Назаров – о поражении «Спартака»: «И снова – ничего не вышло. Кого еще Каррере высечь?»

Народный артист России, болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров написал стих после поражения команды в матче с «Ростовом». Он традиционно посвящен команде и главному тренеру Массимо Каррере.

«На стадионе – 30 с лишним, а у экранов – сотни тысяч.

И снова – ничего не вышло. Кого еще Каррере высечь?

Тех 30, что на стадионе, или всех тех, кто у экранов?

А может, тех, кто на газоне, российских или иностранных?

Все 30 тысяч были в деле, а сотни тысяч были в силе.

А парни в поле не хотели. А может, их не научили?

«Иди туда, куда не знаю! Достань мне то, чего не помню!»

Кричал им тренер, утопая в короне, для него огромной.

И 30 с лишним замолчали, а сотни с лишним приуныли.

И выпили глоток печали, досадой жгучей закусили.

Не поняли все 30 с гаком и сотни тысяч на диване

За что нас били в этой драке на нашей же родной поляне?!» – говорится в стихе.

Матч девятого тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Ростов» завершился со счетом 0:1. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

text text text 30 Сен 2018 в 2:46 PDT

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