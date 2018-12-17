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    Ахметов получил приз лучшему молодому игроку РПЛ 2018 года

    Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов получил премию «Первая пятерка» как лучшему молодому игроку РПЛ по итогам 2018 года.

    В голосовании хавбек набрал 202 очка. Второе место занял полузащитник ЦСКА Иван Обляков, третьим стал защитник «Ростова» Дмитрий Скопинцев.

    В этом сезоне Ахметов провел в РПЛ 14 матчей и отдал две результативные передачи.

    Ахметов – о победе в «Первой пятерке»: «Постараюсь и дальше прогрессировать и буду много работать над собой»

    Из лучшего молодого игрока России делали бухгалтера. Он ссорился с клубом и требовал денег

    Источник: Твиттер сборной России

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    17.12.2018 11:47
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