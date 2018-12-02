«Камп Ноу» могут переименовать в честь спонсора. Лидирует фармацевтическая компания

Общеевропейская практика, так большинство известных клубов делает. Хотелось бы. конечно, оставить своё название, но бизнес есть бизнес. Вон Атлетиком согласился назвать стадион Ванда Метрополитано, и ничего, никто не помер, хотя звучит ужасно.
В своё время пережили, что с футболок на титульной стороне "ушёл" UNICEF. Тем более, что речь про 20 лет, а в еврокубках стадионы не могут называться чьими-то брендами, поэтому в ЛЧ Барса по прежнему будет играть на Камп Ноу. Эти изменения, в первую очередь, для Ла Лиги.
Стадион «Камп Ноу» могут переименовать в честь одного из спонсора «Барселоны».
По информации Marca, на данный момент лидирует фармацевтическая компания Grifols, которая находится в Каталонии.
Стороны могут заключить контракт на 20 лет. Благодаря продаже названия стадиона клуб хочет увеличить бюджет.
«Камп Ноу» построили в 1957 году. За все время стадион дважды реконструировали.