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    Вальверде – о возможном исключении «Барселоны» из Кубка Испании: «Уверены, что действовали в рамках правил»

    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде высказался о возможном исключении своей команды из Кубка Испании.

    «Мы убеждены в том, что мы действовали в соответствии с правилами. Есть правила, которые очень понятны. Мы говорим о логических вещах, и мы читаем правила согласно логике. Все очень ясно. Не сомневаемся, что будем допущены до жеребьевки», – цитирует 54-летнего специалиста El Mundo Deportivo.

    Источник: El Mundo Deportivo

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    18.01.2019 07:47
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    Комментарии139
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 22 января 2019, 23:34

      Парни, всем спокойной ночи и до завтра ! Я сейчас базу подготовлю.

      5
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 22 января 2019, 23:02

      чё братва.... шабашь...!
      предлагаю разойтись пока нас дубинками не разогнали)

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro > Project Бабангида 22 января 2019, 23:06

      С присущей мне мягкотелостью, принимаю предложение, не вступая в прения..))
      Всем, приятных сновидений! До завтра!..
      Хотя, как теперь заснуть, когда в голове только сливы и картофель..)))

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > insider_retro 22 января 2019, 23:14

      "грузите апельсины бочками... тчк..."

      завтра пожалуй свидимся)

      5
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 22 января 2019, 23:01

      Ребята мне надо заканчивать. Всего доброго. Спокойной ночи!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 22 января 2019, 22:54

      ты гляди как кладовщик с подводником спелись....! ну просто ротшильд с рокфеллером ))

      5
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      ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro > Project Бабангида 22 января 2019, 22:56

      )))))))))))))))))))++++++++++++++++++++
      Сдаюсь, свалил старика..))

      6
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      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > insider_retro 22 января 2019, 22:59

      подождиии....... я ещё имя не назвал )

      6
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    • ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro 22 января 2019, 22:54

      Для Project Бабангида...
      (с) я готов назвать имя главаря полностью...

      Тихо, Андрик... Это благозвучное имя, даже в питерских кругах произносят шёпотом и нервным придыханием..))
      Ибо, подводникам, что кнопку нажать, что отмашку на кого-то сделать..))

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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 22 января 2019, 22:41

      блин.... да тут уже картофельное лобби сформировалось... и трафик уже наладили)
      сварожич с инсайдам уже решили нагреть сви руки...
      вы хоть бы поинтересовались по чём сливы... я ж ведь не из соседского огорода, в отличии от коммуниста торгую )

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      ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro > Сварожич 22 января 2019, 22:48

      Можно, ещё маркетинг расшевелить, привлечь инвесторов, продумать логистику и всё это утрамбовать парой рекламных роликов..))
      Прибыль будет зашкаливать, все руки погреют..))

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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Сварожич 22 января 2019, 22:51

      я где то слышал , что Панамский авшор питерские подводники сформировали... по моему я готов назвать имя главаря полностью)

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      Рейтинг: +70529

      insider_retro 22 января 2019, 22:21

      Пока на ветке двое затеяли товарно-денежные отношения с задвиганием друг другу картофеля и сливы, хотелось бы сунуть в этот процесс своё жало и поиметь процент (а лучше 2%, как "Миша 2%")..)) (Приснопамятный Михаил Касьянов..)))
      Мелочь, но приятно... Да и торговля с посредником веселей пойдёт..))

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      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > insider_retro 22 января 2019, 22:20

      миша 2% это не касьянов случайно...?

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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Project Бабангида 22 января 2019, 22:23

      а, добавил уже)

      6
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      Рейтинг: +70529

      insider_retro > Project Бабангида 22 января 2019, 22:25

      Этого не добавишь, не убавишь... Тот ещё жук был...

