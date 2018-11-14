Влашич: «Пока учу русский язык только в быту»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич рассказал о том, что при переезде в Россию хотел выучить русский язык, но сейчас у него на это не хватает времени.

– Вы учите русский?

– Я хочу. Когда только приехал, думал, что буду заниматься с учителем, но времени нет. Если на дорогах пробки, то с базы я еду около часа – это отнимает много сил. Так что пока учу только в быту. Знаю основное: «привет», «спасибо», «до свидания».

– С партнерами общаетесь на английском?

– Никто не знает английского (смеется). Спасает переводчик Макс. Он делает свою работу невероятно: тренер разговаривает без пауз, Макс говорит вместе с ним, переключаясь с испанского на английский и наоборот. Иногда встречи длятся час – и он все это время говорит.

– Одного переводчика достаточно?

– Как-то раз я ему сказал: «Макс, я выучу русский, чтобы тебе столько не переводить». Он ответил: «Нет-нет, мой друг, мне нужна эта работа!» (смеется).

Влашич – новый король ЦСКА. Узнайте его получше