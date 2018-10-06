Еременко – в заявке «Спартака» на матч с «Енисеем»

Московский «Спартак» объявил заявку на матч 10-го тура РПЛ против «Енисея». В нее вошел полузащитник Роман Еременко, который отбыл двухлетнюю дисквалификацию за употребление кокаина.

Вратари: Максименко, Поплевченков, Ребров;

Защитники: Боккетти, Гапонов, Джикия, Комбаров, Мамин, Маслов, Рассказов;

Полузащитники: Еременко, Зобнин, Игнатов, Ломовицкий, Попов, Самедов, Ташаев, Тимофеев, Фернандо, Ханни;

Нападающие: Зе Луиш, Луис Адриано, Роша.

Матч пройдет завтра в Красноярске и начнется в 11:30 по московскому времени.