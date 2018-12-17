Старейший клуб мира сыграет с «Торпедо» летом 2019 года

«Шеффилд» в рамках предсезонного турне по России летом 2019 года встретится с московским «Торпедо».

Встреча пройдет в Москве на стадионе им. Эдуарда Стрельцова.

«Шеффилд» – старейший клуб мира, основанный в 1857 году. В настоящее время выступает в Первом южном дивизионе Северной Премьер-лиги – восьмом по значимости дивизионе Англии. «Торпедо» представляет зону «Центр» ПФЛ.

Вторым соперником англичан в российском турне станет клуб петербургской любительской лиги «Картавый футбол», принадлежащий блогеру Никите Ковальчуку.