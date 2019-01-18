Вальверде – о возможном исключении «Барселоны» из Кубка Испании: «Уверены, что действовали в рамках правил»

Парни, всем спокойной ночи и до завтра ! Я сейчас базу подготовлю.
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде высказался о возможном исключении своей команды из Кубка Испании.
«Мы убеждены в том, что мы действовали в соответствии с правилами. Есть правила, которые очень понятны. Мы говорим о логических вещах, и мы читаем правила согласно логике. Все очень ясно. Не сомневаемся, что будем допущены до жеребьевки», – цитирует 54-летнего специалиста El Mundo Deportivo.
- В 1/4 финала Кубка Испании также вышли «Севилья», «Жирона», «Реал», «Валенсия», «Бетис», «Эспаньол» и «Хетафе».