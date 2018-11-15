Прядкин: «Возможно, надо подумать об ограничении зарплат молодых футболистов»

Глава РПЛ Сергей Прядкин рассказал, что лига может рассмотреть вариант с ограничением зарплат для молодых футболистов. По словам руководителя, пока подобное предложение не находит полного понимания у команд, особенно у ведущих.

«Вопрос о регулировании зарплат игроков весьма деликатный, но заняться им нужно. Возможно, надо подумать о том, чтобы ограничить зарплаты молодых футболистов. Тогда, если им захочется расти, нужно будет выигрывать конкуренцию у одноклубников.

Клубами обсуждался вариант введения потолка зарплат, но эти предложения не находят полного понимания у команд, особенно у ведущих. Хотя двигаться в этом направлении стоит», – цитирует Прядкина «Коммерсантъ».