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    Какой вы футболист?

    «Барселона» стала первым клубом в мире, доход которого за сезон превысил 1 миллиард

    «Барселона» объявила о доходах клуба по итогам финансового года-2017/18. Сумма составила 1,05 миллиарда долларов (914 миллионов евро). Подобное произошло впервые. Каталонцы стали первым клубом в мире, чьи доходы перешагнули отметку в 1 миллиард долларов.

    Чистая прибыль составила 12,67 миллиона долларов (11 миллионов евро). Суммарная прибыль клуба за последние восемь лет – 229 миллионов долларов (199 миллионов евро).

    «Барселона» прогнозирует по итогам финансового года-2018/19 доход в размере 1,105 миллиарда долларов (960 миллионов евро). К 2021 году каталонцы планируют выйти на годовой доход в 1 миллиард евро.

    Источник: ФК «Барселона»

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    02.10.2018 18:18
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 2 октября 2018, 21:50

      Месси больше получает в 3 раза чем клуб

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 2 октября 2018, 20:05

      Ничего удивительного для тех кто знает разницу между доходом, прибылью и чистой прибылью. С таким доходом можно и в убытках быть. Просто рекомендую для тех кто не сведущ в вопросах экономики и финансов по гуглить и почерпнуть для себя необходимую информацию.

      3
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      Рейтинг: +6154

      Viper for CSKA 2 октября 2018, 19:27

      И всё таки очень слабая чистая прибыль. И это у топ клуба, что тогда о европейских середняках говорить. Неудивительно, что ищут футбольные организации новые рынки по типу американского и китайского.

      0
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      Рейтинг: +14326

      Skull_Boy > Viper for CSKA 2 октября 2018, 19:31

      Это просто офигенно, если учитывая все затраты и затраты на ЗП футболистам и персоналу, а тут некоторый клуб хвастается, что за сезон заработал 100 млн, а из них если учитывать все затраты и ЗП футболерам, то там будет тотальный минус

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 2 октября 2018, 18:55

      Вуххууу, Бартомеу одолжи 100 рублей до завтра?)

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      Рейтинг: +14326

      Skull_Boy 2 октября 2018, 18:30

      Кто-то бабки зарабатывает и выигрывает трофеи, а кто только и может клянчить бабки из Гос. бюджета и толку от этого нет, прикольно

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