«Спартак»: «Глушаков и Ещенко продолжают набирать форму в Тарасовке»

«Спартак» объяснил отсутствие Андрея Ещенко и Дениса Глушакова в матче 10-го тура молодежного первенства России против «Енисея» (2:1).

Футболисты были отстранены Массимо Каррерой от основного состава. В последних двух встречах молодежки Глушаков и Ещенко принимали участие.

«На трибунах манежа собралось более тысячи зрителей. Многие из них, очевидно, рассчитывали увидеть в составе красно-белых Андрея Ещенко и Дениса Глушакова. Однако оба они в Красноярск не полетели и продолжают набирать форму в Тарасовке», – говорится в сообщении «Спартака»