Окриашвили – о победном голе «Севилье»: «Не поверил, когда увидел мяч в сетке»

Полузащитник «Краснодара» Торнике Окриашвили, который стал автором победного гола в матче второго тура группового этапа Лиги Европы с «Севильей» на 88-й минуте, рассказал об эмоциях после результативного удара в падении через себя.

«Гол через себя? Не могу передать словами эмоции. Не поверил, когда увидел мяч в сетке после удара.

Я рад вернуться и помочь команде победить. Чувствую себя на 100 процентов готовым. Тренер доверился мне, выпустил на поле. Спасибо ему за это.

Болельщикам спасибо за поддержку, за нереальную атмосферу. Без вас мы никто», – сказал Окриашвили в эфире «Матч ТВ».

Матч второго тура группового этапа Лиги Европы «Краснодар» – «Севилья» завершился со счетом 2:1.