Ахметов получил приз лучшему молодому игроку РПЛ 2018 года

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов получил премию «Первая пятерка» как лучшему молодому игроку РПЛ по итогам 2018 года.

В голосовании хавбек набрал 202 очка. Второе место занял полузащитник ЦСКА Иван Обляков, третьим стал защитник «Ростова» Дмитрий Скопинцев.

В этом сезоне Ахметов провел в РПЛ 14 матчей и отдал две результативные передачи.

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