Казаков: «Карпин просил у «Спартака» защищенный контракт и определенную сумму на трансферы. Жардим – примерно то же самое»

Журналист Илья Казаков рассказал о подробностях переговоров главного тренера «Ростова» Валерия Карпина со «Спартаком».

Ранее сообщалось, что специалист встречался с руководством москвичей, но отказался возглавить команду.

«Карпин лучше многих понимал, как быстро в новейшей истории «Спартака» клуб расстается с тренерами. Точнее, даже не быстро, а внезапно. Иногда даже вскоре после публичных заявлений о большом кредите доверия.

Поэтому Карпин, как рассказывают, выдвинул в ответ на предложение прийти в «Спартак» свои условия: защищенный контракт на несколько лет и заданная сумма на трансферы, на укрепление состава

Примерно то же самое говорил и Леонарду Жардим, освободившийся из «Монако». У него, как и у Карпина, была такая позиция: я ценю и уважаю себя и свое имя, поэтому покажите, на что вы готовы, чтобы получить такого тренера. И речь шла не только о размере личного контракта, но и о масштабе трансферных вливаний в команду под началом наставника.

Кононов, как понимаю, смотрел на переговоры несколько иначе, поскольку в отличие от Черчесова, Карпина или Жардима не мог сказать «Спартаку» то же, что и они. И пусть его кандидатура изначально выглядела резервной или альтернативной, в итоге именно он возглавит самый популярный и самый адреналиновый клуб страны. Если только не произойдет чудо», – написал Казаков в своей колонке на портале «360°».