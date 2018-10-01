Назаров – о поражении «Спартака»: «И снова – ничего не вышло. Кого еще Каррере высечь?»

Народный артист России, болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров написал стих после поражения команды в матче с «Ростовом». Он традиционно посвящен команде и главному тренеру Массимо Каррере.
«На стадионе – 30 с лишним, а у экранов – сотни тысяч.
И снова – ничего не вышло. Кого еще Каррере высечь?
Тех 30, что на стадионе, или всех тех, кто у экранов?
А может, тех, кто на газоне, российских или иностранных?
Все 30 тысяч были в деле, а сотни тысяч были в силе.
А парни в поле не хотели. А может, их не научили?
«Иди туда, куда не знаю! Достань мне то, чего не помню!»
Кричал им тренер, утопая в короне, для него огромной.
И 30 с лишним замолчали, а сотни с лишним приуныли.
И выпили глоток печали, досадой жгучей закусили.
Не поняли все 30 с гаком и сотни тысяч на диване
За что нас били в этой драке на нашей же родной поляне?!» – говорится в стихе.
Матч девятого тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Ростов» завершился со счетом 0:1. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.
Терри удалил отказ «Спартаку» и приехал на матч. Это что-то значит?