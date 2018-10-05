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    Какой вы футболист?

    Боккетти – о Глушакове: «Кто не играет, все могут помочь»

    Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти рассчитывает, что Денис Глушаков и Андрей Ещенко в ближайшее время вернутся в состав команды.

    Ранее оба игрока были отстранены от работы с основным составом команды решением Массимо Карреры.

    Матч второго тура группового этапа Лиги Европы «Спартак» – «Вильярреал» завершился со счетом 3:3. «Спартак» после двух туров набрал одно очко и занимает последнее место в группе G в Лиге Европы. «Вильярреал» с двумя очками идет на третьей строчке в таблице.

    – Конечно, Глушаков наш игрок, как и Ещенко, но это не мое решение отстранить игроков от команды и не журналистов решение, конечно. Это была другая ситуация, о которой я не могу сказать. Надеюсь, что все будет хорошо и мы все будем вместе.

    – Помог бы Глушаков «Спартаку» сегодня?

    – Знаете, кто не играет, все могут помочь.

    «Спартак» исполнил безумный сценарий. Но не выиграл

    Источник: Р-Спорт

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    05.10.2018 08:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +23534

      Мары 5 октября 2018, 17:07

      Ну собственно ни чего нового не сказал, но ситуацию запутал.
      Молорик.

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