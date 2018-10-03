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    Какой вы футболист?

    Семин: «У «Локомотива» практически нет нападающих, которые могут создать остроту»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал результат матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Шальке-04» (0:1).

    «Мы уже не первую игру пропускаем в концовке голы. Будем работать. Наверное, концентрации не хватает, когда приходит усталость. Думаю, последние 8-10 минут игроки были очень уставшими. Замен в атакующих действиях в этот раз не было – Фарфан травмирован, Смолов тоже.

    У нас практически нет нападающего, который бы мог создать остроту. Кроме Жемалетдинова. Но он вышел, на мой взгляд, не лучшим образом. Эта замена произошла по той причине, что у Алексея Миранчука случился мышечный спазм. Также напрашивалась замена на левый фланг, но Рыбус травмирован.», – сказал Семин.

    Беспомощный Хеведес не спас «Локомотив». Что будет дальше?

    Источник: «Матч ТВ»

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    03.10.2018 22:58
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +3580

      Axe111 4 октября 2018, 11:51

      Нех** было *****м щелкать

      0
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      Рейтинг: +100910

      zigbert 4 октября 2018, 10:52

      Что поделаешь если травмированы сразу два форварда.

      1
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      Рейтинг: -26

      dartkovkolya 4 октября 2018, 01:16

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      -3
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 4 октября 2018, 00:09

      За то хеведес есть

      -1
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      Рейтинг: +23141

      TAGANROG 161 3 октября 2018, 23:51

      А какого лешего вы делали в трансферное окно???

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 3 октября 2018, 23:13

      А ты куда смотрел, старый ...!

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      Рейтинг: +1398

      Бабушка Зильзиля > prezent2017 3 октября 2018, 23:16

      Да -да у коней раньше полтора сезона их не было, но ведь играли!

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      Рейтинг: +23534

      Мары 3 октября 2018, 23:10

      Видимо та же болезнь и у нас.После ухода Промеса драйвера в команде не оказалось.Так что придётся находить выход за счёт внутренних ресурсов и нам и Локо.
      Всем удачи !

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      Рейтинг: +106

      nice_taste 3 октября 2018, 23:03

      Тут и добавить нечего. Всё то что и было в первой игре. Локомотив не реализует свои моменты. Нет человека который мог бы уверенно реализовывать опасные атаки в голы. А ведь по сути,ни галатасарай,ни шальке не были сильнее локомотива в игровом плане

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      Рейтинг: +4469

      Snek 3 октября 2018, 23:03

      Шпалыч решил поныть в стиле Манчини....

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      Рейтинг: +1637

      anri1703 > Snek 4 октября 2018, 04:04

      не сравнивай обойму и возможности зенита и локо да и трансферами не Палыч заведует а Геркус только в инсте и успевает балоболить

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      Рейтинг: +4469

      Snek > anri1703 4 октября 2018, 12:33

      Я ж не команды сравниваю, а высказывания тренеров после больших провалов. Зенит в прошлом сезоне не летел так, чтобы прямо везде, где только можно, хоть и достаточно неудачно выступил везде.
      7-е место в РПЛ, после сыгранной трети чемпионата и последнее место в самой слабой группе ЛЧ после двух туров, ни одного забитого мяча в ЛЧ, ни одного очка и 4 пропущенных мяча - за такой провал и уволить могут.
      Я как болельщик ЦСКА болею за все наши команды в еврокубках, даже за Спартак, хоть и испытываю к ним сильную неприязнь, но факт остаётся фактом, шпалыч ищет оправдания неудач Локо, как это делал Манчини.
      Хотя тот же Краснодар остался без Смолова и хуже не стал, мне кажется где-то даже прибавил в атаке, хотя номинальных форвардов там тоже считай и нет, не считая молодняка. А кто мешает Сёмину поставить молодняк? Гончаренко так сделал и получилось.
      Ну а с Геркусом всё сложно, Фурсенко в Зените тоже кретин ещё тот.

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