Вальверде – о возможном исключении «Барселоны» из Кубка Испании: «Уверены, что действовали в рамках правил»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде высказался о возможном исключении своей команды из Кубка Испании.

«Мы убеждены в том, что мы действовали в соответствии с правилами. Есть правила, которые очень понятны. Мы говорим о логических вещах, и мы читаем правила согласно логике. Все очень ясно. Не сомневаемся, что будем допущены до жеребьевки», – цитирует 54-летнего специалиста El Mundo Deportivo.