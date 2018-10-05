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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Влашич: «Спартак» не запал Пашаличу в сердце, Марио не так сильно полюбил клуб»

    Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поговорил об отношении соотечественника Марио Пашалича к «Спартаку». Хавбек в прошлом сезоне играл за красно-белых на правах аренды.

    — Вы играли с Пашаличем в «Хайдуке» и сборной. Это он посоветовал вам перебраться в Москву?

    — Когда принимал окончательное решение о трансфере в ЦСКА – нет. Марио сам находился в этот момент в поисках нового клуба. После перехода в «Аталанту» он поздравил меня и рассказал немного о Москве. А о России мы общались, когда Пашалич еще играл в «Спартаке».

    — Не расстроился из-за того, что ты перешел не в «Спартак», а в ЦСКА?

    — Хах, не думаю! Мне кажется, он не так сильно полюбил «Спартак», чтобы тот запал ему в сердце.

    Источник: Sport24

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    05.10.2018 20:55
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    Комментарии36
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      Рейтинг: +7964

      Томик 7 октября 2018, 02:43

      Влашич неплохо себя в цска проявил. Да и сеструха у него крутая. Поменьше говорил бы - цены бы ему не было, возможно.

      1
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      Рейтинг: +100911

      zigbert 6 октября 2018, 16:39

      Никто не против ,значит так тому и быть.

      4
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 6 октября 2018, 06:52

      Молодец! Не так давно в ЦСКА,а суть уже уловил..

      0
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      Рейтинг: +434

      Cherembas 6 октября 2018, 06:49

      да и сам то не очень,номер отбывал и то на троечку из пяти

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1639

      dendiesel 6 октября 2018, 00:45

      да и сам футболист ничем не запомнился и не блеснул......я и забыл, что он был игроком Спартака!

      5
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 5 октября 2018, 22:03

      Была без радости любовь разлука будет без печали...

      12
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Persona_non_Grata 5 октября 2018, 23:20

      Бывает, что не сложится у игрока и команды. Своя команда и свой тренер это не заезжие штампы, а проверенная не раз жизнью и футболом реальная действительность.

      5
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      Рейтинг: +965

      партизан84 5 октября 2018, 21:53

      запал или не запал в душу? а профессионализм ему в душу не запал? так и будет в поисках клуба тогда.

      6
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      Рейтинг: +6328

      Добрый Бобер 5 октября 2018, 21:33

      Хах, мне кажется, что ЦСКА нашли для себя отличного игрока - ещё тот конь велосипедодетальный.

      7
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      ...
      Рейтинг: +442

      spartak never die > Добрый Бобер 5 октября 2018, 22:56

      Велосипедный не велосипедный,а пользы коням принес уже больше чем некоторые за всю карьеру не приносят)

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      Рейтинг: +675

      life85 5 октября 2018, 21:17

      Всё правильно, шл...хам сменившим такое кол-во клиентов , любовь недоступна !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +23534

      Мары 5 октября 2018, 21:08

      Когда кажется, креститься надо Никола.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo > Мары 5 октября 2018, 21:30

      а для чего ? где пашалич и где он ? кому другому дурьей башкой надо биться ...

      0
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      Рейтинг: +2509

      ALEX ML > Мары 5 октября 2018, 21:31

      Когда крестишься, то больше кажется

      2
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      ...
      Рейтинг: +23534

      Мары > 84aivengo 5 октября 2018, 21:33

      Пашалич в серии А, в Аталанте.
      Так что намёк на башку ты либо себе адресуй либо твоему цска.
      Аталанта по любому по круче некоего армейского клуба будет.

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      ...
      Рейтинг: +23534

      Мары > ALEX ML 5 октября 2018, 21:34

      На этот счёт другая поговорка есть: не зная броду, не суйся в воду.Знаешь, говори.Не знаешь, молчи.А тут ему кажется.Ню, ню.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo > Мары 5 октября 2018, 21:50

      какой развернутый и слишком эмоциональный ответ... ты не захлебнулся слюнями ?

