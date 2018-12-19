Вице-президент РФС Анохин: «Мутко вывел наш футбол на новый уровень»

Вице-президент РФС Сергей Анохин прокомментировал сложение полномочий с президента организации Виталия Мутко. Функционер считает, что вице-премьер России вывел футбол в России на новый уровень.

«Ничего непоправимого не произошло. Виталий Леонтьевич просто занят другим важным участком своей работы – государственной важности. Наверняка он будет помогать футболу, строя поля и стадионы в регионах. Он любит футбол.

Да, немного грустно, что его эпоха в РФС закончилась. Он и его команда вывели наш футбол на новый уровень. Нынешний год тому подтверждение. Число тех, кто интересуется футболом, возросло в разы. Это тоже говорит о многом», – сказал Анохин.

Исполняющим обязанности президента РФС назначен Сергей Прядкин.