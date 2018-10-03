Кирьяков: «Психологическое преимущество «Локомотива» должно принести положительный результат в матче с «Шальке»

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков, который имеет опыт выступления в немецкой Бундеслиге, считает, что психологическое преимущество должно быть на стороне «Локомотива» в предстоящем матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Шальке-04».

«Шальке» – один из самых известных и популярных клубов Германии. «Локомотиву» точно не будет просто.

С другой стороны, «Шальке» неудачно стартовал в этом сезоне, что может оказывать на команду давление. Железнодорожники же в последних матчах начали прибавлять и выглядят более уверенно.

Так что у «Локо» может быть определенное психологическое преимущество, которое, я надеюсь, в итоге выльется в положительный результат», – заявил Кирьяков.

Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» – «Шальке-04» состоится в среду, 3 октября, в 19:55 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую оналайн-трансляцию этой встречи.