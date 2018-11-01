Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Победа над «Анжи» – первая для «Спартака» при Рианчо

    «Спартак» обыграл «Анжи» со счетом 1:0 в матче 1/8 финала Кубка России.

    Голом отметился алжирский полузащитник Софьян Ханни.

    Победа стала первой для красно-белых после назначения Рауля Рианчо на пост исполняющего обязанности главного тренера.

    Напомним, 22-го октября пресс-служба клуба объявила об отставке Массимо Карреры после двух лет и четырех месяцев сотрудничества. Итальянец выиграл с московским клубом чемпионат России-2016/17 и Суперкубок-2017.

    «Спартак» при Рианчо:

    11-й тур РПЛ Спартак – Арсенал (Тула) – 2:3

    12-й тур РПЛ Рубин – Спартак – 1:1

    1/8 Кубка России Спартак – Анжи – 1:0

    Источник: Бомбардир

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.11.2018 22:36
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert 2 ноября 2018, 14:35

      Что он может сделать для Спартака этот Рауль?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 2 ноября 2018, 08:09

      Автор не компетентен.
      Вместо матча с Арсеналом в этом списке должен быть матч с Рейнджерс.
      Сайт на дне.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +230

      whitecoal 2 ноября 2018, 00:33

      Бараны, Арсенал был при Каррере, где Рейнджерс? Что за тупая деза постоянно от этого сайта!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +478

      DimonSPM 2 ноября 2018, 00:08

      А мне сценарий кубка напоминает прошлогодний. Тогда тоже все фавориты вылетали, остался только один Спартак, ну а что было дальше все помнят...
      В этом году тоже ЦСКА вылетел. теперь вот Зенит. Что-то будет дальше.
      По сетке у Спартака дорога до финала практически чистая. Ростов, Локо, Краснодар и Рубин в другой половине сетки. Но если будут так играть, то тогда уж и не знаю чего ждать.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24596

      DOCTOR PENALTY 1 ноября 2018, 23:11

      Пошёл на игру Спартак - Анжи. Спартака там не было!

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23534

      Мары > DOCTOR PENALTY 1 ноября 2018, 23:50

      Согласен.Бледная тень от настоящего Спартака.

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 