Мостовой: «Для Аленичева и Титова матч со «Спартаком» будет особым»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой рассказал о принципиальном значении матча 10-го тура РПЛ для тренерского штаба «Енисея» в лице Дмитрия Аленичева и Егора Титова против красно-белых.

«Безусловно, для Дмитрия и Егора это будет особый матч. Клуб, в котором они провели лучшие годы своей карьеры, для них не пустой звук. Да и досада после отставки с тренерских постов в «Спартаке» наверняка присутствует до сих пор.

Несмотря на то что «Енисей» идет на последнем месте, мотивировать его на матч с красно-белыми Аленичев с Титовым смогут. Тем более они наконец играют в Красноярске, где их ждет сумасшедшая поддержка болельщиков, а «Спартак» приедет в город после тяжелой игры с «Вильярреалом», – сказал Мостовой.

Матч десятого тура российской Премьер-лиги «Енисей» – «Спартак» состоится в воскресенье, 7 октября, в 11:30 по московскому времени.