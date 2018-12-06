Ахметов – о победе в «Первой пятерке»: «Постараюсь и дальше прогрессировать и буду много работать над собой»

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов поделился эмоциями от победы в премии «Первая пятерка», вручаемой лучшему молодому футболисту в возрасте до 21 года.

«Очень рад, что получил эту награду. В первую очередь благодарен тренерскому штабу ЦСКА и партнерам по команде, всему нашему клубу и болельщикам за то доверие, которое они мне оказали. Без него я бы не смог играть.

Также спасибо всем моим родным и близким за поддержку. Постараюсь и дальше прогрессировать и буду много работать над собой», – цитирует Ахметова твиттер ЦСКА.

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