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo > 84aivengo 5 октября 2018, 22:01

      кто то сможет аргументировать свои "минусы" ? а то как грибов по осеннему дождю

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      Рейтинг: +23534

      Мары > 84aivengo 5 октября 2018, 22:32

      Хлебать устаю знаешь ли, а минуса ?
      А минуса это наверно ответ людей на твои"умности".
      Я вашего Влашича "наверное" звиздаболом и тупым оленем не называл.Сам на любовь народную нарвался.

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      Рейтинг: +442

      spartak never die > Мары 5 октября 2018, 22:58

      Ну ты блин даёшь)
      Давайте будем адекватны,Аталанта например не то что выиграть,а повстречать на своем пути Реал вряд-ли когда то придется.

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      Рейтинг: +23534

      Мары > spartak never die 5 октября 2018, 23:01

      Будь тоже адекватен.Серия А котируется выше РПЛ ?
      Можешь сразу не отвечать.Просто подумай.

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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 > spartak never die 5 октября 2018, 23:22

      Обалдеть! Адекватный спартаковец!

      А на Мары не обращай внимания, там "Валера верим" головного мозга.

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      Рейтинг: +918

      shikari__ > Мары 6 октября 2018, 02:28

      А Лига Чемпионов, как котируется? ниже Серии А? по твоей логике, если лига хорошая, входит в топ 4, то в ней го.на нет? да полно! не подскажешь, кто идет на доблестном 16-м месте и кто от Копенгагена вылетел и не попал даже в ЛЕ?
      Можешь сразу не отвечать.Просто подумай.

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      Рейтинг: +23534

      Мары > shikari__ 6 октября 2018, 03:31

      В лигу чемпионов ты попал или нет, а в своей лиге ты играешь постоянно, оттого то уровень игры команды занимающей подвал или середину их таблицы, зачастую оказывается выше, чем у наших команд идущих во главе таблицы.Я не беру в расчёт матч цска - реал, где армейцы прыгнули выше головы.Чаще всего происходит с точностью до наоборот.
      Так что подумать тебе самому не мешает.И вспомни кто четыре года подряд занимал последнее место в группах Лиги Чемпионов и поставил вечный рекорд по пропущенным подряд мячам в ЛЧ.Это не в качестве подъё.......и, а как раз в качестве и уровне игры в нашем РПЛ, за который вы тут глотки рвёте.

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      Рейтинг: +23534

      Мары > Shotlandets86 6 октября 2018, 03:33

      А ты у нас друг любезный везде свой нюхальник сунешь.Даже в бочку с говном.Ну, ну.Ныряй с головой.Тебе же не привыкать.

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      Рейтинг: +918

      shikari__ > Мары 6 октября 2018, 12:33

      ну глотку рвешь только ты один. "В лигу чемпионов ты попал или нет, а в своей лиге ты играешь постоянно", ну ни вам ли спартаковцам и не знать. "Уровень игры команды занимающей подвал или середину их таблицы, зачастую оказывается выше, чем у наших команд идущих во главе таблицы" согласен, Кьево, Фрозиноне, Эмполи, Кальяри, Аталанта, Болонья и различные СПАЛы играют лучше спартака, но ЦСКА прошу сюда не приписывать. "И вспомни кто четыре года подряд занимал последнее место в группах Лиги Чемпионов" ха-ха-ха с подключением! пересмотри прошлый сезон. "и поставил вечный рекорд по пропущенным подряд мячам в ЛЧ" понятное дело, спартак каждый год в ЛЧ не играет, но у вас неплохо получается, за 2 игры уже 5 пропущенных голов и это в ЛЕ. Все, не "закапывайся" дальше.

