Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Тоттенхэма».

«Сложный матч, как и любой другой. Побеждаете – очень хорошо, проигрываете – очень плохо.

Мы знаем, что это ответственный матч, потому что победа над «Тоттенхэмом» – это очень важный шаг. Мы не думаем о том, что результаты трех последних матчей будут иметь отношение к следующей игре», – сказал Вальверде.

Матч «Тоттенхэм» – «Барселона» пройдет в среду, 3 октября.