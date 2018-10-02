«Барселона» стала первым клубом в мире, доход которого за сезон превысил 1 миллиард

«Барселона» объявила о доходах клуба по итогам финансового года-2017/18. Сумма составила 1,05 миллиарда долларов (914 миллионов евро). Подобное произошло впервые. Каталонцы стали первым клубом в мире, чьи доходы перешагнули отметку в 1 миллиард долларов.

Чистая прибыль составила 12,67 миллиона долларов (11 миллионов евро). Суммарная прибыль клуба за последние восемь лет – 229 миллионов долларов (199 миллионов евро).

«Барселона» прогнозирует по итогам финансового года-2018/19 доход в размере 1,105 миллиарда долларов (960 миллионов евро). К 2021 году каталонцы планируют выйти на годовой доход в 1 миллиард евро.