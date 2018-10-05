Влашич: «Спартак» не запал Пашаличу в сердце, Марио не так сильно полюбил клуб»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поговорил об отношении соотечественника Марио Пашалича к «Спартаку». Хавбек в прошлом сезоне играл за красно-белых на правах аренды.

— Вы играли с Пашаличем в «Хайдуке» и сборной. Это он посоветовал вам перебраться в Москву?

— Когда принимал окончательное решение о трансфере в ЦСКА – нет. Марио сам находился в этот момент в поисках нового клуба. После перехода в «Аталанту» он поздравил меня и рассказал немного о Москве. А о России мы общались, когда Пашалич еще играл в «Спартаке».

— Не расстроился из-за того, что ты перешел не в «Спартак», а в ЦСКА?

— Хах, не думаю! Мне кажется, он не так сильно полюбил «Спартак», чтобы тот запал ему в сердце.