Чернов: «Многих ребят не хватает в ЦСКА, но мы должны сами проявлять лидерские качества»

Защитник ЦСКА Никита Чернов сравнил команду до и после ухода бывших ее лидеров.

Матч девятого тура российской Премьер-лиги «Оренбург» – ЦСКА завершился со счетом 0:1.

– Вы успели застать ЦСКА в старом составе. Насколько непривычной стала атмосфера в команде, когда ее покинули лидеры?

– Конечно, многих ребят не хватает, их отсутствие непривычно. Те же братья Березуцкие всегда отвечали за атмосферу в раздевалке. Но мы должны это как-то сами восполнять, проявлять лидерские качества.

– Кто теперь стал душой компании в ЦСКА?

– Это в первую очередь люди, которые уже давно играют в команде: Жора Щенников, Кирилл Набабкин, Игорь Акинфеев. Они могут когда надо пошутить, а в другие моменты и «напихать».

– То есть после ухода братьев на тренировках тише не стало?

– Безусловно, таких шуток, которые выдавали братья, ждать не приходится. Но в целом на тренировках положительная атмосфера и шутки остались. Тем не менее в первую очередь все настроены на работу.