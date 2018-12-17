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    Защитник «Аякса» де Лигт – обладатель награды Golden Boy-2018

    Защитник «Аякса» Матейс де Лигт выиграл награду Golden Boy-2018 как самый перспективный игрок Европы до 21 года.

    19-летний голландец – капитан «Аякса». Футболист провел 13 матчей за сборную Голландии на взрослом уровне.

    В финальном голосовании де Лигт обошел Джастина Клюйверта («Рома»), Винисиуса Жуниора («Реал»), Трента Александера-Арнольда («Ливерпуль») и Патрика Кутроне («Милан»).

    В прошлом году награду получил нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе.

    «Ювентус» опережает «Барселону» в борьбе за игрока «Аякса» де Лигта

    Источник: Football Italia

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    17.12.2018 06:33
    Комментарии3
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      Рейтинг: +41692

      zigbert 17 декабря, 10:27

      Ведущие европейские клубы уже присматриваются к нему.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +4605

      Cules2013 17 декабря, 08:41

      Красиво Мбаппе прокинули - в номинантах на ЗМ его не было, и с Golden Boy тоже самое вышло. По-моему, не меньший бред, чем 5 место Месси.

      1
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      Рейтинг: +15732

      сапёр75 17 декабря, 07:38

      В 19 уже 13 матчей за сборную , далеко пойдёт , если не сломают )

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