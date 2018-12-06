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    • Ахметов – о победе в «Первой пятерке»: «Постараюсь и дальше прогрессировать и буду много работать над собой»

    Ахметов – о победе в «Первой пятерке»: «Постараюсь и дальше прогрессировать и буду много работать над собой»

    Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов поделился эмоциями от победы в премии «Первая пятерка», вручаемой лучшему молодому футболисту в возрасте до 21 года.

    «Очень рад, что получил эту награду. В первую очередь благодарен тренерскому штабу ЦСКА и партнерам по команде, всему нашему клубу и болельщикам за то доверие, которое они мне оказали. Без него я бы не смог играть.

    Также спасибо всем моим родным и близким за поддержку. Постараюсь и дальше прогрессировать и буду много работать над собой», – цитирует Ахметова твиттер ЦСКА.

    Из лучшего молодого игрока России делали бухгалтера. Он ссорился с клубом и требовал денег

    Источник: Официальный сайт ПФК ЦСКА

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    06.12.2018 17:34
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 6 декабря 2018, 20:33

      Всё равно я пока не вполне вижу и понимаю,что это за явление и игрок-Ахметов.

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 6 декабря 2018, 19:58

      Все условия и возможности для этого есть в клубе.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +172

      Каток по eggs 6 декабря 2018, 19:33

      Удачи, парень!
      Играй лучше всех, только не стань таким, как Кокоев и Мамарин

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +16625

      афоня72 6 декабря 2018, 19:18

      Главное перестань деньги считать.
      Начинай пахать!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2036

      SIRIUS 2002 6 декабря 2018, 19:09

      Да удача тебе понадобится!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +567

      LAY394 6 декабря 2018, 18:48

      водителей и министров не пис дить главное...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +24657

      DOCTOR PENALTY 6 декабря 2018, 17:43

      Успехов тебе, бухгалтер!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2467

      Аид666 6 декабря 2018, 17:38

      Молодец! Удачи, и главное - без травм!

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