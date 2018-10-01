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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Чернов: «Многих ребят не хватает в ЦСКА, но мы должны сами проявлять лидерские качества»

    Защитник ЦСКА Никита Чернов сравнил команду до и после ухода бывших ее лидеров.

    Матч девятого тура российской Премьер-лиги «Оренбург» – ЦСКА завершился со счетом 0:1.

    – Вы успели застать ЦСКА в старом составе. Насколько непривычной стала атмосфера в команде, когда ее покинули лидеры?

    – Конечно, многих ребят не хватает, их отсутствие непривычно. Те же братья Березуцкие всегда отвечали за атмосферу в раздевалке. Но мы должны это как-то сами восполнять, проявлять лидерские качества.

    – Кто теперь стал душой компании в ЦСКА?

    – Это в первую очередь люди, которые уже давно играют в команде: Жора Щенников, Кирилл Набабкин, Игорь Акинфеев. Они могут когда надо пошутить, а в другие моменты и «напихать».

    – То есть после ухода братьев на тренировках тише не стало?

    – Безусловно, таких шуток, которые выдавали братья, ждать не приходится. Но в целом на тренировках положительная атмосфера и шутки остались. Тем не менее в первую очередь все настроены на работу.

    Источник: Известия

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    01.10.2018 06:54
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 1 октября 2018, 08:35

      Удачи ЦСКА!!! Дерзай, молодёжь!!!

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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > VIPded 1 октября 2018, 11:34

      из хорошей глины хороший гончар много чего налепить может)только бздеть не надо.реал без рамоса-почти полреала

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