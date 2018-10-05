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  • Окриашвили – о победном голе «Севилье»: «Не поверил, когда увидел мяч в сетке»

Окриашвили – о победном голе «Севилье»: «Не поверил, когда увидел мяч в сетке»

5 октября 2018, 06:31
14

Полузащитник «Краснодара» Торнике Окриашвили, который стал автором победного гола в матче второго тура группового этапа Лиги Европы с «Севильей» на 88-й минуте, рассказал об эмоциях после результативного удара в падении через себя.

«Гол через себя? Не могу передать словами эмоции. Не поверил, когда увидел мяч в сетке после удара.

Я рад вернуться и помочь команде победить. Чувствую себя на 100 процентов готовым. Тренер доверился мне, выпустил на поле. Спасибо ему за это.

Болельщикам спасибо за поддержку, за нереальную атмосферу. Без вас мы никто», – сказал Окриашвили в эфире «Матч ТВ».

Матч второго тура группового этапа Лиги Европы «Краснодар» – «Севилья» завершился со счетом 2:1.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Бомбардир.ру
Лига Европы Краснодар Севилья Окриашвили Торнике
Комментарии (14)
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oleg32ru
1538710786
Побольше бы таких голов-красивый и победный
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Ral13
1538712126
Красава!!!!
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sprint5
1538712379
а мы верили
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AHTUNGBOL
1538714202
На самом деле все три вчерашних матча наших команд поначалу внушали только пессимизм, но каждая в концовке проявила характер и волю к победе!!
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Дима Цэ
1538715161
Ай да Краснодар! Молодцы!!! Севилья на ходу, а южане поднасрали в душу)))) Молодцы, что отправили Смолова в столицу - это так, к слову о лишних звеньях))
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Lev Aleks
1538716859
Очередной шедевр от Окриашвили!!!
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Jack24
1538718522
Краснодару с такой игрой надо чемпионами в этом году становится.
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Dominator777
1538718727
На последних минутах матча победный шедевр от Окриашвили, молодца!!!
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Рубик Докоян
1538722332
Победный гол через себя на последних минутах или в добавленное время у Окриашвили становится фишкой... )))
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BANNIKOV1970
1538723697
Быков с победой, Торнике молодчик
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