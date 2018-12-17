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    Главное о жеребьевке Лиги чемпионов. По фактам


    3.9
    Голосов: 8
    17.12.2018 15:10
    Очень много интересного.

    «Шальке» – «Манчестер Сити»

    • Играли друг с другом лишь однажды – 10 лет назад в группе Кубка УЕФА. Команда Нойера, Ракитича, Фарфана и Кураньи («Шальке») проиграла 0:2 «Ман Сити», где уже играли Харт, Старридж и Компани.

    • Но о Манчестере у «Шальке» воспоминания неплохие. Хоть они и были там разгромлены в 2011 году «Манчестер Юнайтед», но это был аж целый полуфинал Лиги чемпионов!

    • Против родного клуба сыграет Лерой Сане. Два года назад «Ман Сити» купил его из «Шальке» за 50,5 миллиона евро.

    Что почитать про эти клубы:

    Главный кадр выходных – сломанный нос Зинченко. Это сделал его партнер

    За «Сити» дебютировал новый вратарь. Из-за этого страдает другой клуб

    «Газпром» спонсирует европейский футбол: зачем, как и сколько

    «Атлетико» – «Ювентус»

    • Финал пройдет на домашней арене «Атлетико» – «Ванда Метрополитано». Первый рубеж – нужно преодолеть сопротивление клуба, который недавно дважды доходил до решающего матча. «Атлетико», кстати, тоже играл в финалах дважды, оба раза уступал как и «Ювентус», причем только испанским командам.

    • За последние 50 лет соперники встречались лишь дважды – оба раза на групповом этапе ЛЧ-2014/15. И сумели выжать из себя один единственный гол («Юве» выиграл дома 1:0, а в гостях сыграл 0:0).

    • Криштиану Роналду – экс-лидер «Реала» – снова против «Атлетико», дополнительная интрига. А Марио Манджукич сыграет против бывшего клуба.

    Что почитать про эти клубы:

    «Мама шутит, что Облак отдал мне потные трусы». Главный фанат «Атлетико» в России – девушка

    Из «Юве» ушел человек, без которого клуб не стал бы легендой

    Каково это – болеть за клуб, который вечно побеждает

    «Манчестер Юнайтед» – «ПСЖ»

    • «МЮ» и «ПСЖ» вообще никогда не встречались в еврокубках. Единственный матч состоялся три года назад на товарищеском турнире (парижане выиграли 2:0).

    • Анхель Ди Мария сыграет против клуба, карьера в котором ему явно не удалась.

    • Два предыдущих раза «ПСЖ» не мог пройти в четвертьфинал (уступали «Реалу» и «Барселоне»). Сейчас выпал еще один гранд, но сезон у «МЮ» пока складывается плохо.

    Что почитать про эти клубы:

    Французы жестко бастуют против цен на бензин. Футбол это тоже сильно задело

    Моуринью постарел, но еще горяч: пинает бутылки, орет, провоцирует

    Погба ужасно медленно бьет пенальти. Над ним все смеются

    «Тоттенхэм» – «Боруссия»

    • В прошлом сезоне обе команды сыграли в группе – оба раза сильнее были англичане (3:1 и 2:1). Весной 2016-го, наоборот, лучше были немцы (3:0, 2:1). Букмекерский «верх» пробивался все четыре раза. Обязательно будем ждать голов.

    • Кстати, в этих двух матчах три гола забил Гарри Кейн.

    • На «Уэмбли» вернется один из лидеров «Боруссии» – юный Джейдон Санчо. Он уже играл там за сборную Англии и даже сделал голевой пас в товарищеской игре против США.

    Что почитать про эти клубы:

    Ферма, ночевка на базе, разговоры. Кто вернул «Боруссию» в топ

    «Боруссию» тащит чемпион мира. Ему всего 18 лет

    Весь мир тащится от жеста Алли. Его трудно повторить

    «Лион» – «Барселона»

    • В последней игре между ними «Барселона» закатила «Лиону» пять мячей, было это в 1/8 финала победной для «Барсы» ЛЧ-2008/09. Дублем тогда отличился Тьерри Анри, а Жуниньо удалили.

    • «Барса» вообще никогда не проигрывала «Лиону». Шесть матчей – четыре победы, две ничьи.

    • Самуэль Умтити, если выздоровеет, наверняка будет встречен овацией. Он – воспитанник «Лиона», а в «Барселону» перебрался в 2016 году.

    Что почитать про эти клубы:

    Большая проблема «Барсы» – кошмарный характер Дембеле. Он лидер и скандалист

    Звезда Лиги 1 публично ругается с тренером, а потом кладет шедевры

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    «Рома» – «Порту»

    • Предыдущую встречу поклонники «Ромы» предпочли бы забыть навсегда. В квалификации к групповому этапу ЛЧ-2016/17 итальянцы увезли из Португалии ничью 1:1, а дома бездарно уступили 0:3, пытаясь обыграть соперника… ввосьмером.

    • Франческо Тотти считает размышляет о везении: «Учитывая, какие команды могли нам попасть, можно говорить, что повезло, но недооценивать «Порту» нельзя – они здорово сыграли на групповом этапе. Мы сейчас не в порядке, но до февраля есть время».

