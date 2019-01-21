«Леганес» попросил Федерацию футбола Испании разъяснить эпизод с голом Суареса

«Леганес» сообщил, что обратился в Королевскую испанскую футбольную федерацию с просьбой разъяснить эпизод, произошедший в воскресенье в матче 20-го тура Примеры с «Барселоной» (1:3).

На 71-й минуте встречи нападающий каталонцев Луис Суарес добил мяч в ворота «Леганеса» после удара Лионеля Месси, но при этом зацепил коленом по лицу голкипера соперника Ивана Куэльяра.

После просмотра видеоповтора главный арбитр игры засчитал мяч уругвайца.

«Футбольный клуб «Леганес» во главе со своим президентом клуба Викторией Павон официально обратился по электронной почте в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) и технический комитет арбитров (CTA) с уважением и конструктивностью, попросив разъяснить толкование игрового момента с участием Ивана Куэльяра и Луиса Суареса во вчерашнем матче», – говорится в заявлении «Леганеса».