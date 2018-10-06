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  • «Спартак»: «Глушаков и Ещенко продолжают набирать форму в Тарасовке»

«Спартак»: «Глушаков и Ещенко продолжают набирать форму в Тарасовке»

6 октября 2018, 11:52
15

«Спартак» объяснил отсутствие Андрея Ещенко и Дениса Глушакова в матче 10-го тура молодежного первенства России против «Енисея» (2:1).

Футболисты были отстранены Массимо Каррерой от основного состава. В последних двух встречах молодежки Глушаков и Ещенко принимали участие.

«На трибунах манежа собралось более тысячи зрителей. Многие из них, очевидно, рассчитывали увидеть в составе красно-белых Андрея Ещенко и Дениса Глушакова. Однако оба они в Красноярск не полетели и продолжают набирать форму в Тарасовке», – говорится в сообщении «Спартака»

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис Ещенко Андрей
Комментарии (15)
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Рубик Докоян
1538816383
Набирают они вес в Тарасовке отъедаясь борщом... )))
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Project Бабангида
1538816395
интересно, в полторашки или в литрушки они её набирают
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84aivengo
1538817710
ни в каком клубе рпл не было столь продолжительной санта барбары....
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acer2003
1538818152
Наверное, не форму, а вес ))
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Lester84
1538819879
А после набора формы - к Глушаку в баньку
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RedWhiteFans2
1538820650
Или кальянчик
Ответить
ivany4
1538822227
Ни один клуб не рассматривают под микроскопом так, как Спартак. А вы все спорите - какой клуб популярнее.
Ответить
Мары
1538823485
А ларчик просто открывался.
Ответить
Нас Много
1538830654
Если Спартак собрался их продавать, то он делает всё, чтоб на них цена была минимальная...
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zigbert
1538841312
Ну пусть набираются.
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