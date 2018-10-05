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    Чалханоглу, Тосун, Ундер – в списке игроков сборной Турции на матч с Россией

    Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу огласил состав команды на матч Лиги В Лиги наций против России, сообщает официальный сайт Федерации футбола Турции. Игра состоится 14 октября.

    Вратари: Гeхкан Аккан («Ризеспор»), Синан Болат («Антверпен»), Серкан Кырынтылы («Коньяспор»).

    Защитники: Сердар Азиз, Омер Байрам (оба — «Галатасарай»), Мехмет Зеки Челик («Лилль»), Шенер Озбайраклы, Хасан Али Калдырым (оба — «Фенербахче»), Чаглар Сеюнджу («Лестер Сити»), Эртугрул Эрсой («Бурсаспор»), Каан Айхан («Фортуна»), Мерт Мюлдюр («Рапид»).

    Полузащитники: Дженгиз Ундер («Рома»), Юсуф Ясиджи, Сердар Гюрлер («Уэска»), Огужан Озьякуп («Бешикташ»), Ирфан Кахведжи, Махмут Текдемир (оба — «Истанбул Башакшехир»), Мехмет Топал («Фенербахче»), Окай Йокушлу («Сельта»), Таркан Сербест («Касымпаша»), Беркай Озджан («Штутгарт»), Хакан Чалханоглу («Милан»), Юнус Малли («Вольфсбург»).

    Форварды: Энес Унал («Вальядолид»), Дженк Тосун («Эвертон»).

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.10.2018 19:27
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3462

      FRZZ 5 октября 2018, 21:19

      Тройка довольно неплохая.

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