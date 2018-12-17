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    «Мутко против»: у Семина конфликт с Миранчуками, Игнатьевым, Денисовым и легионерами

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин конфликтует с игроками клуба.

    По информации телеграм-канала «Мутко против», у 71-летнего специалиста проблемы во взаимоотношениях с Алексеем Миранчуком, Антоном Миранчуком, Владиславом Игнатьевым, Игорем Денисовым и несколькими иностранными футболистами.

    Игроки считают, что тренер использует старые методы в работе. Семин не согласен и уверен, что именно они привели команду к чемпионству в прошлом сезоне.

    На данный момент «Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.

    Источник: Телеграм-канал «Мутко против»

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    17.12.2018 10:44
    Комментарии46
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      Рейтинг: +438

      ruded 14 часов назад

      сто пудов - Денисов инициатор "разборок"

      0
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      Рейтинг: +3476

      батог 17 часов назад

      А Денисов за Глушака что ли?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3829

      XaXatyn 18 часов назад

      Что с трудом вериться

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +94

      dil-1969@mail.ru 18 часов назад

      А Сёмин вообще знает про конфликт между своими игроками?)))Источник-сплетня???

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1814

      Fan Loko mik 19 часов назад

      Пора всем перечисленным на выход! Молодёжка будет только рада. Да, ещё и Фернандеша прихватите!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +276

      SaveAS 21 час назад

      Почему они этого не считали когда Семин к чемпионству привел клманду, по стопам спартака идут

      2
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      Рейтинг: +525

      avera 21 час назад

      Зазвездились.Менять на молодежку, а этих "звезд" на лавку.

      2
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      Рейтинг: +351

      Nekit92 21 час назад

      Там где гарик там конфликт

      2
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      Рейтинг: +339

      Князев 22 часа назад

      Этим молокососам надо выкладываться на поле, а не конфликтовать с тренером. Не нравится - мотайте в другие команды. А сливать тренера это грязное дело. А Миранчуки совсем обнаглели. Играть не хотите? Идите полируйте скамейку запасных. Почему Миранчуков не использовал Черчесов в сборной? Да потому, что слишком нежные. А на поле надо пахать!!!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +108

      serghio1990 22 часа назад

      Телеграм-канал «Мутко против» не верьте в этот бред!!!

      2
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