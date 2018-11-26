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    SI: средняя зарплата игроков РПЛ – 5 миллионов в месяц. Лидирует по показателю АПЛ

    Сайт Sporting Intelligence провел исследование зарплат футболистов мировых футбольных лиг. Самый высокий средний доход зафиксирован в АПЛ. Там игроки в год получают 3,47 миллиона евро.

    РПЛ расположилась на седьмом месте. Футболисты нашей лиги зарабатывают в среднем 774 тысячи евро в год. Если переводить на месячный заработок и рубли, то представители чемпионата России получают 4,9 миллиона рублей.

    Второе место занимает Примера (2,55 миллиона евро в год), третье – Серия А (1,76 миллиона).

    Источник: Sporting Intelligence

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    26.11.2018 22:55
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +52

      de ligt 27 ноября 2018, 20:48

      Жара) Только не учли кое что: клубы в Англии, Италии, Испании не сидят на городских бюджетах, как мне кажется. А большинство клубов РПЛ на бюджетной игле и в чиновничьей коррупции.

      2
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 27 ноября 2018, 12:50

      Хотя и деревянные ,но 5млн. много.

      3
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      Рейтинг: +18522

      ilichkadr 27 ноября 2018, 08:58

      За такую зарплату согласен расположиться на десятом месте.

      0
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      Рейтинг: +24

      МЯСНОЙ Я 27 ноября 2018, 08:49

      За зенит снова стыдно и за конюшню физручка

      0
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      Рейтинг: +493

      Звезда запаса 27 ноября 2018, 08:32

      Надо было футболить, а не в институтах учиться.

      0
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 27 ноября 2018, 08:20

      завидовать не хорошо, но объективно, перебор) должны быть 20ке на 20 месте)

      0
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 27 ноября 2018, 07:21

      Шахтёрам бы такую зарплату , они бы завалили страну углём ....

      1
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      Рейтинг: +1387

      Fin035 27 ноября 2018, 07:08

      За что нашим игрокам такое наказание....!)

      1
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      Рейтинг: +929

      ДСА 27 ноября 2018, 05:01

      Слишком много, учитывая уровень мастерства.

      6
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 27 ноября 2018, 01:35

      вот куда деньги страны уходят!!!от таких зп у футболистов башню сносит раньше чем они начинают понимать игру,отсюда и нулевой уровень сборной и РПЛ!

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