Чалханоглу, Тосун, Ундер – в списке игроков сборной Турции на матч с Россией

Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу огласил состав команды на матч Лиги В Лиги наций против России, сообщает официальный сайт Федерации футбола Турции. Игра состоится 14 октября.

Вратари: Гeхкан Аккан («Ризеспор»), Синан Болат («Антверпен»), Серкан Кырынтылы («Коньяспор»).

Защитники: Сердар Азиз, Омер Байрам (оба — «Галатасарай»), Мехмет Зеки Челик («Лилль»), Шенер Озбайраклы, Хасан Али Калдырым (оба — «Фенербахче»), Чаглар Сеюнджу («Лестер Сити»), Эртугрул Эрсой («Бурсаспор»), Каан Айхан («Фортуна»), Мерт Мюлдюр («Рапид»).

Полузащитники: Дженгиз Ундер («Рома»), Юсуф Ясиджи, Сердар Гюрлер («Уэска»), Огужан Озьякуп («Бешикташ»), Ирфан Кахведжи, Махмут Текдемир (оба — «Истанбул Башакшехир»), Мехмет Топал («Фенербахче»), Окай Йокушлу («Сельта»), Таркан Сербест («Касымпаша»), Беркай Озджан («Штутгарт»), Хакан Чалханоглу («Милан»), Юнус Малли («Вольфсбург»).

Форварды: Энес Унал («Вальядолид»), Дженк Тосун («Эвертон»).