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    Какой вы футболист?

    Игнатов: «Верим в Карреру? Это провокационный вопрос. Не хочу отвечать»

    Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов верит после матча второго тура группового этапа Лиги Европы, что его команда сможет выйти из группы.

    «Как и у всех, было волнение. Ушло с первым касанием. Пытался просто показывать свой футбол: что-то получалось, что-то – нет. Буду дальше стараться и улучшать уровень игры, чтобы помогать команде в будущем. Мандража не было. Трибуны помогали, гнали нас. Это мой первый матч при полных трибунах. Это не описать словами.

    Мы играли лучше и заслужили победу, но стечение обстоятельств такое. С каждой игрой будем прибавлять. Думаю, выход из группы по силам, справимся.

    Что было в раздевалке – останется в раздевалке. Конечно, тренер замотивировал. Вышли заряженные. Верим в Карреру? Это провокационный вопрос. Не хочу отвечать.

    Голы со стандартов – ничего такого. Это тоже голы. Мы можем первую часть забивать со стандартов, вторую – с игры», – сказал Игнатов.

    Матч второго тура группового этапа Лиги Европы «Спартак» – «Вильярреал» завершился со счетом 3:3. «Спартак» после двух туров набрал одно очко и занимает последнее место в группе G в Лиге Европы. «Вильярреал» с двумя очками идет на третьей строчке в таблице.

    «Спартак» исполнил безумный сценарий. Но не выиграл

    Источник: Sport24

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    05.10.2018 07:33
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +5873

      maygli 5 октября 2018, 18:08

      Юлит.
      И правду не хочет сказать и по стопам Глушакова не хочет идти. :-)))

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 5 октября 2018, 09:43

      Давай в ФНЛ раз для тебя это провокация, думаю тот де Рассказов конечно верит, раз при Каррере он прогрессирует. Да и раз ты слеп, что не увидел полупустые трибуны то нечего тебе делать в футболе...

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      Рейтинг: +173

      Зенит 12 5 октября 2018, 08:47

      Значит не верят иначе бы ответил

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      Рейтинг: +1990

      все_будет_AUDI 5 октября 2018, 07:43

      У парня от волнения двоилось в глазах если он увидел полный стадион.
      Всех напугали цены ???
      А что щас дешевого то

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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 5 октября 2018, 07:39

      Волнение прошло, мандража не было..., первый матч при полных трибунах, полных трибунах чего? Кресел пустых?))

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