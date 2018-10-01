Чернов: «Многих ребят не хватает в ЦСКА, но мы должны сами проявлять лидерские качества»

Удачи ЦСКА!!! Дерзай, молодёжь!!!
Защитник ЦСКА Никита Чернов сравнил команду до и после ухода бывших ее лидеров.
Матч девятого тура российской Премьер-лиги «Оренбург» – ЦСКА завершился со счетом 0:1.
– Вы успели застать ЦСКА в старом составе. Насколько непривычной стала атмосфера в команде, когда ее покинули лидеры?
– Конечно, многих ребят не хватает, их отсутствие непривычно. Те же братья Березуцкие всегда отвечали за атмосферу в раздевалке. Но мы должны это как-то сами восполнять, проявлять лидерские качества.
– Кто теперь стал душой компании в ЦСКА?
– Это в первую очередь люди, которые уже давно играют в команде: Жора Щенников, Кирилл Набабкин, Игорь Акинфеев. Они могут когда надо пошутить, а в другие моменты и «напихать».
– То есть после ухода братьев на тренировках тише не стало?
– Безусловно, таких шуток, которые выдавали братья, ждать не приходится. Но в целом на тренировках положительная атмосфера и шутки остались. Тем не менее в первую очередь все настроены на работу.