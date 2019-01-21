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    «Леганес» попросил Федерацию футбола Испании разъяснить эпизод с голом Суареса

    «Леганес» сообщил, что обратился в Королевскую испанскую футбольную федерацию с просьбой разъяснить эпизод, произошедший в воскресенье в матче 20-го тура Примеры с «Барселоной» (1:3).

    На 71-й минуте встречи нападающий каталонцев Луис Суарес добил мяч в ворота «Леганеса» после удара Лионеля Месси, но при этом зацепил коленом по лицу голкипера соперника Ивана Куэльяра.

    После просмотра видеоповтора главный арбитр игры засчитал мяч уругвайца.

    «Футбольный клуб «Леганес» во главе со своим президентом клуба Викторией Павон официально обратился по электронной почте в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) и технический комитет арбитров (CTA) с уважением и конструктивностью, попросив разъяснить толкование игрового момента с участием Ивана Куэльяра и Луиса Суареса во вчерашнем матче», – говорится в заявлении «Леганеса».

    Источник: Официальный твиттер «Леганеса»

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    21.01.2019 15:49
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +298

      Алексей новый 22 января 2019, 17:59

      Чисто игровой эпизод. Вратарь совершил ошибку отбив мяч перед собой, а не перевёл его на угловой, поэтому получил добивание из вратарской. А удара в лицо коленом на замедленном повторе не видно. Это ФУТБОЛ ВЫСОКОГО УРОВНЯ И ЕСЛИ ТЫ УБЕРЁШЬ НОГУ, ГОЛОВУ..., ТО СЯДЕШЬ НА "БАНКУ", за исключением чемпионата России (да и не футбол это высокого уровня)

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      Рейтинг: +790

      JI e x a 22 января 2019, 00:47

      фола там не было, Суарес, как нападающий, все сделал правильно, пошел до конца в мяч, вратарь тоже сыграл как вратарь, полетел в попытке отбить. По игровому все чисто, но по человечески было бы правильно, если бы Суарес после этого стыка не побежал радоваться, а подошел к киперу и извинился, или хотя бы поинтересовался, все ли в порядке. Однако последними джентельменами на поле в Барселоне были Хави и Иньеста. А сейчас остались только Пике, Суарес и им подобные. А им слово "уважение", увы, не знакомо. Ни один игрок из Барселоны не подошел к голкиперу и не поинтересовался здоровьем, хотя все видели, что стык был жесткий. Все побежали радоваться с Суаресом. В этом вся нынешняя Барселона.

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      Рейтинг: +122

      АлексOZ 21 января 2019, 20:08

      каждый сыграл так, как и должен был! нападающий атаковал, вратарь защищал. как там в фильме "Легенда №17" - "Харламов, ворота защищай, как Родину, как мать защищай!!!" но конечно любое шоу живёт скандалами, так и здесь вратарь хватался сначала за руку, потом сказали что удар пришёлся в голову ..... ладно бы Суарес забил на 92 минуте при счёте 1:1, а так 3-1 без вопросов .... и ещё удивляют комменты в "ублюдстве" Суареса, вы что пацаны никогда ни во что не играли???!!! или в вашем "балете" принято расшаркиваться друг перед другом в такой ситуации??? типа "вы сэр первый ловите, нет, ну что вы, первый вы бейте, уважьте меня" )))))

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      Рейтинг: +61

      bob2-77 > АлексOZ 21 января 2019, 20:51

      сэр это была вратарская,а этот чмошник летит без зазрения совести ногой в башню.Я играл,(хоть и на низшем уровне) и всё понимаю.

      0
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      Рейтинг: +781

      Дима Цэ 21 января 2019, 19:10

      А то, что суарес радуется как падла, не обращая внимание на вратаря, это канешн выглядит ублюдски!

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      Рейтинг: +781

      Дима Цэ 21 января 2019, 19:08

      Гол чистый. Жестковато канешн. Не представляю, как бы суарес корчился, если бы из поменять местами))

      2
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      Рейтинг: +882

      kliker 21 января 2019, 17:45

      Футбол всё же пока мужская игра и в нём, футболе, случаются столкновения.

      3
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      Рейтинг: +1154

      Стаz 21 января 2019, 17:22

      При детальном изучении эпизода, возникает ощущение, что вратарь симулировал

      1
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      Рейтинг: +457

      Tyler_Stark > Стаz 21 января 2019, 17:37

      Вряд ли симуляция, могло действительно хорошо прилететь. Но эпизод все-таки игровой и фола быть не должно

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      Рейтинг: +3754

      Yev 21 января 2019, 17:14

      Секунлачку, получается если вратарь не заботится о своем здоровье, о нём должен позаботится нападающий? Я понимаю, если это произошло со спины и вратарь не видел Луиса, он прекрасно видел его и не сделал ничего чтобы избежать столкновения. Да опасно, но это футбол. И при более безобидных, на первый взгляд, обстоянельствах игроки получали серьёзные травмы, а иногда и смертельные. В любом случае, всем здоровья!

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      Рейтинг: +40

      BADS 21 января 2019, 15:55

      ну такой эпозод... не хотел бы я быть на месте арбитра.

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