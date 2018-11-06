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    Казаков: «Карпин просил у «Спартака» защищенный контракт и определенную сумму на трансферы. Жардим – примерно то же самое»

    Журналист Илья Казаков рассказал о подробностях переговоров главного тренера «Ростова» Валерия Карпина со «Спартаком».

    Ранее сообщалось, что специалист встречался с руководством москвичей, но отказался возглавить команду.

    «Карпин лучше многих понимал, как быстро в новейшей истории «Спартака» клуб расстается с тренерами. Точнее, даже не быстро, а внезапно. Иногда даже вскоре после публичных заявлений о большом кредите доверия.

    Поэтому Карпин, как рассказывают, выдвинул в ответ на предложение прийти в «Спартак» свои условия: защищенный контракт на несколько лет и заданная сумма на трансферы, на укрепление состава

    Примерно то же самое говорил и Леонарду Жардим, освободившийся из «Монако». У него, как и у Карпина, была такая позиция: я ценю и уважаю себя и свое имя, поэтому покажите, на что вы готовы, чтобы получить такого тренера. И речь шла не только о размере личного контракта, но и о масштабе трансферных вливаний в команду под началом наставника.

    Кононов, как понимаю, смотрел на переговоры несколько иначе, поскольку в отличие от Черчесова, Карпина или Жардима не мог сказать «Спартаку» то же, что и они. И пусть его кандидатура изначально выглядела резервной или альтернативной, в итоге именно он возглавит самый популярный и самый адреналиновый клуб страны. Если только не произойдет чудо», – написал Казаков в своей колонке на портале «360°».

    Источник: Сайт телеканала «360°»

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    06.11.2018 12:52
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    Комментарии63
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 6 ноября 2018, 21:54

      Никто ничего спаму больше не даст. Федун умыл руки и укатил в отпуск. Этот свинарник с вечным бардаком и воровством ему надоел!

      0
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 6 ноября 2018, 21:32

      возьмут Кононова чуть что не так выгонят в зашей

      0
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      Рейтинг: +6913

      батог 6 ноября 2018, 20:45

      Короче, "кина не будет!". Год можно смотреть только ЛЧ, ЛЕ, Англию, Испанию, Италию....

      1
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 6 ноября 2018, 19:22

      Жардим явно не вписывается в круг претендентов. Карпин же не пойдет еще по той причине что в Спартаке сейчас придется разгребать проблемы ,связанные со взаимоотношениях игроков. Условия ,которые он выдвинул не по плечу Федуну ,для которого Кононов будет более облегченным вариантом.

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 6 ноября 2018, 17:44

      Значит всё-таки боится Федун.
      Даже с Карпиным разрешил договариваться.)))) Знает, что к Карпину болельщики относятся с уважением, особенно за его теперешний Ростов. Решил через Карпина загладить свою вину.)) Но Карпин-то знает всю кухню Спартака, поэтому и выставил свои условия.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 6 ноября 2018, 16:46

      Профессионалы с именем, определённой репутацией идут в клуб работать и защищают себя контрактом. В " Спартак" они не придут, ибо в клубе нет владельца, менеджмента, которые бы отличались профессионализмом, имели хорошую деловую репутацию и создавали благоприятный климат в команде для достижения поставленной цели.

      7
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      Рейтинг: +11581

      alex1951 > Рубик Докоян 6 ноября 2018, 17:46

      Рубик-Джан.Как всегда прав. Но...
      Вот ,если бы ты ,заменил LukOil , на Rubik Dokojan Oil,
      Ты даже не смог бы себе представить,как Земля стала крутиться вокруг тебя!
      И тогда ...
      А этого чуда не дождемся...никогда..

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > alex1951 6 ноября 2018, 18:00

      Тере , Лёша ! Так это уже наблюдается на протяжении многих лет при Червиченко и вот теперь Федуне. Когда люди с деньгами или даже с большими деньгами возомнили себя боссами, способными содержать популярный футбольный клуб и добиваться с ним высоких спортивных результатов и продолжать его славную историю.

      1
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      Рейтинг: +11581

      alex1951 > Рубик Докоян 6 ноября 2018, 18:06

      Рубик-Джан ! Не порьти мнэ настроэниэ)))
      Я сичас ..Гуляю ...праздник!
      Так ,как било раньше уже нэ будит!
      Мы с тобой ,ДИНОЗАВРЫ!)))
      ps Извини ,я пошел гулять!
      До завтра,Олег.

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > alex1951 6 ноября 2018, 18:07

      Гуляй, только не забывай хорошо закусывать.)))

      1
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      Рейтинг: +11581

      alex1951 > Рубик Докоян 6 ноября 2018, 18:12

      Это святое.Чау!

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > alex1951 6 ноября 2018, 18:13

      Удачи и хорошего настроения. Ты до ЛЧ гуляй, потом надо будет смотреть футбол.

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      Рейтинг: +3795

      serppion 6 ноября 2018, 15:15

      Числом поболее, ценою подешевле

      Из комедии «Горе от ума» А. С. Грибоедова

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      Рейтинг: +199

      MOBI 6 ноября 2018, 15:04

      вот я не понимая зачем свой нос сувать в тактику тренера (это я о Федуне) Спартак что вылетает в фнл? ещё можно бороться за лч зачем увольнять было Карреру подожди до конца сезона вот и всё что надо. Спартак великий клуб

      3
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      Рейтинг: +1639

      dendiesel 6 ноября 2018, 15:00

      Спартаку надо этим сезоном воспользоваться....наигрывать молодёжь!!! всё-равно ничего не светит в сезоне!!! а там 6 место или 15 место....без разницы!!!!

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      Рейтинг: +11581

      alex1951 6 ноября 2018, 14:35

      Надо отметить,что Казаков , и по внешности ,и по умению общаться -
      на сегодняшний день (это мое мнение) ,самый адекватный чувачок.
      И сообщает вещи правильные не фейковые...
      Казаков отобразил именно так ,связанное с тренерами, как оно и есть.
      Не скандальный. Уважаю.
      PS А что касается Спартака , то ,,бардак,, - это не отсутствие порядка ,это такой порядок...((((

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