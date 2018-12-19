Вице-президент РФС Анохин: «Мутко вывел наш футбол на новый уровень»

Этот самый "новый уровень" отчетливо проявился-практически в каждой еврокубковой игре-наши футболисты за редким исключением практически во всем уступают игрокам лучших европейских клубов,уровень мастерства на уровне пердива, введение лимита лишает возможности конкуренции и мотивации у молодых футболистов из-за чего за последние 10 лет наших игроков практически не берут в сильнейшие клубы!
Вице-президент РФС Сергей Анохин прокомментировал сложение полномочий с президента организации Виталия Мутко. Функционер считает, что вице-премьер России вывел футбол в России на новый уровень.
«Ничего непоправимого не произошло. Виталий Леонтьевич просто занят другим важным участком своей работы – государственной важности. Наверняка он будет помогать футболу, строя поля и стадионы в регионах. Он любит футбол.
Да, немного грустно, что его эпоха в РФС закончилась. Он и его команда вывели наш футбол на новый уровень. Нынешний год тому подтверждение. Число тех, кто интересуется футболом, возросло в разы. Это тоже говорит о многом», – сказал Анохин.
Исполняющим обязанности президента РФС назначен Сергей Прядкин.