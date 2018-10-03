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  • Семин: «У «Локомотива» практически нет нападающих, которые могут создать остроту»

Семин: «У «Локомотива» практически нет нападающих, которые могут создать остроту»

3 октября 2018, 22:58
12

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал результат матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Шальке-04» (0:1).

«Мы уже не первую игру пропускаем в концовке голы. Будем работать. Наверное, концентрации не хватает, когда приходит усталость. Думаю, последние 8-10 минут игроки были очень уставшими. Замен в атакующих действиях в этот раз не было – Фарфан травмирован, Смолов тоже.

У нас практически нет нападающего, который бы мог создать остроту. Кроме Жемалетдинова. Но он вышел, на мой взгляд, не лучшим образом. Эта замена произошла по той причине, что у Алексея Миранчука случился мышечный спазм. Также напрашивалась замена на левый фланг, но Рыбус травмирован.», – сказал Семин.

Беспомощный Хеведес не спас «Локомотив». Что будет дальше?

Источник: «Матч ТВ»
Лига чемпионов Локомотив Шальке-04 Семин Юрий
Комментарии (12)
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Snek
1538596985
Шпалыч решил поныть в стиле Манчини....
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nice_taste
1538597033
Тут и добавить нечего. Всё то что и было в первой игре. Локомотив не реализует свои моменты. Нет человека который мог бы уверенно реализовывать опасные атаки в голы. А ведь по сути,ни галатасарай,ни шальке не были сильнее локомотива в игровом плане
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Мары
1538597455
Видимо та же болезнь и у нас.После ухода Промеса драйвера в команде не оказалось.Так что придётся находить выход за счёт внутренних ресурсов и нам и Локо. Всем удачи !
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prezent2017
1538597622
А ты куда смотрел, старый ...!
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TAGANROG 161
1538599862
А какого лешего вы делали в трансферное окно???
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Asbjorn
1538600944
За то хеведес есть
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dartkovkolya
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zigbert
1538639536
Что поделаешь если травмированы сразу два форварда.
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Axe111
1538643067
Нех** было *****м щелкать
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