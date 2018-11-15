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    Прядкин: «Возможно, надо подумать об ограничении зарплат молодых футболистов»

    Глава РПЛ Сергей Прядкин рассказал, что лига может рассмотреть вариант с ограничением зарплат для молодых футболистов. По словам руководителя, пока подобное предложение не находит полного понимания у команд, особенно у ведущих.

    «Вопрос о регулировании зарплат игроков весьма деликатный, но заняться им нужно. Возможно, надо подумать о том, чтобы ограничить зарплаты молодых футболистов. Тогда, если им захочется расти, нужно будет выигрывать конкуренцию у одноклубников.

    Клубами обсуждался вариант введения потолка зарплат, но эти предложения не находят полного понимания у команд, особенно у ведущих. Хотя двигаться в этом направлении стоит», – цитирует Прядкина «Коммерсантъ».

    Источник: «Коммерсантъ»

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    15.11.2018 17:11
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +1532

      starche 16 ноября 2018, 21:33

      А есть чем думать-то!?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 16 ноября 2018, 14:53

      Прядкин: "Хочу все регламентировать, даже зарплату, чтобы никто не получал больше меня. Я же царь и бог в футбольном хозяйстве. Бывает, правда, Зенит с Динамо путаю".

      -1
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      Рейтинг: +966

      Харченко 16 ноября 2018, 00:05

      Возможно?
      Им вообще нельзя деньги давать, чтобы дурью не занимались.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7155

      владимир миронов 15 ноября 2018, 23:47

      Очередная дурость от чинуш. Тошнота у них,когда кто-то прилично получает. Если душит жаба,то выходи на поле,растряси свой пузень.

      2
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 15 ноября 2018, 22:22

      Возможно, надо подумать о том, чтобы ограничить зарплаты молодых футболистов. Тогда, если им захочется расти, нужно будет выигрывать конкуренцию у одноклубников.
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      А если молодой выиграет конкуренцию у одноклубника он старше на несколько лет станет??? Или что Прядкин имел ввиду?
      Ведь Молодому он хочет ограничить з/п. Хорошо, ограничил. Зачем молодому стараться? Ведь пока он не станет старше ему з/п не повысят.
      Как возраст связан с мастерством??? Может и молодой сыграть лучше сотни старых.
      Представляю - Чалову скажут - сынок, подрасти немножко и будем тебе платить деньги, а пока только талоны на еду. Так что-ли? Ну и забьёт Чалов на футбол. Смысл-то ноги ломать?

      0
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      Рейтинг: +1117

      edw7777 15 ноября 2018, 21:05

      Как бы по-мягче выразиться... Известная проблема в России дороги и дураки. К дорогам Прядкин вряд ли имеет отношение...

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 15 ноября 2018, 19:57

      Проекты нового рабства или феодализма? Ах, да! Социализма! Этого симбиоза рабства и феодализма... С деятелями этого самого симбиоза на всех этажах власти, включая должность главстерха! А вокруг - бакланы, бакланы... :-)))

      3
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      Рейтинг: +3609

      александр п > cska-62 15 ноября 2018, 21:05

      Да нет просто дурость чиновника,российские чиновники умом не блещут.Других там не держат.

      2
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > александр п 15 ноября 2018, 22:31

      Так откуда они все? Из партийного, комсомольского или комиссарского прошлого! Политруки Федун и Степашин, например, просто ПОЛИТРУКИ! Чью биографию ни посмотришь, все из зловонной клоаки под названием КПСС. Оттуда и дурость беспросветная!

      0
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      Рейтинг: +3609

      александр п > cska-62 15 ноября 2018, 22:37

      Согласно закону Паркинсона,каждый чиновник берёт себе зама глупей себя, и этот процесс идёт уже сто лет.

      1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > александр п 17 ноября 2018, 01:27

      102 год! Если быть точнее... :-)))

      0
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 15 ноября 2018, 18:24

      А еще лучше начать с ограничения зарплат чиновников, в т.ч. футбольных

      4
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 15 ноября 2018, 18:24

      Всех футболистов, давно пора....

      -1
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      Рейтинг: +722

      Urry 15 ноября 2018, 18:21

      и не только молодых

      -1
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