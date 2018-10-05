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  • Влашич: «Спартак» не запал Пашаличу в сердце, Марио не так сильно полюбил клуб»

Влашич: «Спартак» не запал Пашаличу в сердце, Марио не так сильно полюбил клуб»

5 октября 2018, 20:55
36

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поговорил об отношении соотечественника Марио Пашалича к «Спартаку». Хавбек в прошлом сезоне играл за красно-белых на правах аренды.

— Вы играли с Пашаличем в «Хайдуке» и сборной. Это он посоветовал вам перебраться в Москву?

— Когда принимал окончательное решение о трансфере в ЦСКА – нет. Марио сам находился в этот момент в поисках нового клуба. После перехода в «Аталанту» он поздравил меня и рассказал немного о Москве. А о России мы общались, когда Пашалич еще играл в «Спартаке».

— Не расстроился из-за того, что ты перешел не в «Спартак», а в ЦСКА?

— Хах, не думаю! Мне кажется, он не так сильно полюбил «Спартак», чтобы тот запал ему в сердце.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А ЦСКА Спартак Аталанта Пашалич Марио Влашич Никола
Комментарии (36)
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Мары
1538762908
Когда кажется, креститься надо Никола.
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life85
1538763458
Всё правильно, шл...хам сменившим такое кол-во клиентов , любовь недоступна !
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Добрый Бобер
1538764409
Хах, мне кажется, что ЦСКА нашли для себя отличного игрока - ещё тот конь велосипедодетальный.
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партизан84
1538765614
запал или не запал в душу? а профессионализм ему в душу не запал? так и будет в поисках клуба тогда.
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Рубик Докоян
1538766180
Была без радости любовь разлука будет без печали...
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dendiesel
1538775936
да и сам футболист ничем не запомнился и не блеснул......я и забыл, что он был игроком Спартака!
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Cherembas
1538797748
да и сам то не очень,номер отбывал и то на троечку из пяти
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за ЦСКА с 1980г
1538797950
Молодец! Не так давно в ЦСКА,а суть уже уловил..
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zigbert
1538833170
Никто не против ,значит так тому и быть.
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Томик
1538869398
Влашич неплохо себя в цска проявил. Да и сеструха у него крутая. Поменьше говорил бы - цены бы ему не было, возможно.
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