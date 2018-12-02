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    • «Камп Ноу» могут переименовать в честь спонсора. Лидирует фармацевтическая компания

    «Камп Ноу» могут переименовать в честь спонсора. Лидирует фармацевтическая компания

    Стадион «Камп Ноу» могут переименовать в честь одного из спонсора «Барселоны».

    По информации Marca, на данный момент лидирует фармацевтическая компания Grifols, которая находится в Каталонии.

    Стороны могут заключить контракт на 20 лет. Благодаря продаже названия стадиона клуб хочет увеличить бюджет.

    «Камп Ноу» построили в 1957 году. За все время стадион дважды реконструировали.

    Источник: Marca

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    02.12.2018 01:34
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 2 декабря 2018, 10:46

      Общеевропейская практика, так большинство известных клубов делает. Хотелось бы. конечно, оставить своё название, но бизнес есть бизнес. Вон Атлетиком согласился назвать стадион Ванда Метрополитано, и ничего, никто не помер, хотя звучит ужасно.
      В своё время пережили, что с футболок на титульной стороне "ушёл" UNICEF. Тем более, что речь про 20 лет, а в еврокубках стадионы не могут называться чьими-то брендами, поэтому в ЛЧ Барса по прежнему будет играть на Камп Ноу. Эти изменения, в первую очередь, для Ла Лиги.

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 2 декабря 2018, 08:52

      Вот так зарабатывают деньги для клуба. а не клянчат из бюджета.

      1
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      Рейтинг: +826

      alex kidn 2 декабря 2018, 05:56

      Всё равно люди будут помнить старое название

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