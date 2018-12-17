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    Главные новости дня. Состоялись жеребьевки плей-офф ЛЧ и ЛЕ, «Спартак» купил бразильского защитника

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    Источник: Бомбардир.ру

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    17.12.2018 20:57
    Комментарии3
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      Рейтинг: +309

      Серёга Краснодарский 6 часов назад

      в финале лиги будут играть наши с зенитушкой

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      Рейтинг: +513

      Гавроша 12 часов назад

      Бразильские болельщики Флуминенсе:

      Juan Cordeiro
      – Мне очень нравится Айртон, но к концу года он сильно сдал, так что продать его прямо сейчас, до того, как его трансферная стоимость еще упадет – лучший вариант.

      antonio_damotta
      – Пусть Айртон идет с Богом. Пятое колесо в нашей телеге.

      André Oliveira
      – Хорошие и легкие деньги сделал «Флуминенсе» на Айртоне.

      Aw_x9burger
      – Аминь! Прощай, наш сонный левый бровочник.

      AndressaSigolo
      – Хорошо, что Айртон уходит. В конце года он стал очень часто «косячить».

      lucasmacedo_98
      – 7 миллионов евро? Ну и на том спасибо. 51 матч, 0 голов, множество ляпов.

      leoerreriass
      – Мой отец, который болеет за «Флуминенсе», часто поносил Айртона на чем свет стоит, потому что в каждой игре он привозил по меньшей мере два голевых момента.

      hextiestyle
      – Нужно быть сумасшедшим любителем водки, чтобы купить Айртона за 30 миллионов реалов.

      cesar_bortolini
      – Айртон – переоцененный игрок.

      Leonardo Souza
      – Сильно сомневаюсь, что «Флуминенсе» мог продать Айртона «Спартаку» за 30 миллионов реалов. Обычно они плохо торгуются.

      jovileite
      – Отличная сделка для «Флуминенсе».

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      Рейтинг: +1084

      koli4ka 15 часов назад

      Как видно из заглавия статьи,именно во время жеребьевки и был приобретён бразильский защитник.Браво писакам!!!

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