Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Саутгейт: «На ЧМ-2018 сборная Англии объединила всю нашу нацию»

    Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился впечатлениями от продления контракта с федерацией футбола страны.

    «Я очень рад возможности руководить сборной на ближайших двух международных турнирах. Эта работа остается для меня невероятной привилегией и настоящей гордостью.

    Этим летом я испытал невероятные эмоции, увидев, как выступления сборной сплотили всю нашу нацию. Будет очень интересно посмотреть, как далеко зайдет эта команда в ближайшие годы», – сказал 48-летний специалист.

    Напомним, новое соглашение Саутгейта рассчитано до 2022 года.

    Англичанин возглавил команду в сентябре 2016 года, сменив на посту Сэма Эллардайса. Первым большим турниром Саутгейта стал ЧМ-2018 в России, где англичане дошли до полуфинала (1:2 против Хорватии) и уступили бельгийцам в матче за третье место (0:2).

    Источник: The FA

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.10.2018 19:31
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +24369

      DOCTOR PENALTY 4 октября 2018, 20:11

      Наша сборная тоже постаралась. После её феерического выступления, когда рассеялся дым от файеров мы увидели: +2% к НДС, +15% к цене бензина, +10% к тарифам ЖКХ, +5 лет к пенсионному возрасту... и прямо на стадионе сплотились и пошли смотреть ах...й мультик про сверхзвуковые ракеты.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11