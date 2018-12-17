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    Старейший клуб мира сыграет с «Торпедо» летом 2019 года

    «Шеффилд» в рамках предсезонного турне по России летом 2019 года встретится с московским «Торпедо».

    Встреча пройдет в Москве на стадионе им. Эдуарда Стрельцова.

    «Шеффилд» – старейший клуб мира, основанный в 1857 году. В настоящее время выступает в Первом южном дивизионе Северной Премьер-лиги – восьмом по значимости дивизионе Англии. «Торпедо» представляет зону «Центр» ПФЛ.

    Вторым соперником англичан в российском турне станет клуб петербургской любительской лиги «Картавый футбол», принадлежащий блогеру Никите Ковальчуку.

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    Источник: Официальный твиттер ФК «Торпедо»

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    17.12.2018 18:21
    Комментарии11
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    • ...
      Рейтинг: +22

      Идриc 2 часа назад

      С удовольствием посетил бы этот матч.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3933

      mihail200606 18 часов назад

      серьезное мероприятие)))
      че это бритишей понесло в недружелюбную Россию?))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +41692

      zigbert 19 часов назад

      Когда то оба клуба были очень сильны. Но афиша хорошая.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +74

      nice_taste > zigbert 19 часов назад

      когда этот шеффилд был очень силён?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +514

      Flydis > nice_taste 19 часов назад

      Когда только появился футбол в Англии.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +235

      SanInstructor > nice_taste 17 часов назад

      когда был единственным клубом в мире

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +424

      Леха из Твери 20 часов назад

      Там в восьмом дивизионе Англии, наверное, дядьки с пивными животами играют?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8975

      bset 20 часов назад

      "The world's first football club" - звучит грозно. очень жаль, что так низко упали

      2
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      ...
      Рейтинг: +144

      daunis > bset 19 часов назад

      Они и не поднимались, всегда играли на региональном уровне не более.

      2
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      Рейтинг: +570

      SIRIUS 2002 20 часов назад

      Два когда то великих клуба.
      Обоим возрождения как Феникс из пламени!

      7
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      Рейтинг: +4115

      KLIM777 20 часов назад

      кубок Дна.

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