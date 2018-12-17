«Мутко против»: у Семина конфликт с Миранчуками, Игнатьевым, Денисовым и легионерами

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин конфликтует с игроками клуба.

По информации телеграм-канала «Мутко против», у 71-летнего специалиста проблемы во взаимоотношениях с Алексеем Миранчуком, Антоном Миранчуком, Владиславом Игнатьевым, Игорем Денисовым и несколькими иностранными футболистами.

Игроки считают, что тренер использует старые методы в работе. Семин не согласен и уверен, что именно они привели команду к чемпионству в прошлом сезоне.

На данный момент «Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.