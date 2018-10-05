Боккетти – о Глушакове: «Кто не играет, все могут помочь»

Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти рассчитывает, что Денис Глушаков и Андрей Ещенко в ближайшее время вернутся в состав команды.

Ранее оба игрока были отстранены от работы с основным составом команды решением Массимо Карреры.

Матч второго тура группового этапа Лиги Европы «Спартак» – «Вильярреал» завершился со счетом 3:3. «Спартак» после двух туров набрал одно очко и занимает последнее место в группе G в Лиге Европы. «Вильярреал» с двумя очками идет на третьей строчке в таблице.

– Конечно, Глушаков наш игрок, как и Ещенко, но это не мое решение отстранить игроков от команды и не журналистов решение, конечно. Это была другая ситуация, о которой я не могу сказать. Надеюсь, что все будет хорошо и мы все будем вместе.

– Помог бы Глушаков «Спартаку» сегодня?

– Знаете, кто не играет, все могут помочь.

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