Еременко – в заявке «Спартака» на матч с «Енисеем»

Московский «Спартак» объявил заявку на матч 10-го тура РПЛ против «Енисея». В нее вошел полузащитник Роман Еременко, который отбыл двухлетнюю дисквалификацию за употребление кокаина.
Вратари: Максименко, Поплевченков, Ребров;
Защитники: Боккетти, Гапонов, Джикия, Комбаров, Мамин, Маслов, Рассказов;
Полузащитники: Еременко, Зобнин, Игнатов, Ломовицкий, Попов, Самедов, Ташаев, Тимофеев, Фернандо, Ханни;
Нападающие: Зе Луиш, Луис Адриано, Роша.
Матч пройдет завтра в Красноярске и начнется в 11:30 по московскому времени.
Источник: ФК «Спартак»