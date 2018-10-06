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Еременко – в заявке «Спартака» на матч с «Енисеем»

6 октября 2018, 14:26
48

Московский «Спартак» объявил заявку на матч 10-го тура РПЛ против «Енисея». В нее вошел полузащитник Роман Еременко, который отбыл двухлетнюю дисквалификацию за употребление кокаина.

Вратари: Максименко, Поплевченков, Ребров;

Защитники: Боккетти, Гапонов, Джикия, Комбаров, Мамин, Маслов, Рассказов;

Полузащитники: Еременко, Зобнин, Игнатов, Ломовицкий, Попов, Самедов, Ташаев, Тимофеев, Фернандо, Ханни;

Нападающие: Зе Луиш, Луис Адриано, Роша.

Матч пройдет завтра в Красноярске и начнется в 11:30 по московскому времени.

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Публикация от text (@fcsm_official)

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Енисей Спартак Еременко Роман
Комментарии (48)
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Project Бабангида
1538825358
тайное, и до селе запрещённое оружие спартака
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hevbn 28
1538826841
Спартаку сейчас очень нужен такой игрок как Роман , (конечно в хорошей форме) особенно после продажи Промеса стало видно , что у Спартака появились большие проблемы с креативом ,Попов и Ханни очень не стабильны , Фернандо играет слишком "глубоко" , Игнатов во первых сыграл только два матча , а во вторых ему всего только 18 , вот и получается ,что для того чтобы атака Спартака играла эффективно как раз и нужен такой игрок как Ерёменко, который может "связывать" игроков атаки между собой , да ещё не надо забывать что у Романа очень хороший удар , Спартаку сейчас очень нужно чтобы он заиграл за команду хотя бы на 80 % ( но лучше конечно как минимум на 100%). Желаю удачи Ерёменко в Спартаке и Спартаку с Ерёменко.
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Мары
1538830842
Очень интересно. Думаю на весь матч Ерёменко точно не выпустят.Если только на замену Ханни во втором тайме.А вообще крайне неожиданный ход.
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За Спартак с1974
1538831858
Ерёменко , на сегодня, лучший игрок в Спартаке. Но даже он карреру не спасёт. Енисей ,просто за счёт тренерской мысли , как Урал Тарханова, к сожалению моему и многих, но победит. И этот, при том, что Аленичев , глубокое уважение , не самый опытный тренер
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Полная Канистра
1538832939
дождались! может действительно помочь команде
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a_who
1538835398
НОрмально !
Ответить
prezent2017
1538840774
Еременко: почем в Красноярске гашишь?
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Рубик Докоян
1538841606
Посмотрим на Ерёменко, если его выпустит Каррера. В какой он сейчас форме и на что способен.
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zigbert
1538846994
Мельгарехо сейчас самый сильный игрок в Спартаке ,без него будет трудно. В этом матче не мешало бы проверить и Еременко.
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Джеймс68
1538848668
Говно клуб, для сброда!!!
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