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    Какой вы футболист?

    «Краснодар» показал празднование в раздевалке: «С победой, быки!»

    «Краснодар» одолел «Севилью» в игре групповой стадии Лиги Европы (2:1).

    Твиттер-аккаунт клуба опубликовал фотографию празднования из раздевалки на стадионе в Краснодаре.

    «Как же без этого фото?! С победой, быки!» – говорится в описании записи.

    Напомним, к перерыву «быки» уступали со счетом 0:1. По ходу второго тайма Маурисио Перейра сравнял счет, а Торнике Окриашвили за две минуты до окончания основного времени вывел свою команду вперед.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.10.2018 01:11
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3359

      Шумаххер 5 октября 2018, 08:54

      С победой !!

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      Рейтинг: +446

      Razvedchik - sniper 5 октября 2018, 07:45

      С победой всех нас!!!

      1
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      Рейтинг: +7155

      владимир миронов 5 октября 2018, 01:49

      Спасибо,земляки,не подвели!

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