два месяца. 5 декабря суд продлил их содержание в СИЗО до 8 февраля. Все трое обвиняются по статьям «Побои» и «Хулиганство».