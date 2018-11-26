SI: средняя зарплата игроков РПЛ – 5 миллионов в месяц. Лидирует по показателю АПЛ

Сайт Sporting Intelligence провел исследование зарплат футболистов мировых футбольных лиг. Самый высокий средний доход зафиксирован в АПЛ. Там игроки в год получают 3,47 миллиона евро.

РПЛ расположилась на седьмом месте. Футболисты нашей лиги зарабатывают в среднем 774 тысячи евро в год. Если переводить на месячный заработок и рубли, то представители чемпионата России получают 4,9 миллиона рублей.

Второе место занимает Примера (2,55 миллиона евро в год), третье – Серия А (1,76 миллиона).