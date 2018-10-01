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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Назаров – о поражении «Спартака»: «И снова – ничего не вышло. Кого еще Каррере высечь?»

    Народный артист России, болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров написал стих после поражения команды в матче с «Ростовом». Он традиционно посвящен команде и главному тренеру Массимо Каррере.

    «На стадионе – 30 с лишним, а у экранов – сотни тысяч.

    И снова – ничего не вышло. Кого еще Каррере высечь?

    Тех 30, что на стадионе, или всех тех, кто у экранов?

    А может, тех, кто на газоне, российских или иностранных?

    Все 30 тысяч были в деле, а сотни тысяч были в силе.

    А парни в поле не хотели. А может, их не научили?

    «Иди туда, куда не знаю! Достань мне то, чего не помню!»

    Кричал им тренер, утопая в короне, для него огромной.

    И 30 с лишним замолчали, а сотни с лишним приуныли.

    И выпили глоток печали, досадой жгучей закусили.

    Не поняли все 30 с гаком и сотни тысяч на диване

    За что нас били в этой драке на нашей же родной поляне?!» – говорится в стихе.

    Матч девятого тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Ростов» завершился со счетом 0:1. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

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    Терри удалил отказ «Спартаку» и приехал на матч. Это что-то значит?

    Источник: Instagram

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    01.10.2018 07:31
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    Комментарии58
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      Рейтинг: +100906

      zigbert 2 октября 2018, 12:03

      Никакой он не болельщик Спартака. Чем хуже Спартаку ,тем Назарову лучше. Есть возможность написать свой опус. Видимо бить лежачего в характере стихоплета. Его место на трибуне "гостевой сектор".

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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 2 октября 2018, 07:10

      Конечно 30 тысяч и Назаров
      В Москве от Зе Луиша ждали гол..
      А мы смотрели у своих экранов
      Английский канделаковый футбол..

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      Рейтинг: +701

      Хведя 1 октября 2018, 21:42

      Этот усатый дяденька впадает в крайности в своем творчестве. То он готов глорить и унижать всех подряд, стоит лишь "Спартаку" выиграть, а то макушку пеплом посыпает. Нравится ему это? Он мазохист? Или то, что он пишет, к творчеству отношения не имеет, а является выбросом эмоций в рифму? Тогда зачем это называют стихами? В общем, одни вопросы получаются.

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      Рейтинг: +4208

      Дедуктор 1 октября 2018, 15:27

      Назарыч - конченый ублюдок. Подлец и провокатор.
      Что касается Карреры, то итальянцу надо дать шанс. Вычистить мразь типа глушака сотоварищи из команды. Помнится, даже Лобановский после чемпионства, бывало, 10 место занимал. Но вычищал вредный элемент и снова возвращал команду в элиту.
      Нельзя консервировать "болото". Ублюдков типа глушака-ещенко и проч. надо гнать ср...й метлой из команды. По 33-й статье, типа. Кстати, с Зенитом была история. Бригада смутьянов "слила" тренера. Но пришел Адвокаат, отправил на пенсию Радимова, сплавил за бугор Аршавина с Кержаковым. Результат - Зенит до сих пор на хорошем плаву.

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      Рейтинг: +487

      Иванов Иван Иванович 1 октября 2018, 14:10

      Некоторые болелы Спартака реально неблагодарные свиньи. Валера серебро брал, Валера плохой! Карера золото и бронзу взял, Карера плохой! Вам блеать чего надо то? Каждый год золото? Так даже Барса так не может))

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      Рейтинг: +7392

      Старикан > Иванов Иван Иванович 1 октября 2018, 14:21

      Никто от Спартака каждый год золота не ждёт - все ждут нормальной, осознанной, красивой игры, а не той блевотины которую они сейчас показывают!

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      Рейтинг: +1501

      777+ 1 октября 2018, 14:10

      На стадионе 30-ть с лишним, а по России - сотни тысяч....
      Назаров задался вопросом: кто виноват? Кого нам высечь?
      Быть может тех кто был на поле? А может "бедного" Карреру?
      Кто виноват во всех несчастьях? Давайте отстегаем Карпина Валеру?!
      А кто виновен, что команда шестнадцать лет фигней страдала?
      17-й не будем трогать, все помнят как на трон она попала!
      Выходит - это был лишь случай? Нас обманули все пропало?
      Тебе решать почтенный зритель, кто виноват, что всех достало.......

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 1 октября 2018, 13:34

      Чего этот клоун добивается? Или маразм настолько одолел беднягу, что он не понимает, что своими стишками только вносит так или иначе дисбаланс в команду. По мне, нужно прикрыть рты таким неблагодарным п..дорасам и немного потерпеть и поддержать команду. А сейчас куда ни глянь только и летит г..вно с вентилятора в промышленных масштабах. Все такие спецы, ..бать колотить. Но, предположим, убирают Карреру и? Что дальше? Кого приглашать? На топ-тренера не согласится Федун из-за зп, возвращать условного Аленичева, это топтание на месте и какая-то фигня, брать тренера уровня Якина, значит как минимум год ждать непонятно чего, то ли пойдёт, то ли нет. А Каррера по-моему уже 2 сезона всё и всем доказывал результатами на футбольном поле, которые к слову, могли быть лучше если в конце сезона прошлого кто-то не стал бы наводить смуту внутри команды.

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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы > ivanthebest 1 октября 2018, 14:28

      Думаю повар - не клоун. Он целенаправленно добивается снятия Карреры. Пока, видимо, лобби за отставку Карреры пробеждает. И чем больше негатива - тем для них лучше. Не удивлюсь, что где-то, в глубине этого лобби, заготовленна кандидатура нового тренера.

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest > Persona_non_Grata 1 октября 2018, 15:19

      скажу даже больше, на тот момент Спартак и на первое место претендовал, но в итоге из-за смуты, стали аж 3! Это о многом говорит. И лично у меня вопрос больше к руководству, почему не избавились в летнее ТО от смутьянов?

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest > мы_не_рабы 1 октября 2018, 15:21

      Кого интересно, Зидана? Как он уже не раз озвучивал. Или может русского тренера, который всё понимает и которого в последний раз слили за год с небольшим безвольно в ЛЕ? Всё это больше напоминает бредни актёра, чья карьера идёт по наклонной...

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      Рейтинг: +6115

      subbotaspartak 1 октября 2018, 13:11

      Россию НАТО обложило,
      Запрет на Северный Поток,
      От санкций жизни уж не стало,
      А тут ещё Спартак помог.
      Позор! Позор на всю Россию,
      Назаров выдержать не смог,
      Карреру к чёрту попросили,
      Вот стадион, а вот порог...
      По мне бы "Кухню" запретили,
      "Ворониных", Матч спорт, Дом 2,
      А депутатам и артистам в футболе не качать права.

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      Рейтинг: +1501

      777+ > subbotaspartak 1 октября 2018, 13:57

      Неплохо +++.... ))))

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      Рейтинг: +6913

      батог 1 октября 2018, 12:25

      Ты, повар, задолбал!!! Шел бы на кухню. Судя по твоей харе на трибуне, ты был рад поражению!

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      Рейтинг: +3795

      serppion 1 октября 2018, 12:18

      Назаров для Спартака стал вроде Геббельса - все брешет и поносит беспрестанно.

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