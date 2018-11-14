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    Влашич: «Пока учу русский язык только в быту»

    Полузащитник ЦСКА Никола Влашич рассказал о том, что при переезде в Россию хотел выучить русский язык, но сейчас у него на это не хватает времени.

    – Вы учите русский?

    – Я хочу. Когда только приехал, думал, что буду заниматься с учителем, но времени нет. Если на дорогах пробки, то с базы я еду около часа – это отнимает много сил. Так что пока учу только в быту. Знаю основное: «привет», «спасибо», «до свидания».

    – С партнерами общаетесь на английском?

    – Никто не знает английского (смеется). Спасает переводчик Макс. Он делает свою работу невероятно: тренер разговаривает без пауз, Макс говорит вместе с ним, переключаясь с испанского на английский и наоборот. Иногда встречи длятся час – и он все это время говорит.

    – Одного переводчика достаточно?

    – Как-то раз я ему сказал: «Макс, я выучу русский, чтобы тебе столько не переводить». Он ответил: «Нет-нет, мой друг, мне нужна эта работа!» (смеется).

    Влашич – новый король ЦСКА. Узнайте его получше

    Источник: «Чемпионат»

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    14.11.2018 09:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 14 ноября 2018, 10:20

      На наших дорогах в пробках ты такой бытовой русский выучишь, что мама не горюй...

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