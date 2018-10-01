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  • Назаров – о поражении «Спартака»: «И снова – ничего не вышло. Кого еще Каррере высечь?»

Назаров – о поражении «Спартака»: «И снова – ничего не вышло. Кого еще Каррере высечь?»

1 октября 2018, 07:31
58

Народный артист России, болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров написал стих после поражения команды в матче с «Ростовом». Он традиционно посвящен команде и главному тренеру Массимо Каррере.

«На стадионе – 30 с лишним, а у экранов – сотни тысяч.

И снова – ничего не вышло. Кого еще Каррере высечь?

Тех 30, что на стадионе, или всех тех, кто у экранов?

А может, тех, кто на газоне, российских или иностранных?

Все 30 тысяч были в деле, а сотни тысяч были в силе.

А парни в поле не хотели. А может, их не научили?

«Иди туда, куда не знаю! Достань мне то, чего не помню!»

Кричал им тренер, утопая в короне, для него огромной.

И 30 с лишним замолчали, а сотни с лишним приуныли.

И выпили глоток печали, досадой жгучей закусили.

Не поняли все 30 с гаком и сотни тысяч на диване

За что нас били в этой драке на нашей же родной поляне?!» – говорится в стихе.

Матч девятого тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Ростов» завершился со счетом 0:1. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

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Терри удалил отказ «Спартаку» и приехал на матч. Это что-то значит?

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо
Комментарии (58)
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Старикан
1538369005
Наверное сегодня не многие бросят камень презрения Назарову - всё по делу!
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Football06
1538369501
При всем уважении к Фанам Спартака ,да спартак тупо играет ,нету игры и все такое ,но когда Клуб выигрывал Лигу все были о Каррера крутой и всё такое а тут раз тебе неудачный этап все ..если не можете быть с клубом когда черная полоса ,то не надо и когда белая ..мы вон не можем выиграть Лигу уже пару лет ну и ничего болеем переживаем
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Project Бабангида
1538370190
"хороший" мужик назаров..! в 37м пару доносов в столе у берии от него на карреру у же бы лежало
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Sviro
1538371884
Хочется спросить у "артиста": А что ты сделал в своём деле? Сыграл Гамлета? Роль Поварёшки - твой потолок! Скажи спасибо Каррере, что подхватил команду при падении и сделал чемпионом России! Про таких, как ты, говорят: Неблагодарная тварь.
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Чехов на Садовой
1538372060
Стихи, про таких поэтов, уже написаны !, или написяны ?! Ни в склад, ни в лад, поцелуй кобылу в зад. Вот и весь стих. Там и дальше есть, но с него и так хватит.
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deimos88
1538373650
Почему никто из близких не скажет этому дебилу, что стихи его - редкостное *овно. Это ж надо, приехать после стадиона, и сесть специально сочинять такие вот опусы, а потом их же заливать в инсту.
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Юрий1
1538373696
Друзья мои, вы все ослепли что-ли? Теперь боготворить Карреру будете до конца своих дней. Даже дураку видно, что игры у команды нет. Вопрос. Кто её ставит? То что парни выкладываются, к этому претензий нет. Это видно по эмоциям. Вот кто мне назовёт хотя бы 10 толковых комбинаций в этом сезоне? Их нет вообще. Играем по системе бей беги. Нужно двигаться дальше. Считаю Каррера себя исчерпал. Как это ни прискорбно, но назрели перемены.И мне тоже жаль, что он уйдёт. Но лучше рано, чем завалить весь сезон и не попасть в еврокубки. Наболело.
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Рубик Докоян
1538374363
Настоящий болельщик команды, даже если он не искушён в тактике, нюансах игры, он всегда со своей командой и в радости и в беде. А Назарову и ему подобным уже давно отведена своя немногословная роль : " Кушать подано" !...
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serppion
1538385519
Назаров для Спартака стал вроде Геббельса - все брешет и поносит беспрестанно.
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Иванов Иван Иванович
1538392227
Некоторые болелы Спартака реально неблагодарные свиньи. Валера серебро брал, Валера плохой! Карера золото и бронзу взял, Карера плохой! Вам блеать чего надо то? Каждый год золото? Так даже Барса так не может))
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