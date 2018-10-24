Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Рианчо: «До смерти буду биться за «Спартак» и его игроков»

    Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо пообещал до смерти биться за клуб. Испанец назначен на должность после увольнения Массимо Карреры.

    «Я здесь потому, что футболисты так захотели. Если бы они не одобрили решения клуба, я бы собрал вещи и тут же ушeл.

    Поэтому я до своей смерти буду биться за «Спартак» и его игроков. Всe остальное не имеет значения», – сказал Рианчо в интервью RT.

    Ранее испанец главным тренером нигде не работал.

    Источник: RT

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.10.2018 18:03
    Рекомендуем
    Комментарии35
    ...
    • ...
      Рейтинг: +966

      Харченко 25 октября 2018, 15:00

      Недолго тебе осталось - Кононов на подходе.
      Зря спрашивал у игроков согласие на свое назначение.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1552

      ribavadim 25 октября 2018, 11:38

      Так-же как и на прежнем месте работы?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5072

      Т34 25 октября 2018, 10:23

      До смерти за Спартак? Сдается мне, что ты уже умер, еще не начав руководить. Вроде бы никто тебя еще и не знает, но уже после первых твоих действий и высказываний веет каким-то негативом. Приходит на ум сценка с Еленой Воробей, "Ну, возьмите меня!". Похоже, что прежде всего, решил место в Спартаке застолбить, любой ценой. Нам остается только наблюдать за развивающимися событиями.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1426

      VSt 25 октября 2018, 06:48

      Почему-то он мне напоминает Иуду. Вроде бы и поводов пока особых не дал, кроме громких пустых заявлений. А доверия нет.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1282

      Sky Spartak 24 октября 2018, 23:03

      До смерти за Спартак))) Тогда,что же ты за Карреру не бился !?!??!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +666

      vlad1969 24 октября 2018, 22:46

      еще РОМБ поцелуй!)))))) До смерти))))))))))))))) вот насмешил)))

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100913

      zigbert 24 октября 2018, 21:13

      Скорей всего не за Спартак а за сумму в личке.

      11
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 24 октября 2018, 20:58

      Один физрук уже есть в Спартаке -- это Рианчо, осталось пригласить Нагиева и третьим Назарова, шев-поваром в Тарасовку...

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28751

      JTherry 24 октября 2018, 20:51

      пафоса уже много, будет ли профессионализма столько же? скоро увидим...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 24 октября 2018, 20:37

      Глушака-то вернешь? С Ешшенкой!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11