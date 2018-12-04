Зинин: «Зимой «Спартак» купит двух игроков – легионера и россиянина»

Трансферный консультант Алексей Зинин поделился информацией о предстоящих зимних приобретениях «Спартака».

«Ставка, что логично, будет сделана на приведение в порядок тех, кто есть. Из новичков, если не считать уже подписанных под «Спартак-2» чертановцев [в ноябре в «Спартак» из «Чертаново» перешли Максим Глушенков и Наиль Умяров. Общая сумма трансфера составила 37,5 миллиона рублей], как понимаю, на данный момент планируются два человека – легионер и россиянин. Должны быть до первого сбора», – написал Зинин в твиттере.