Семин: «У «Локомотива» практически нет нападающих, которые могут создать остроту»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал результат матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Шальке-04» (0:1).

«Мы уже не первую игру пропускаем в концовке голы. Будем работать. Наверное, концентрации не хватает, когда приходит усталость. Думаю, последние 8-10 минут игроки были очень уставшими. Замен в атакующих действиях в этот раз не было – Фарфан травмирован, Смолов тоже.

У нас практически нет нападающего, который бы мог создать остроту. Кроме Жемалетдинова. Но он вышел, на мой взгляд, не лучшим образом. Эта замена произошла по той причине, что у Алексея Миранчука случился мышечный спазм. Также напрашивалась замена на левый фланг, но Рыбус травмирован.», – сказал Семин.

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