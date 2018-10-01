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  • В составе сборной на матчи Лиги наций по два игрока из «Спартака» и ЦСКА. Это вдвое меньше, чем из «Рубина»

В составе сборной на матчи Лиги наций по два игрока из «Спартака» и ЦСКА. Это вдвое меньше, чем из «Рубина»

1 октября 2018, 12:32
45

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал заявку команды на матчи Лиги Наций со Швецией (11 октября, Калининград) и Турцией (14 октября, Сочи). В состав вошли 25 футболистов.

Подготовку к играм сборная начнет 8 октября на базе в подмосковном Новогорске.

Вратари: Маринато Гилерме («Локомотив»), Андрей Лунев («Зенит»), Антон Шунин («Динамо»).

Защитники: Георгий Джикия («Спартак» Москва), Федор Кудряшов, Егор Сорокин (оба – «Рубин»), Эльмир Набиуллин, Игорь Смольников (оба – «Зенит»), Роман Нойштедтер («Фенербахче»), Константин Рауш («Динамо»), Андрей Семенов («Ахмат»), Марио Фернандес (ЦСКА).

Полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин («Монако»), Алан Дзагоев (ЦСКА), Роман Зобнин («Спартак»), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба – «Зенит»), Алексей Ионов («Ростов»), Руслан Камболов («Рубин»), Алексей Миранчук («Локомотив»), Денис Черышев («Валенсия»).

Нападающие: Артем Дзюба, Антон Заболотный (оба – «Зенит»), Дмитрий Полоз («Рубин»).

В данном списке возможны изменения.

Источник: РФС
Россия Швеция Турция Спартак ЦСКА Рубин Зенит Локомотив Ростов Динамо
Комментарии (45)
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mialkov
1538387091
Интересно, что нужно сделать Чалову, чтобы о нем вспомнил Черчесов??!!!
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Jack24
1538387372
Чалов намного сильнее и перспективнее полена заболотного. Стасик, посмотри кто лучший бомбардир на данный момент в лиге.
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Nesterenko
1538387512
Ну почему опять нет нынешнего лучшего бомбардира РФПЛ ???
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Arrow10
1538387785
вот ну все бы ничего , но заболотный , ну вообще не нужен
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Черкизовский Кот
1538388205
Чалов! Чалов!! Чалов!!! Ну сколько можно его игнорировать? Снова Заболотный! Скоро Сашка Кокорин вытеснит его даже из заявки Зенита, а его всё равно будут брать в сборную!
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Tajik-za Zenit
1538388916
Ну черчесову виднее конечно но чалов лучше заболотного
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Skull_Boy
1538389859
Нет Чалова и Скопинцева, зато лавочники Кудряш и Болотный в составе
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Mazai-NN
1538390040
Я не пойму. Заболотный это игрок уровня ФНЛ. Что он в зборной делает?
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Аид666
1538391927
где Чалов?... Заболотный свой гол в этом году забил, теперь через год только прорвет...
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СМЕРШiРУ
1538395532
Вот скажите ка мне Станислав Черчесов - сколько нужно Чалову забить мячей чтобы вы вызвали его в сборную???? Ну какой нахер Заболотный? Он же просто дерево-дубина как и Дзюба впрочем. Но у Дзюбы хоть характеришко иногда проскальзывает. А у Заболотного сплошное болото...
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