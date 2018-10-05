Игнатов: «Верим в Карреру? Это провокационный вопрос. Не хочу отвечать»

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов верит после матча второго тура группового этапа Лиги Европы, что его команда сможет выйти из группы.

«Как и у всех, было волнение. Ушло с первым касанием. Пытался просто показывать свой футбол: что-то получалось, что-то – нет. Буду дальше стараться и улучшать уровень игры, чтобы помогать команде в будущем. Мандража не было. Трибуны помогали, гнали нас. Это мой первый матч при полных трибунах. Это не описать словами.

Мы играли лучше и заслужили победу, но стечение обстоятельств такое. С каждой игрой будем прибавлять. Думаю, выход из группы по силам, справимся.

Что было в раздевалке – останется в раздевалке. Конечно, тренер замотивировал. Вышли заряженные. Верим в Карреру? Это провокационный вопрос. Не хочу отвечать.

Голы со стандартов – ничего такого. Это тоже голы. Мы можем первую часть забивать со стандартов, вторую – с игры», – сказал Игнатов.

Матч второго тура группового этапа Лиги Европы «Спартак» – «Вильярреал» завершился со счетом 3:3. «Спартак» после двух туров набрал одно очко и занимает последнее место в группе G в Лиге Европы. «Вильярреал» с двумя очками идет на третьей строчке в таблице.

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