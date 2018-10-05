Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Мостовой: «Для Аленичева и Титова матч со «Спартаком» будет особым»

    Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой рассказал о принципиальном значении матча 10-го тура РПЛ для тренерского штаба «Енисея» в лице Дмитрия Аленичева и Егора Титова против красно-белых.

    «Безусловно, для Дмитрия и Егора это будет особый матч. Клуб, в котором они провели лучшие годы своей карьеры, для них не пустой звук. Да и досада после отставки с тренерских постов в «Спартаке» наверняка присутствует до сих пор.

    Несмотря на то что «Енисей» идет на последнем месте, мотивировать его на матч с красно-белыми Аленичев с Титовым смогут. Тем более они наконец играют в Красноярске, где их ждет сумасшедшая поддержка болельщиков, а «Спартак» приедет в город после тяжелой игры с «Вильярреалом», – сказал Мостовой.

    Матч десятого тура российской Премьер-лиги «Енисей» – «Спартак» состоится в воскресенье, 7 октября, в 11:30 по московскому времени.

    Источник: Известия

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.10.2018 08:30
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100911

      zigbert 6 октября 2018, 12:03

      Конечно Аленичев помнит свою отставку в Спартаке ,но не думаю что бы эта отставка его сильно беспокоила.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 5 октября 2018, 13:46

      Если Енисей проиграет Спартаку, то судьба Д.Аленичева и Е.Титова
      будет аналогична судьбе А.Тихонова. А может быть уже решена?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 5 октября 2018, 09:57

      "Особистов" много работает в РПЛ, профессионалов бы по больше...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +434

      Cherembas 5 октября 2018, 09:56

      удачи

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +600

      polozovs 5 октября 2018, 08:54

      Егор и Дима, должны помочь Спартаку! Сейчас самое время)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1637

      Леха из Твери > polozovs 5 октября 2018, 09:09

      Разве что помочь уволить Карреру.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 5 октября 2018, 08:48

      судя по времени, проведенному в Спартаке, егор с Димой мотиваторы так себе

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11