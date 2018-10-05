Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Окриашвили – о победном голе «Севилье»: «Не поверил, когда увидел мяч в сетке»

    Полузащитник «Краснодара» Торнике Окриашвили, который стал автором победного гола в матче второго тура группового этапа Лиги Европы с «Севильей» на 88-й минуте, рассказал об эмоциях после результативного удара в падении через себя.

    «Гол через себя? Не могу передать словами эмоции. Не поверил, когда увидел мяч в сетке после удара.

    Я рад вернуться и помочь команде победить. Чувствую себя на 100 процентов готовым. Тренер доверился мне, выпустил на поле. Спасибо ему за это.

    Болельщикам спасибо за поддержку, за нереальную атмосферу. Без вас мы никто», – сказал Окриашвили в эфире «Матч ТВ».

    Матч второго тура группового этапа Лиги Европы «Краснодар» – «Севилья» завершился со счетом 2:1.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.10.2018 06:31
    Рекомендуем
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 5 октября 2018, 10:14

      Быков с победой, Торнике молодчик

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 5 октября 2018, 09:52

      Победный гол через себя на последних минутах или в добавленное время у Окриашвили становится фишкой... )))

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +63

      -DangerFoX- 5 октября 2018, 08:57

      не везет Севилье в России!))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13754

      Dominator777 5 октября 2018, 08:52

      На последних минутах матча победный шедевр от Окриашвили, молодца!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +862

      Jack24 5 октября 2018, 08:48

      Краснодару с такой игрой надо чемпионами в этом году становится.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      theza 5 октября 2018, 08:30

      Молодца!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 5 октября 2018, 08:20

      Очередной шедевр от Окриашвили!!!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +781

      Дима Цэ 5 октября 2018, 07:52

      Ай да Краснодар! Молодцы!!! Севилья на ходу, а южане поднасрали в душу)))) Молодцы, что отправили Смолова в столицу - это так, к слову о лишних звеньях))

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 5 октября 2018, 07:41

      Красивечно!!!...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 5 октября 2018, 07:36

      На самом деле все три вчерашних матча наших команд поначалу внушали только пессимизм, но каждая в концовке проявила характер и волю к победе!!

      6
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11