    • В «Порту» четыре сезона подряд выступал экс-защитник «Рубина» Иван Маркано. Летом он перебрался в «Рому» и сыграет против бывшего клуба.

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    «Аякс» – «Реал»

    • В пяти последних матчах «Реал» буквально избил «Аякс» – это были пять крупных побед. Разница мячей в последних шести матчах – 20:2. Какой ужас.

    • Именно «Аякс» был первым клубом, который обыграл «Реал» в Лиге чемпионов на «Сантьяго Бернабеу» – 2:0 в 1995 году.

    • Своему бывшему клубу попытается забить 35-летний Клас-Ян Хунтелар. За «Реал» он забил восемь голов, но трофеев не выиграл.

    Что почитать про эти клубы:

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    «Ливерпуль» – «Бавария»

    • Прошлый раз клубы встречались почти 40 лет назад – было это в полуфинале Кубка чемпионов. После двух ничьих прошел «Ливерпуль» – он сыграл в гостях 1:1, а дома 0:0.

    • У клубов на двоих 10 побед в Кубке/Лиге чемпионов. По пять трофеев.

    • Джердан Шакири сыграет против клуба, где у него не слишком задалась карьера. А у Юргена Клоппа не лучшая статистика против «Баварии»: 8 побед, 5 ничьих и 16 поражений.

    Что почитать про эти клубы:

    Мюллер валится в кризис. Такого раньше никогда не было

    «Ливерпуль» просто издевался над «МЮ». 36 ударов и много рекордов

    В швейцарском Ньоне прошла самая грустная жеребьевка. Грустная, потому что до этих противостояний еще целых два месяца. Хуже бывает только с чемпионатами мира и Европы – там вообще ждать по полгода.

    Первые матчи 1/8 финала ЛЧ пройдут 12/13/19/20 февраля, ответные – 5/6/12/13 марта. Точное расписание появится чуть позже.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Daily Mail
    Рейтинг: 3.9 Голосов: 8
    Комментарии15
    ...
    • ...
      Рейтинг: +230

      Platon Faustov 2 часа назад

      На самом деле будет интересен результат Аякс - Реал. Одни на коне, вторые проводят не лучший сезон.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +126

      Avatar 2 4 часа назад

      «Ливерпуль» – «Бавария» : матч СУПЕР ! ! !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36

      Vlad Mourinho 21 час назад

      Атлетико:Ювентус - встреча достойная финала!

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1021

      dinar7777dinar > Vlad Mourinho 19 часов назад

      )))))) унылая хрень !

      -2
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      ...
      Рейтинг: +36

      Vlad Mourinho > dinar7777dinar 19 часов назад

      Не всегда малое количество голов в игре, это плохо. Да, встретятся две команды практикующие в ЛЧ с грандами закрытый футбол, но назвать это противостояние унылой хренью, язык не поворачивается. Хотя бы потому, что исход может быть любым. Да и команды, которые относительно недавно играли в финалах этого соревнования, по умолчанию команды высочайшего класса...короче говоря будет жаришка 100%

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16734

      vick-north-west 21 час назад

      Хорошая примета для Ливерпуля : 1981 год = КЧ, после Баварии одолели и Реал 1:0 !

      0
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    • ...
      Рейтинг: +331

      El_Chori 23 часа назад

      Классная сетка!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8975

      bset 23 часа назад

      Сити, Ювентус, ПСЖ, Тоттенхэм, Барселона, Рома, Реал, Ливерпуль

      3
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      Рейтинг: +230

      Platon Faustov > bset 2 часа назад

      Вместо шпор Дортмунд, вместо реала Аякс. Можешь запомнить )

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1021

      dinar7777dinar 23 часа назад

      проход атлетико ! сити ! псж ! Барселона ! порту ! ливер ! аякс если реал не наберет форму ! боруссия д !

      1
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      Рейтинг: +6611

      DeStar > dinar7777dinar 20 часов назад

      есть сомнения что атлетико юве вынесет.. да и рома не подарок, тем более против порту.

      1
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      Рейтинг: +1021

      dinar7777dinar > DeStar 20 часов назад

      ну оба автобуса что атлетико что юве )))) но думаю атлетико очень мотивированны ! так что не думаю что юве там явный фаворит ! ну рома в этом сезоне уже не тот ! порту веселые ребята !

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      Рейтинг: +6611

      DeStar > dinar7777dinar 20 часов назад

      ну веселья порту может не хватить) ну юве не такой грозный автобус как атлетико) и стоит отметить, что и атм ныне не торт.

      1
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      Рейтинг: +108

      BellatrixBlack 23 часа назад

      gplw
      что нельзя было насыпать лиону хотя бы реал?))))
      ну какая барса, что нам с ними, опять лететь домой(

      1
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      Рейтинг: +2487

      Skull_Boy 23 часа назад

      Да ничего интересно и ЛЕ гораздо симпотнее смотрится, каждый год новые команды и выстреливает заядлый аутсайдер

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