      6
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > insider_retro 22 января 2019, 22:29

      да я даже помню... этого жучка навозника..
      застенчивого воришку Альхена из 12 стульев напоминал)

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      Рейтинг: +70529

      insider_retro > Сварожич 22 января 2019, 22:31

      Осталось дождаться, что бы кто-то предложил использование административного ресурса и юридическое сопровождение!..))
      И тогда, картофельно-сливовая сделка заиграет новыми красками..))

      6
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 22 января 2019, 22:33

      Мише 2% отстёгивали со сделок в сотни и десятки миллионов долларов. Вот и набегали крупные суммы. А на картошке и сливах и 50% процентов радости не принесут, не те цифры...

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      Рейтинг: +100740

      zigbert 22 января 2019, 21:48

      Ригони один мяч отыграл. Паредес так и не появился на поле.

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      Project Бабангида > zigbert 22 января 2019, 21:56

      так по чём ты там картошку из под полы продаёшь...?
      я хоть не из налоговой, но два друга ППСника у меня тут есть

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      zigbert > Project Бабангида 22 января 2019, 22:07

      Уже доложили. От тебя ведь не отвертишься. 20 руб. за 1 кг.

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      zigbert > Project Бабангида 22 января 2019, 22:11

      Да ладно Андрей я тебе оставил ведро. Меняю на твои сливы.

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      Project Бабангида > zigbert 22 января 2019, 22:11

      звучит немного как каламбур , но у коммунистов довольно демократичные цены...

      (с) - уже доложили

      (так между нами.... - соседка тебя сдала)

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      Project Бабангида > zigbert 22 января 2019, 22:18

      (с) - меняю на твои сливы

      вот и предприимчивый итальянец в тебе заговорил...)
      быстро ты в воздухе переобулся...

      ох не простой ты парень Алессандро))

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      zigbert > Project Бабангида 22 января 2019, 22:20

      В наше время даже партийную тайну трудно сохранить. Скажу по секрету только для тебя. У нас были закрытые партийные собрания с рассмотрением деликатных дел.

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      Project Бабангида > zigbert 22 января 2019, 22:22

      это почти как ленин с троцким на парт ячейках , крупскую щупали..))

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      Project Бабангида > zigbert 22 января 2019, 22:31

      ))))+++
      Саня браво!!!

      вот же ловкач....))

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      zigbert > Project Бабангида 22 января 2019, 22:33

      Говорить о такой исторической подробности ,нам коммунистам не позволяет партийная мораль.

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      Рейтинг: +100740

      zigbert > Project Бабангида 22 января 2019, 22:40

      Андрей по партийной линии я проведу с тобой что то вроде курсов и если ты будешь полностью подготовлен и подкован ,дам тебе рекомендацию для вступлению в партию. Нам нужна сейчас молодая прослойка.

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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > zigbert 22 января 2019, 22:46

      Сань... меня только в чистилище с моим послужным рекомендовать можно...)
      яж не в бога не в партию.... так , шалтай болтай)

      6
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      Рейтинг: +100740

      zigbert > Project Бабангида 22 января 2019, 22:51

      А мы будем так :не умеешь научим ,не хочешь заставим. Проще говоря метод кнута и пряника.

      5
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      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > zigbert 22 января 2019, 22:57

      ....ну если только что нибудь скоммуниздить....
      тогда я готов пойти по партийной линии))

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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 22 января 2019, 21:33

      Палыч в паровозах шарит. подкрутил где надо....
      зенит какой то обедзюбленный

      сибиряку спокухи...

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 22 января 2019, 21:19

      Да по ходу с Зенитом мы шары не в ту сторону покатили..
      Ладно дальше без меня, я баиньки.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > афоня72 22 января 2019, 21:21

      Всего хорошего Сергей. Спокойной ночи!

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > афоня72 22 января 2019, 21:22

      Давай, Серёга, поспи немного, а мы посмотрим на хоккей... )))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro > афоня72 22 января 2019, 21:23

      До завтра, Сергей!
      Приятных сновидений и отличного пробуждения!..))

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