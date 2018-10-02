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  • «Барселона» стала первым клубом в мире, доход которого за сезон превысил 1 миллиард

«Барселона» стала первым клубом в мире, доход которого за сезон превысил 1 миллиард

2 октября 2018, 18:18
6

«Барселона» объявила о доходах клуба по итогам финансового года-2017/18. Сумма составила 1,05 миллиарда долларов (914 миллионов евро). Подобное произошло впервые. Каталонцы стали первым клубом в мире, чьи доходы перешагнули отметку в 1 миллиард долларов.

Чистая прибыль составила 12,67 миллиона долларов (11 миллионов евро). Суммарная прибыль клуба за последние восемь лет – 229 миллионов долларов (199 миллионов евро).

«Барселона» прогнозирует по итогам финансового года-2018/19 доход в размере 1,105 миллиарда долларов (960 миллионов евро). К 2021 году каталонцы планируют выйти на годовой доход в 1 миллиард евро.

Источник: ФК «Барселона»
Испания. Примера Барселона
Комментарии (6)
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Skull_Boy
1538494247
Кто-то бабки зарабатывает и выигрывает трофеи, а кто только и может клянчить бабки из Гос. бюджета и толку от этого нет, прикольно
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Cules2013
1538495717
Вуххууу, Бартомеу одолжи 100 рублей до завтра?)
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Viper for CSKA
1538497666
И всё таки очень слабая чистая прибыль. И это у топ клуба, что тогда о европейских середняках говорить. Неудивительно, что ищут футбольные организации новые рынки по типу американского и китайского.
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Рубик Докоян
1538499909
Ничего удивительного для тех кто знает разницу между доходом, прибылью и чистой прибылью. С таким доходом можно и в убытках быть. Просто рекомендую для тех кто не сведущ в вопросах экономики и финансов по гуглить и почерпнуть для себя необходимую информацию.
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KARAT777
1538506206
Месси больше получает в 3 раза чем клуб
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