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    «Атлетико» сыграет с «Ювентусом», «Манчестер Юнайтед» – с «ПСЖ», «Ливерпуль» – с «Баварией» в 1/8 финала Лиги чемпионов

    Сегодня в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка первого раунда плей-офф Лиги чемпионов.

    Лига чемпионов. 1/8 финала. Жеребьевка

    «Манчестер Сити» (Англия) – «Шальке-04» (Германия)

    «Атлетико» (Испания) – «Ювентус» (Италия)

    «Манчестер Юнайтед» (Англия) – «ПСЖ» (Франция)

    «Тоттенхэм» (Англия) – «Боруссия» Д (Германия)

    «Лион» (Франция) – «Барселона» (Испания)

    «Рома» (Италия) – «Порту» (Португалия)

    «Аякс» (Голландия) – «Реал» (Испания)

    «Ливерпуль» (Англия) – «Бавария» (Германия)

    Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут 12-13 и 19-20 февраля, ответные – 5-6 и 12-13 марта.

    Главное о жеребьевке Лиги чемпионов. По фактам

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.12.2018 14:14
    Комментарии67
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      Рейтинг: +760

      Snerg 6 часов назад

      Ливерпуль» (Англия),Аякс» (Голландия),Рома» (Италия),Боруссия» Д (Германия,Манчестер Юнайтед» (Англия),Атлетико» (Испания),Манчестер Сити» (Англия),Лион» (Франция)

      0
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      Рейтинг: +2100

      АртурZaСМ 8 часов назад

      Ну что гоу ванговать?))) очередной мой прогноз (ска никогда не угадываю):
      Сити
      Юве
      ПСЖ
      Дортмунд
      Барса
      Порту
      Реал
      Ливер

      0
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      Рейтинг: +592

      loko-the_best 12 часов назад

      Тоттенхэм - Боруссия и Рома-поту более-менее ровные пары, в остальных фаворит явный есть. Надеюсь, что французы и португальцы вылетят сразу все)

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      Рейтинг: +338

      de bruyne 14 часов назад

      Аякс если как есть останется реал может и домой поехать с лиги.... ну зимний трансфер Аякс игроков заберут

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      Рейтинг: +21

      Spaunn7 14 часов назад

      Реал Мадрид выграет у Аякса . Многие тут пишут что Аякс выграет ..Аяксу до Реала оч далеко еще ..

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      Рейтинг: +338

      de bruyne > Spaunn7 14 часов назад

      Реалу до них далеко... когда суди не помагают место реала все видят

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      Рейтинг: +21

      Spaunn7 14 часов назад

      МанСити,Ювентус,ПСЖ,Барса можно сказать прошли в следущий этап.

      0
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      Рейтинг: +760

      Snerg > Spaunn7 6 часов назад

      ювентус не пройдет, атлетико по лучше юве защищается)))

      0
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      Рейтинг: +2422

      +50/-50 14 часов назад

      Все пары просто сливки футбола. Явных фаворитов нет. Даже детский сад из Амстердама может высадить потускневший Реал. Ждём февраля.

      2
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      Рейтинг: +457

      Mr Abdullaev 16 часов назад

      Ливерпуль Бавария, Клопп знает как играть против Баварии)

      2
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      Рейтинг: +280

      nelez 18 часов назад

      Атлетико- Ювентус
      МЮ-ПСЖ
      Ливерпуль-Бавария
      Вот интрига

      5
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      Рейтинг: +3236

      SPACE TRUCKIN > nelez 17 часов назад

      да уж...жесть будет...

      2
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      Рейтинг: +524

      IVANRUS777 > nelez 14 часов назад

      Если Моуриньо останется в клубе, то интриги в противостоянии МЮ-ПСЖ точно не будет.

      0
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      Рейтинг: +2100

      АртурZaСМ > nelez 8 часов назад

      МЮ-ПСЖ никакой интриги. Французы идут дальше. Ливер-Бавария. Ливер вынесет в одну калитку. А вот Атлетико-Юве тут да , интрига...

      0
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      Рейтинг: +760

      Snerg > nelez 6 часов назад

      нет в этих парах интриги, атлетико, мю и ливер идут спокойно дальше)

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      Рейтинг: +1251

      andrej-lucevich 18 часов назад

      МС, Юве и ПСЖ пройдут спокойно, остальным придется попотеть

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      Рейтинг: +760

      Snerg > andrej-lucevich 6 часов назад

      мс и пройдет с напрягом, остальные оба нет

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