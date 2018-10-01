В составе сборной на матчи Лиги наций по два игрока из «Спартака» и ЦСКА. Это вдвое меньше, чем из «Рубина»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал заявку команды на матчи Лиги Наций со Швецией (11 октября, Калининград) и Турцией (14 октября, Сочи). В состав вошли 25 футболистов.
Подготовку к играм сборная начнет 8 октября на базе в подмосковном Новогорске.
Вратари: Маринато Гилерме («Локомотив»), Андрей Лунев («Зенит»), Антон Шунин («Динамо»).
Защитники: Георгий Джикия («Спартак» Москва), Федор Кудряшов, Егор Сорокин (оба – «Рубин»), Эльмир Набиуллин, Игорь Смольников (оба – «Зенит»), Роман Нойштедтер («Фенербахче»), Константин Рауш («Динамо»), Андрей Семенов («Ахмат»), Марио Фернандес (ЦСКА).
Полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин («Монако»), Алан Дзагоев (ЦСКА), Роман Зобнин («Спартак»), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба – «Зенит»), Алексей Ионов («Ростов»), Руслан Камболов («Рубин»), Алексей Миранчук («Локомотив»), Денис Черышев («Валенсия»).
Нападающие: Артем Дзюба, Антон Заболотный (оба – «Зенит»), Дмитрий Полоз («Рубин»).
В данном списке возможны изменения.