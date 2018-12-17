Главные новости дня. Состоялись жеребьевки плей-офф ЛЧ и ЛЕ, «Спартак» купил бразильского защитника

в финале лиги будут играть наши с зенитушкой
Защитник «Аякса» выиграл награду Golden Boy. В прошлом году ее получил Мбаппе.
Ахметов выиграл приз лучшему молодому игроку РПЛ.
Новый лимит появится в РПЛ в сезоне-2020/21.
Семин конфликтует в «Локомотиве» с легионерами, Миранчуками и Денисовым.
Айртон перешел в «Спартак».
Глушакова допросили в полиции из-за угроз в адрес жены.
В Ньоне прошла жеребьевка пар 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Зенит» и «Краснодар» узнали соперников по 1/16 финала Лиги Европы.
Геркус может покинуть «Локомотив» в декабре.
«Торпедо» следующим летом сыграет со старейшим клубом мира.