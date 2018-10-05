«Краснодар» показал празднование в раздевалке: «С победой, быки!»

С победой !!
«Краснодар» одолел «Севилью» в игре групповой стадии Лиги Европы (2:1).
Твиттер-аккаунт клуба опубликовал фотографию празднования из раздевалки на стадионе в Краснодаре.
«Как же без этого фото?! С победой, быки!» – говорится в описании записи.
Напомним, к перерыву «быки» уступали со счетом 0:1. По ходу второго тайма Маурисио Перейра сравнял счет, а Торнике Окриашвили за две минуты до окончания основного времени вывел свою команду вперед.
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— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 4 октября 2018 г.