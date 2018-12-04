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    • Зинин: «Зимой «Спартак» купит двух игроков – легионера и россиянина»

    Зинин: «Зимой «Спартак» купит двух игроков – легионера и россиянина»

    Трансферный консультант Алексей Зинин поделился информацией о предстоящих зимних приобретениях «Спартака».

    «Ставка, что логично, будет сделана на приведение в порядок тех, кто есть. Из новичков, если не считать уже подписанных под «Спартак-2» чертановцев [в ноябре в «Спартак» из «Чертаново» перешли Максим Глушенков и Наиль Умяров. Общая сумма трансфера составила 37,5 миллиона рублей], как понимаю, на данный момент планируются два человека – легионер и россиянин. Должны быть до первого сбора», – написал Зинин в твиттере.

    Источник: Твиттер Алексея Зинина

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    04.12.2018 14:42
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 4 декабря 2018, 20:36

      Промеса бы вернуть

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 4 декабря 2018, 18:04

      Больше интересует уйдет ли зимой изделие, а не кто придет...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3551

      momwig_ 4 декабря 2018, 17:37

      Не в обиду ребятам, не в обиду "Чертанову", но какие-то пакостные ожидания от их прихода... один почти Глушаков, другой почти Измайлов (потому что Наиль). Ничего личного вообще ,но карма у их прихода тяжелая такая, что лучше бы уже сразу и уходили.

      А может, наоборот - клин клином? Эти пришли, те вылетят?.. Сомнительно как-то. Успехов, конечно, но вот - не верю.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3754

      Yev 4 декабря 2018, 17:28

      Месси и Акинфеева

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5691

      Eddyson 4 декабря 2018, 17:24

      Как посмел раньше Шнобеля такую подробную инсайдерскую информацию выложить?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5280

      Каратель 4 декабря 2018, 17:16

      а сколько игроков продадут?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29412

      JTherry 4 декабря 2018, 17:05

      о трансферах в Спартак мы не скоро узнаем, сперва объявят человек 15 на вход с интригой месяца на два, а вот кто - на выход?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 4 декабря 2018, 16:09

      Бакаева наверняка вернут.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +800

      Театрал > zigbert 4 декабря 2018, 16:38

      Это не покупка.

      0
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