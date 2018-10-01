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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    В составе сборной на матчи Лиги наций по два игрока из «Спартака» и ЦСКА. Это вдвое меньше, чем из «Рубина»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал заявку команды на матчи Лиги Наций со Швецией (11 октября, Калининград) и Турцией (14 октября, Сочи). В состав вошли 25 футболистов.

    Подготовку к играм сборная начнет 8 октября на базе в подмосковном Новогорске.

    Вратари: Маринато Гилерме («Локомотив»), Андрей Лунев («Зенит»), Антон Шунин («Динамо»).

    Защитники: Георгий Джикия («Спартак» Москва), Федор Кудряшов, Егор Сорокин (оба – «Рубин»), Эльмир Набиуллин, Игорь Смольников (оба – «Зенит»), Роман Нойштедтер («Фенербахче»), Константин Рауш («Динамо»), Андрей Семенов («Ахмат»), Марио Фернандес (ЦСКА).

    Полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин («Монако»), Алан Дзагоев (ЦСКА), Роман Зобнин («Спартак»), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба – «Зенит»), Алексей Ионов («Ростов»), Руслан Камболов («Рубин»), Алексей Миранчук («Локомотив»), Денис Черышев («Валенсия»).

    Нападающие: Артем Дзюба, Антон Заболотный (оба – «Зенит»), Дмитрий Полоз («Рубин»).

    В данном списке возможны изменения.

    Источник: РФС

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    01.10.2018 12:32
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    Комментарии48
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      Рейтинг: +100906

      zigbert 2 октября 2018, 13:13

      Здесь пожалуй не хватает Чалова.

      3
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 1 октября 2018, 20:26

      Чалов в молодежке будет играть, если опять на лавку не усадят

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 1 октября 2018, 17:34

      Ни новых лиц, ни молодёжи кроме Сорокина и Набиуллина, хотя этот турнир как раз и позволяет их пробовать и просматривать.

      4
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      Рейтинг: +10001

      Спартак10000 1 октября 2018, 15:47

      все,без Акинфеева сборной каюк!

      0
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      Рейтинг: +2546

      Челнинец 1 октября 2018, 15:15

      Опять это Болото, усатый пень, Чалов заслужил, хватит брать этого донного Антоху!

      4
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      Рейтинг: +648

      СМЕРШiРУ 1 октября 2018, 15:08

      Ну а про Гилерме вообще тема левая. 5 штук от Зенита это типа не показатель???
      Ну а почему бы Ари не попробывать. Он сейчас на подъёме.
      Короче Стасик опять ху----нёй страдает.

      3
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      Рейтинг: +229

      Dan93 > СМЕРШiРУ 1 октября 2018, 15:13

      4 штуки от Динамо Минска это типа не показатель?

      0
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      Рейтинг: +3489

      acor94 > Dan93 1 октября 2018, 15:35

      Так Лодыгина никто и не вызвал.

      1
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      Рейтинг: +229

      Dan93 > acor94 1 октября 2018, 15:55

      Точно, вопросов нет. Но Гилереме сложно упрекнуть в 5 пропущенных мячах. Разве что от Шатова. Защита была проходной двор.

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      Рейтинг: +648

      СМЕРШiРУ > Dan93 1 октября 2018, 16:13

      Согласен тоже показатель. Но увы 5>4 )))

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      Рейтинг: +648

      СМЕРШiРУ 1 октября 2018, 15:05

      Вот скажите ка мне Станислав Черчесов - сколько нужно Чалову забить мячей чтобы вы вызвали его в сборную????
      Ну какой нахер Заболотный? Он же просто дерево-дубина как и Дзюба впрочем. Но у Дзюбы хоть характеришко иногда проскальзывает. А у Заболотного сплошное болото...

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      Рейтинг: +548

      El_Chori 1 октября 2018, 14:36

      Я бы Коновалова-вратаря взял, пока парню прёт. А Смольникова гнал бы в три шеи.

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      Рейтинг: +3580

      Axe111 1 октября 2018, 14:17

      Очуметь

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 1 октября 2018, 14:15

      Цска бы радоваться, что Чалова не вызвали так хоть в кубке сыграет, что повысит шансы если конечно его в молодежку не вызвали...

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