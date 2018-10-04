Саутгейт: «На ЧМ-2018 сборная Англии объединила всю нашу нацию»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился впечатлениями от продления контракта с федерацией футбола страны.

«Я очень рад возможности руководить сборной на ближайших двух международных турнирах. Эта работа остается для меня невероятной привилегией и настоящей гордостью.

Этим летом я испытал невероятные эмоции, увидев, как выступления сборной сплотили всю нашу нацию. Будет очень интересно посмотреть, как далеко зайдет эта команда в ближайшие годы», – сказал 48-летний специалист.

Напомним, новое соглашение Саутгейта рассчитано до 2022 года.

Англичанин возглавил команду в сентябре 2016 года, сменив на посту Сэма Эллардайса. Первым большим турниром Саутгейта стал ЧМ-2018 в России, где англичане дошли до полуфинала (1:2 против Хорватии) и уступили бельгийцам в матче за третье место (0:2).