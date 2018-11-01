Победа над «Анжи» – первая для «Спартака» при Рианчо

Что он может сделать для Спартака этот Рауль?
«Спартак» обыграл «Анжи» со счетом 1:0 в матче 1/8 финала Кубка России.
Голом отметился алжирский полузащитник Софьян Ханни.
Победа стала первой для красно-белых после назначения Рауля Рианчо на пост исполняющего обязанности главного тренера.
Напомним, 22-го октября пресс-служба клуба объявила об отставке Массимо Карреры после двух лет и четырех месяцев сотрудничества. Итальянец выиграл с московским клубом чемпионат России-2016/17 и Суперкубок-2017.
«Спартак» при Рианчо:
11-й тур РПЛ Спартак – Арсенал (Тула) – 2:3
12-й тур РПЛ Рубин – Спартак – 1:1
1/8 Кубка России Спартак – Анжи – 1:0