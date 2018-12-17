«Атлетико» сыграет с «Ювентусом», «Манчестер Юнайтед» – с «ПСЖ», «Ливерпуль» – с «Баварией» в 1/8 финала Лиги чемпионов

Ливерпуль» (Англия),Аякс» (Голландия),Рома» (Италия),Боруссия» Д (Германия,Манчестер Юнайтед» (Англия),Атлетико» (Испания),Манчестер Сити» (Англия),Лион» (Франция)
Сегодня в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка первого раунда плей-офф Лиги чемпионов.
Лига чемпионов. 1/8 финала. Жеребьевка
«Манчестер Сити» (Англия) – «Шальке-04» (Германия)
«Атлетико» (Испания) – «Ювентус» (Италия)
«Манчестер Юнайтед» (Англия) – «ПСЖ» (Франция)
«Тоттенхэм» (Англия) – «Боруссия» Д (Германия)
«Лион» (Франция) – «Барселона» (Испания)
«Рома» (Италия) – «Порту» (Португалия)
«Аякс» (Голландия) – «Реал» (Испания)
«Ливерпуль» (Англия) – «Бавария» (Германия)
Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут 12-13 и 19-20 февраля, ответные – 5-6 и 12-13 марта.
Главное о жеребьевке Лиги чемпионов. По фактам