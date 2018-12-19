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    Вице-президент РФС Анохин: «Мутко вывел наш футбол на новый уровень»

    Вице-президент РФС Сергей Анохин прокомментировал сложение полномочий с президента организации Виталия Мутко. Функционер считает, что вице-премьер России вывел футбол в России на новый уровень.

    «Ничего непоправимого не произошло. Виталий Леонтьевич просто занят другим важным участком своей работы – государственной важности. Наверняка он будет помогать футболу, строя поля и стадионы в регионах. Он любит футбол.

    Да, немного грустно, что его эпоха в РФС закончилась. Он и его команда вывели наш футбол на новый уровень. Нынешний год тому подтверждение. Число тех, кто интересуется футболом, возросло в разы. Это тоже говорит о многом», – сказал Анохин.

    Исполняющим обязанности президента РФС назначен Сергей Прядкин.

    Источник: «Чемпионат»

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    19.12.2018 19:17
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1977

      nemolod 17 минут назад

      Этот самый "новый уровень" отчетливо проявился-практически в каждой еврокубковой игре-наши футболисты за редким исключением практически во всем уступают игрокам лучших европейских клубов,уровень мастерства на уровне пердива, введение лимита лишает возможности конкуренции и мотивации у молодых футболистов из-за чего за последние 10 лет наших игроков практически не берут в сильнейшие клубы!

      0
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      Рейтинг: +1421

      Агасфер 14 часов назад

      "Новый уровень"-это не характеристика качества,а его новое состояние.Так какой знак у этого "нового уровня"???

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      Рейтинг: +1534

      Патронташ > Агасфер 13 часов назад

      Дно.

      1
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      Рейтинг: +1407

      александр п 14 часов назад

      Поднял Россию на 67 место.

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