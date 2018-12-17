Защитник «Аякса» де Лигт – обладатель награды Golden Boy-2018

Ведущие европейские клубы уже присматриваются к нему.
Защитник «Аякса» Матейс де Лигт выиграл награду Golden Boy-2018 как самый перспективный игрок Европы до 21 года.
19-летний голландец – капитан «Аякса». Футболист провел 13 матчей за сборную Голландии на взрослом уровне.
В финальном голосовании де Лигт обошел Джастина Клюйверта («Рома»), Винисиуса Жуниора («Реал»), Трента Александера-Арнольда («Ливерпуль») и Патрика Кутроне («Милан»).
В прошлом году награду получил нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе.
«Ювентус» опережает «Барселону» в борьбе за игрока «Аякса» де Лигта