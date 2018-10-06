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    Какой вы футболист?

    «Спартак»: «Глушаков и Ещенко продолжают набирать форму в Тарасовке»

    «Спартак» объяснил отсутствие Андрея Ещенко и Дениса Глушакова в матче 10-го тура молодежного первенства России против «Енисея» (2:1).

    Футболисты были отстранены Массимо Каррерой от основного состава. В последних двух встречах молодежки Глушаков и Ещенко принимали участие.

    «На трибунах манежа собралось более тысячи зрителей. Многие из них, очевидно, рассчитывали увидеть в составе красно-белых Андрея Ещенко и Дениса Глушакова. Однако оба они в Красноярск не полетели и продолжают набирать форму в Тарасовке», – говорится в сообщении «Спартака»

    Источник: ФК «Спартак»

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    06.10.2018 11:52
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +100911

      zigbert 6 октября 2018, 18:55

      Ну пусть набираются.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1023

      Нас Много 6 октября 2018, 15:57

      Если Спартак собрался их продавать, то он делает всё, чтоб на них цена была минимальная...

      0
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      Рейтинг: +18115

      ilichkadr > Нас Много 6 октября 2018, 16:02

      Этим ребятам цена не нужна. Тихим сапом дотянут до свободного агента и всего делов. За пол спартаковской зарплаты возьмёт с потрохами условный Арсенал.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 6 октября 2018, 13:58

      А ларчик просто открывался.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +10576

      ivany4 6 октября 2018, 13:37

      Ни один клуб не рассматривают под микроскопом так, как Спартак.
      А вы все спорите - какой клуб популярнее.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 6 октября 2018, 13:10

      Или кальянчик

      1
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 6 октября 2018, 12:57

      А после набора формы - к Глушаку в баньку

      1
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 6 октября 2018, 12:29

      Наверное, не форму, а вес ))

      4
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      Рейтинг: +1230

      Grey33 > acer2003 6 октября 2018, 12:34

      Ага, борщ наворачивают. С салом.

      4
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      Рейтинг: +18115

      ilichkadr > Grey33 6 октября 2018, 12:55

      И самогончика под сальцо подвезли............

      4
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 6 октября 2018, 12:21

      ни в каком клубе рпл не было столь продолжительной санта барбары....

      3
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      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида 6 октября 2018, 11:59

      интересно, в полторашки или в литрушки они её набирают

      10
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      Рейтинг: +468

      LIO1987 > Project Бабангида 6 октября 2018, 12:02

      Зачёт!!!

      4
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      Рейтинг: +11537

      SEREZHA7575 > LIO1987 6 октября 2018, 13:24

      не суди не судим будешь! какая разница что они набирают, обсуждайте своих!

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 6 октября 2018, 11:59

      Набирают они вес в Тарасовке отъедаясь борщом... )))

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