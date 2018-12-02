«Камп Ноу» могут переименовать в честь спонсора. Лидирует фармацевтическая компания

Стадион «Камп Ноу» могут переименовать в честь одного из спонсора «Барселоны».

По информации Marca, на данный момент лидирует фармацевтическая компания Grifols, которая находится в Каталонии.

Стороны могут заключить контракт на 20 лет. Благодаря продаже названия стадиона клуб хочет увеличить бюджет.

«Камп Ноу» построили в 1957 году. За все время стадион дважды реконструировали.