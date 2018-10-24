Рианчо: «До смерти буду биться за «Спартак» и его игроков»

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо пообещал до смерти биться за клуб. Испанец назначен на должность после увольнения Массимо Карреры.

«Я здесь потому, что футболисты так захотели. Если бы они не одобрили решения клуба, я бы собрал вещи и тут же ушeл.

Поэтому я до своей смерти буду биться за «Спартак» и его игроков. Всe остальное не имеет значения», – сказал Рианчо в интервью RT.

Ранее испанец главным тренером нигде не работал.