«Анжи» вышел на матч с «Зенитом» в футболках в поддержку Нурмагомедова

Футболисты «Анжи» вышли на игру девятого тура РПЛ с «Зенитом» в футболках в поддержку бойца ММА, чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. 7 российский спортсмен проведет бой с ирландцем Конором МакГрегором.

«Эти футболки приготовлены в поддержку Хабиба Нурмагомедова. Весь Дагестан будет болеть за него, и я думаю, что он сделает все, чтобы выиграть. И приедет в республику с поясом», – сказал полузащитник «Анжи» Данил Глебов.

Нурмагомедов – уроженец сели Сильди Цумадинского района Дагестана.