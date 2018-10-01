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    Вальверде: «Матч с «Тоттенхэмом»? Побеждаете – очень хорошо, проигрываете – очень плохо»

    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Тоттенхэма».

    «Сложный матч, как и любой другой. Побеждаете – очень хорошо, проигрываете – очень плохо.

    Мы знаем, что это ответственный матч, потому что победа над «Тоттенхэмом» – это очень важный шаг. Мы не думаем о том, что результаты трех последних матчей будут иметь отношение к следующей игре», – сказал Вальверде.

    Матч «Тоттенхэм» – «Барселона» пройдет в среду, 3 октября.

    Источник: Marca

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    01.10.2018 01:44
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