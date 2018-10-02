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    Какой вы футболист?

    Для Зидана работа в «Манчестер Юнайтед» на втором месте. Приоритет – «Ювентус»

    «Манчестер Юнайтед» будет лишь вторым выбором для Зинедина Зидана, если он возобновит тренерскую деятельность.

    Бывший главный тренер «Реала» является фаворитом на замену Жозе Моуринью в «Манчестер Юнайтед», которого могут уволить, если он не улучшит результаты команды. Тем не менее, во Франции сообщают, что Зидан не горит желанием возглавить «МЮ», несмотря на сообщение английских СМИ. Вместо этого приоритет для тренера – возвращение в «Ювентус». По мнению Зидана, ему еще многое нужно отдать своему бывшему клубу.

    Ранее сообщалось, что президент туринцев Андреа Аньелли рассматривает Зидана как одного из кандидатов на пост генерального директора клуба после ухода Джузеппе Маротты.

    Источник: Tribalfootball

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    02.10.2018 16:49
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +136

      Avatar 2 3 октября 2018, 09:57

      Правильный выбор

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      Рейтинг: +383

      Oldtrafford83/97 2 октября 2018, 18:11

      Если это правда,то очень жаль.

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      Рейтинг: +1269

      ФанатОтБога 2 октября 2018, 17:35

      А так и будет, на следующий год, Зизу будет главным тренером Юве, и Марсело так же туда переползет. Там соберется вся старая гвардия.

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      Рейтинг: +108

      fosterwow 2 октября 2018, 16:57

      MU go

      0
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