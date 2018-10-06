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    Какой вы футболист?

    Еременко – в заявке «Спартака» на матч с «Енисеем»

    Московский «Спартак» объявил заявку на матч 10-го тура РПЛ против «Енисея». В нее вошел полузащитник Роман Еременко, который отбыл двухлетнюю дисквалификацию за употребление кокаина.

    Вратари: Максименко, Поплевченков, Ребров;

    Защитники: Боккетти, Гапонов, Джикия, Комбаров, Мамин, Маслов, Рассказов;

    Полузащитники: Еременко, Зобнин, Игнатов, Ломовицкий, Попов, Самедов, Ташаев, Тимофеев, Фернандо, Ханни;

    Нападающие: Зе Луиш, Луис Адриано, Роша.

    Матч пройдет завтра в Красноярске и начнется в 11:30 по московскому времени.

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    Источник: ФК «Спартак»

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    06.10.2018 14:26
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    Комментарии45
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      Рейтинг: +19

      Арсен65 6 октября 2018, 21:49

      Эх Федун, Федун! Нет слов, одни слюни. Так гробить свою команду можешь только ты.

      0
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      Рейтинг: +121

      vog 6 октября 2018, 21:47

      Надеюсь не разучился играть.

      0
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      Рейтинг: +4

      Джеймс68 6 октября 2018, 20:57

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Говно клуб, для сброда!!!

      -6
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      Рейтинг: +1422

      Спартач_навсегда 6 октября 2018, 20:38

      когда Саня Селихов вернется?

      0
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      ...
      Рейтинг: +749

      rammax fcsm > Спартач_навсегда 7 октября 2018, 00:27

      а зачем это монархическое дно тебе нужно?? Максименко и Ребров - вот наши вратари... а этот вафлёр нах не нужен... может, ты ещё и кутепку - лопоухого ЗМС в составе ждёшь?? чтоб, ска, в каждом матче привозил??

      -2
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      ...
      Рейтинг: +1422

      Спартач_навсегда > rammax fcsm 7 октября 2018, 09:48

      дно?)))) дно это артемка который из 4 уаров может 5 голов сделать.а Саня хорошо до травмы стоял а реброва нах из клуба *********** надо

      0
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      Рейтинг: +100911

      zigbert 6 октября 2018, 20:29

      Мельгарехо сейчас самый сильный игрок в Спартаке ,без него будет трудно. В этом матче не мешало бы проверить и Еременко.

      6
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      Рейтинг: +126

      ТАРО 6 октября 2018, 19:22

      наконец-то

      0
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      Рейтинг: +883

      Spartak №1 6 октября 2018, 19:12

      в концовке минут на 15-30 может быть и выйдет но весь матч непотянет

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 6 октября 2018, 19:00

      Посмотрим на Ерёменко, если его выпустит Каррера. В какой он сейчас форме и на что способен.

      5
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 6 октября 2018, 18:46

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Еременко: почем в Красноярске гашишь?

      -5
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    • ...
      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 6 октября 2018, 17:37

      и это гут

      2
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