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      Рейтинг: +23534

      Мары > shikari__ 6 октября 2018, 12:55

      Я тебе что то про прошлый сезон говорил ? Я тебе говорил про 4 года подряд, начиная с сезона 2013/2014 и заканчивая сезоном 2016/2017.А как известно висящее на стене ружьё когда нибудь да и выстрелит.Вот и Цска в прошлом году выстрелил с третьего места, а до этого с регулярностью приходящей электрички отхватывал люлей.И как раз Цска к этому я и буду приписывать, так постоянство подтверждает правило, которые такие как ты принимать не хотят.
      Кстати совсем не хочу принижать заслуги Цска в ЛЧ и вообще на европейской арене.Здесь вы и нас обошли и другие клубы.Просто я напоминаю тебе о чём был спор.Аталанта в серии А, котируется выше твоего клуба.И если перед игроком стоит задача куда поехать, образно, то он выберет Аталанту или любую другую команду серии А, чем РПЛ в совокупности..Так что не рви глотку, как сам выразился, а просто раскинь мозгами,если есть чем.

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      Рейтинг: +918

      shikari__ > Мары 6 октября 2018, 13:11

      спора никакого не было, был разговор о команде, где он сейчас играет, лигу уже ты сюда добавил, типа посмотрите, в какой команде он играет и в какой лиге, а играл у нас и в спартаке. это как нужно свою команду не уважать? а что итальянская лига? что в ней сейчас хорошего? 2 команды, бьющихся за звание чемпиона, по факту одна. раньше была великой, сейчас, на уровне французкой лиги. про рвущиеся глотки ты же написал. а я и не рву и без под..****, только факты.

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      Мары > shikari__ 6 октября 2018, 13:43

      А Лига Чемпионов, как котируется? ниже Серии А?
      _________________________________________________
      Всё.Уговорил.Цска супер клуб.Каждый год в финале играет.100-кратный обладатель всего чего хочешь.Ты мне просто уже надоел.То с темы спрыгиваешь, то стрелки переводишь, то ты вообще даже и не спорил, но с настырностью паровоза полез мне что то доказывать.
      И да.Серия А даже в среднем лучше нашей РПЛ по всем показателям.И если ты этого до сих пор этого не знаешь, интересуйся на худой конец хоккеем, волейболом.Футбол, это не твоё.

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      Рейтинг: +918

      shikari__ > Мары 6 октября 2018, 13:58

      Пашалич в серии А, в Аталанте.
      Так что намёк на башку ты либо себе адресуй либо твоему цска.
      -------------------------------------------------------------------------------
      все уговорил, любая донная команда серии а, засаживает по гланды, твоему спартаку.
      "То с темы спрыгиваешь, то стрелки переводишь" ясно, мордор или бмв это ты что ли? много у тебя накрученных профилей смотрю.

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      Мары > shikari__ 6 октября 2018, 14:01

      Умеешь ты доставать и своего дерьма не замечать.
      Займись каким нибудь делом что ли.Иди жене засади если уж на то пошло.Или мал ещё ? Тогда хобби себе какое нибудь организуй.Не бездельничай.
      Чего сидишь, работу теряешь ?

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      Рейтинг: +918

      shikari__ > Мары 6 октября 2018, 14:30

      ахахха, мне это говорит человек, у которого в профиле написано, что он 89 года рождения и который ежедневно и ежечасно здесь корябает свои мысли, это твоя работа?) или хобби?) у меня есть работа, в отличии от некоторых, появляюсь тут редко, раз или два в день) видно, что ты занят делом) выводы сам сделаешь, надеюсь)

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      Мары > shikari__ 6 октября 2018, 16:02

      На заборе куй написано и ты в это действительно веришь ?
      Молодэц.

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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 > Мары 6 октября 2018, 18:39

      Такой ты кончита, конечно, сам себя засаживаешь постоянно, а я не перестаю с этого орать. Отменно сравнил свои посты с бочкой фекалий. Лол.

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      Мары > Shotlandets86 6 октября 2018, 20:52

      Мои тебе поздравления не кончита.
      Не плохо Крылышки сегодня Динамо засадили.Аж по гланды.
      Это чтобы ты не пиндел придурочный.

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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 > Мары 6 октября 2018, 23:00

      Лол. Эпитеты явно не твоё, не старайся. Свинтаку то кто только не засаживал, но речь не об этом, а о том, что ты пургу метёшь неадекватную, болезный.

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